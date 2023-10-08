Эта программа точно понравится всем любителям активного отдыха и новых впечатлений. Вы погоняете по барханам на квадроциклах, заедете в гости к бедуинам и познакомитесь с их бытом. А ещё прокатитесь на верблюдах и узнаете, что это такое — управлять «кораблём пустыни».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На квадроциклах — к бедуинам

Мы встретим вас у отеля и отвезём на джипе к станции проката квадроциклов. Там вас ждёт инструктаж, во время которого вам расскажут о технике безопасности и объяснят, как управлять этим транспортным средством. Затем сквозь пески пустыни вы помчитесь к деревне бедуинов (25-30 км). Вы познакомитесь с местными жителями, узнаете об их быте и традициях.

Катание на верблюдах и закат

В деревне бедуинов вы попьёте чай, а потом сядете на «кораблей пустыни» (прогулка на верблюдах 10-15 минут). В завершение вас ждёт закат на вершине горы в пустыне.

Из деревни бедуинов на станцию вы вернётесь также на квадроциклах. После этого мы отвезём вас на джипе обратно в отель.

Организационные детали