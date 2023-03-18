На большой пешеходной прогулке по городу вы разберётесь, как выглядел его исторический центр в Средние века. Осознаете масштаб влияния католицизма на архитектурный ландшафт Минска. Познакомитесь с интерьером и фасадом костёла Пресвятой Девы Марии, который группы обычно проезжают. Изучите ярчайшие примеры сталинского ампира. И все это — с помощью приложения на смартфоне.

Описание

Что вас ожидает

🔸 Аудиопрогулка начнётся у точки, названной архитекторами парадными воротами Страны Советов.

🔸 Далее вы направитесь к месту, где решается судьба Беларуси, в центре там уже долгое время стоит Ленин.

🔸 Познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, вы доберётесь до знаковой локации, где город начался. Окинете взглядом прошлое Минска — от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. И выясните, что не так в названии столицы.

🔸 На площади Свободы поднимется тема Магдебургского права и музыки. А после вы перекинете мостик от иезуитов в современность.

🔸 Впереди — локация, где аккумулируется вид искусства, вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и многое другое.

🔸 А на площади Победы вы увидите монумент, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран.

В программе: площадь Независимости, Дом правительства, Памятник системному администратору, Музей кино, костёл св. Симеона и Елены, Минская фабрика-кухня, Дом Залкинда, кафедральный костёл Пресвятой Девы Марии, Гостиный двор, церковь Святого Духа, кафедральный собор Сошествия Святого Духа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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