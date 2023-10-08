Прокатиться с ветерком по песчаным дюнам, погостить у бедуинов и оседлать «корабль пустыни»
Эта программа точно понравится всем любителям активного отдыха и новых впечатлений. Вы погоняете по барханам на квадроциклах, заедете в гости к бедуинам и познакомитесь с их бытом. А ещё прокатитесь на верблюдах и узнаете, что это такое — управлять «кораблём пустыни».
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На квадроциклах — к бедуинам
Мы встретим вас у отеля и отвезём на джипе к станции проката квадроциклов. Там вас ждёт инструктаж, во время которого вам расскажут о технике безопасности и объяснят, как управлять этим транспортным средством. Затем сквозь пески пустыни вы помчитесь к деревне бедуинов (25-30 км). Вы познакомитесь с местными жителями, узнаете об их быте и традициях.
Катание на верблюдах и закат
В деревне бедуинов вы попьёте чай, а потом сядете на «кораблей пустыни» (прогулка на верблюдах 10-15 минут). В завершение вас ждёт закат на вершине горы в пустыне.
Из деревни бедуинов на станцию вы вернётесь также на квадроциклах. После этого мы отвезём вас на джипе обратно в отель.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а активный отдых. С вами будет русскоговорящий сопровождающий.
- Если вы хотите увидеть закат в пустыне, то выезжать нужно в 16:00 (если вы остановились в отеле в районе Хургады), в 15:30 (если вы остановились в районе Сахл Хашиш, Макади Бэй, Эль-Гуна и Сафага)
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, катание на квадроцикле и верблюде, чай
- Отдельно оплачивается трансфер из отдалённых районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны (€5/чел. в обе стороны) и профессиональная фото и видеосъёмка (по желанию)
- Не забудьте взять с собой головной убор и солнцезащитные очки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- У входа отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амжад — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 170 туристов
Все наши гиды прошли обучение в Институте иностранных языков в Санкт-Петербурге и свободно говорят по-русски. Они проработали в России не менее 8 лет, после чего вернулись в Хургаду, где дополнительно обучались туристическому делу. Ждем вас на наших экскурсиях!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
8 окт 2023
Очень понравилась поездка, отличный инструктор, получились прекрасные фото и легкий адреналин❤️🔥
A
Anastasya
28 сен 2023
Всем привет!! Ездили на индивидуальную экскурсию на квадроциклах,вдвоем. супер!!! Всегда ездили групповой,здесь решили индивидуально. рекомендую!! Ребята молодцы. Встретили,экипировали,инструктировали. Скорость поддерживают,если вы хорошо держитесь в седле. если нет,дадут возможность адаптироваться. Закат в пустыне,это что то. . ну и просто хапнуть адреналина,всем советую. В деревне бедуинов бывали,и мы прокатились к горам. . забрались,посмотрели закат. Фотки супер. . Спасибо. . мы в Египете частые гости)) теперь всегда к вам🫶
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