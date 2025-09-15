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В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел

4.8
11 отзывов
Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
Отправляйтесь в двухдневное путешествие с посещением и ночевкой в городе Асуан, и к границе с Суданом, для того чтобы познакомиться с Храмом Абу-Симбел, высеченном в скале.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $650 за экскурсию

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В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел

Что вы увидите

  • Храмы острова Филе
  • Асуанская плотина
  • Абу-Симбел
С самого раннего утра из Хургады вы отправитесь в Асуан — в этот живописный город 🏙️, расположенный на восточном берегу Нила. Дорога займёт около 6 часов. В Асуане как и в Абу-Симбеле вас будет сопровождать русскоговорящий гид. В этом красивом городе в первый день вы увидите Асуанскую плотину и Лотос, а на следующий день — Абу Симбел.
День 1: город 🏙️ Асуан
В первый день нашего путешествия вы совершите визит в небольшой город 🏙️ Асуан. Асуанская плотина — крупнейшая гидротехническая система сооружений на реке Нил в Египте около города Асуана. Без водохранилища Нил выходил из берегов каждый год в летние месяца. Задача этого водного проекта заключалась в предотвращении наводнений, чтобы обеспечить Египет электричеством и создать сеть оросительных каналов для сельского хозяйства. Впервые в истории 📖 Египта разливы Нила были взяты под контроль. Плотина создала огромный водный резервуар. Это одно из самых больших искусственных озёр в мире. Высотную плотину, возведённую с помощью советских специалистов, считают одним из главных сооружений ХХ века. Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию Асуанской плотины состоялось 15 января 1971 года.
На левом берегу реки, у западного основания плотины, воздвигнут монумент советско-арабской дружбы. Пять лепестков лотоса взметнулись ввысь на 75 метров. Монумент сооружён по проекту архитекторов П. Павлова и Ю. Омельченко, эскизы выполнял скульптор Эрнст Неизвестный. На центральном пилоне выбиты слова Президента Насера. Со смотровой площадки видны и Асуан, и плотина, и водохранилище.
После осмотра достопримечательностей 🏛️ в Асуан — вас разместят в гостинице (3*). Так же вечером у вас будет свободное время и если вы не очень устанете, то сможете самостоятельно походить по городу.
День 2: Храмовый комплекс Абу-Симбел
Около трёх часов утра из гостиницы вы отправляетесь в Абу-Симбел, дорога до которого займёт приблизительно 3, 5 часа в одну сторону (только в сопровождении полицейского конвоя) вы поедете осматривать самую красивую достопримечательность 🏛️ Египта — Абу-Симбел.
«Пещерный храм Абу-Симбел — бессмертный памятник героя. Воистину был горд и смел, кто в скалах вырубил такое…».
Абу-Симбел находится в Нубии, в 280 км южнее Асуана. Это скала на западном берегу Нила, в которой высечены два знаменитых храма. Один из храмов, большой, был воздвигнут в честь царя Рамсеса II, другой, малый, — в честь его первой жены, царицы Нефертари.
В первом из них изображен царь. У входа в храм, по бокам, высечены в скале четыре колоссальных изображения сидящего царя, высотой около 20 м. Эти статуи играют роль поддерживающих фасад колонн. Руки фараона лежат на коленях; голова увенчана двойной короной правителя Верхнего и Нижнего Египта. Вторая статуя разрушена, голова её лежит на земле.
Во время строительства Асуанской плотины было рассчитано, что озеро Насер уничтожит храмовый комплекс (вода зальёт его полностью). В 1963 году утверждается проект переноса всей скалы с храмовым комплексом выше озера Насер. В апреле 1964 года начинается крупномасштабная операция по переносу храмов Абу-Симбела выше уровня вод озера Насер. Работы были закончены 22 сентября 1968 года.
Как и три тысячи лет назад, солнечные лучи пронзают пространство храма и освещают статуи Рамсеса II, Амона — Ра и Хармахиса. Бог мрака Птах, как всегда, остается в темноте. 2 раза в год — 22 февраля и 22 октября — в 6 часов утра первый луч Солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 метров, по 6 минут луч задерживается на статуях Амона и Ра и 12 минут ярко освещает Рамсеса II. Ежегодно в эти дни жители Абу-Симбела устраивают для туристов праздники с музыкой, песнями, танцами.
После просмотра храмового комплекса в Абу-Симбеле, вы возвращаетесь в Хургаду. Обратная дорога займёт у вас около 8, 5 часов.
Важная информация
Туристы, отдыхающие в отелях Сахл-Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Туристы
  • отдыхающие в отелях Сахл-Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны. До 4-х человек — за всех 20 $
  • 5 человек и более — за всех 30 $.
Начало и место завершения
🚩 Хургада
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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11 отзывов оставили туристы

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