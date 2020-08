67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Hochu poblagodarit Liku za prekrasnyu excursiyu in the heart of Tbilisi! Lika provela nas po etomu krasivomu gorodu, rasskazav interesnye momenty istorii samogo goroda, istorii hristianstva v Gruzii! Chudesno, legko, na odnom dyhanii! Poltora chasa prosto proleteli! Lika ochen lyubit svoyu professiyu i svoy gorod i etu lyubov ey udalos peredat! S udovolstviem pridu i na drugie excursii Liki! Do novyh vstrech, Lika!