Экскурсии на русском языке

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Бресте, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Брест раскрывает свои тайны
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В тренде
Брест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Вечерние улицы Бреста
Пешая
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Вечерние улицы Бреста
Откройте для себя Брест с его тайнами и легендами. Прогулка по центру, встреча с фонарщиком и уникальные факты из истории города
Завтра в 18:00
14 сен в 18:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Пешая
3 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
15 сен в 11:00
21 сен в 11:00
8855 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерняя индивидуальная экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Брестской крепости
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северных ворот
15 сен в 08:30
16 сен в 15:30
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Брест - город контрастов
Пешая
1.5 часа
143 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Завтра в 08:00
15 сен в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Экскурсии на русском языке»

Сколько стоит экскурсия по Бресту в сентябре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4500 до 8855. Туристы уже оставили гидам 670 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
