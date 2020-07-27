67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вы узнаете

Легенду основания Тбилиси: о рождении теплого города поговорим в квартале Серных бань. Кстати, я расскажу об их особенностях и традициях посещения. А поблизости, в Инжировом ущелье, покажу настоящий водопад.

Истории незаурядных людей. Например, царя Вахтанга Горгасали, основателя Тбилиси. Вы увидите памятник правителю, храм Метехи 13 века и дома, «висящие» на скале над рекой Кура. У собора Сиони откроете историю Св. Нино, которая крестила Грузию, и печальный сюжет о любви Грибоедова.

Как выглядит современный Тбилиси. Вы увидите стеклянный мост Мира и парк Рике, а я открою их любопытные факты.

Какие сказки хранит кукольный театр Резо Габриадзе. Эта волшебная башенка — финальная точка нашей прогулки.

Помимо достопримечательностей в 1,5 часа уместятся улочки, куда не заехать на машине, и рассказы о грузинах. И в итоге — я уверена — вы захотите приехать в Тбилиси или полюбите его еще больше!

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Тбилиси. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список интересных видео и полезных ссылок

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Онлайн-прогулка «Душа Грузии — Мцхета»

Скидка 20% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в онлайн и в гостеприимном Тбилиси!