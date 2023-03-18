Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔸 Аудиопрогулка начнётся у точки, названной архитекторами парадными воротами Страны Советов. 🔸 Далее вы направитесь к месту, где решается судьба Беларуси, в центре там уже долгое время стоит Ленин. 🔸 Познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, вы доберётесь до знаковой локации, где город начался. Окинете взглядом прошлое Минска — от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. И выясните, что не так в названии столицы. 🔸 На площади Свободы поднимется тема Магдебургского права и музыки. А после вы перекинете мостик от иезуитов в современность. 🔸 Впереди — локация, где аккумулируется вид искусства, вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и многое другое. 🔸 А на площади Победы вы увидите монумент, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран.
В программе: площадь Независимости, Дом правительства, Памятник системному администратору, Музей кино, костёл св. Симеона и Елены, Минская фабрика-кухня, Дом Залкинда, кафедральный костёл Пресвятой Девы Марии, Гостиный двор, церковь Святого Духа, кафедральный собор Сошествия Святого Духа.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
рядом с ж/д вокзалом Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Минске
Провёл 2083 экскурсии для 2157 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.