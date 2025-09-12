Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеБрест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВечерние улицы Бреста
Откройте для себя Брест с его тайнами и легендами. Прогулка по центру, встреча с фонарщиком и уникальные факты из истории города
Завтра в 18:00
14 сен в 18:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
15 сен в 11:00
21 сен в 11:00
8855 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Брестской крепости
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северных ворот
15 сен в 08:30
16 сен в 15:30
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Завтра в 08:00
15 сен в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
