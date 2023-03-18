Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру

Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы

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На большой пешеходной прогулке по городу вы разберётесь, как выглядел его исторический центр в Средние века. Осознаете масштаб влияния католицизма на архитектурный ландшафт Минска. Познакомитесь с интерьером и фасадом костёла Пресвятой Девы Марии, который группы обычно проезжают. Изучите ярчайшие примеры сталинского ампира. И все это — с помощью приложения на смартфоне.
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔸 Аудиопрогулка начнётся у точки, названной архитекторами парадными воротами Страны Советов.
🔸 Далее вы направитесь к месту, где решается судьба Беларуси, в центре там уже долгое время стоит Ленин.
🔸 Познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, вы доберётесь до знаковой локации, где город начался. Окинете взглядом прошлое Минска — от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. И выясните, что не так в названии столицы.
🔸 На площади Свободы поднимется тема Магдебургского права и музыки. А после вы перекинете мостик от иезуитов в современность.
🔸 Впереди — локация, где аккумулируется вид искусства, вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и многое другое.
🔸 А на площади Победы вы увидите монумент, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран.

В программе: площадь Независимости, Дом правительства, Памятник системному администратору, Музей кино, костёл св. Симеона и Елены, Минская фабрика-кухня, Дом Залкинда, кафедральный костёл Пресвятой Девы Марии, Гостиный двор, церковь Святого Духа, кафедральный собор Сошествия Святого Духа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с ж/д вокзалом Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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