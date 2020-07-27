67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени

Открыть истории пленительного Старого города и ощутить его атмосферу

Лика
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Лика – представитель гидов
Крошечные улицы на холмах, деревянное кружево балкончиков, водопад в центре города и живая история 📖 за каждым углом — всё это ждет вас даже на виртуальной экскурсии 🧭 по нашему Тбилиси! Вы увидите его без туристов, но как всегда колоритным.

Посмотрите на древние святыни и современные объекты, узнаете о жителях Грузии и даже вдохновитесь стихами.

5 за человека

У этой экскурсии67 отзывов
4.99
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени

Что вы узнаете

  • Легенду основания Тбилиси: о рождении теплого города поговорим в квартале Серных бань. Кстати, я расскажу об их особенностях и традициях посещения. А поблизости, в Инжировом ущелье, покажу настоящий водопад.
  • Истории незаурядных людей. Например, царя Вахтанга Горгасали, основателя Тбилиси. Вы увидите памятник правителю, храм Метехи 13 века и дома, «висящие» на скале над рекой Кура. У собора Сиони откроете историю Св. Нино, которая крестила Грузию, и печальный сюжет о любви Грибоедова.
  • Как выглядит современный Тбилиси. Вы увидите стеклянный мост Мира и парк Рике, а я открою их любопытные факты.
  • Какие сказки хранит кукольный театр Резо Габриадзе. Эта волшебная башенка — финальная точка нашей прогулки.

Помимо достопримечательностей в 1,5 часа уместятся улочки, куда не заехать на машине, и рассказы о грузинах. И в итоге — я уверена — вы захотите приехать в Тбилиси или полюбите его еще больше!

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Тбилиси. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список интересных видео и полезных ссылок

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Скидка 20% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в онлайн и в гостеприимном Тбилиси!

Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени
Онлайн-прогулка по сердцу Тбилиси в реальном времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленные в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 июля 2020
Очень интересно!
19 июля 2020
Очень нравятся он лайн экскурсии в режиме реального времени. Как будто прогуляешься по городу за полтора часа. Гид понравился, чувствуется, что влюблен в свой город, хорошо знает его историю. Тбилиси прекрасен!
18 июля 2020
Как иногда перечитываешь книгу, так и хорошую экскурсию хочется пройти ещё раз. В Тбилиси особенно душевная обстановка, которую гиды преподносят замечательно. Очень здорово!
12 июля 2020
Так захотелось приехать дня на три и пожить в апартаментах над Инжирным ущельем )) приятные город, гид и впечатления )) рекомендую.
Янина
6 июля 2020
Спасибо, утвердились в своем желании посетить этот прекрасный город при первой возможности.
5 июля 2020
Чудесный, самобытный город. Прекрасная экскурсия человека, влюбленного в свой город. Осталось только приехать в Грузию и насладиться всем увиденным.
5 июля 2020
все здорово' словно сам побывал в Тбилиси в обычный день
4 июля 2020
Hochu poblagodarit Liku za prekrasnyu excursiyu in the heart of Tbilisi! Lika provela nas po etomu krasivomu gorodu, rasskazav interesnye momenty istorii samogo goroda, istorii hristianstva v Gruzii! Chudesno, legko, na odnom dyhanii! Poltora chasa prosto proleteli! Lika ochen lyubit svoyu professiyu i svoy gorod i etu lyubov ey udalos peredat! S udovolstviem pridu i na drugie excursii Liki! Do novyh vstrech, Lika!
4 июля 2020
Замечательный город, замечательная экскурсия, замечательный гид! Рекомендую!!!!
30 июня 2020
Необыкновенная экскурсия. Лика позвала, заинтересовала и влюбила в себя и в свой родной город. Спасибо.
Ещё 57 отзывов

Лика проводит ещё 2 экскурсии

«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
10 за человека
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381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Приготовить хинкали в гостях у грузинкиПриготовить хинкали в гостях у грузинкиПриготовить хинкали в гостях у грузинки
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3 отзыва
«Каждое грузинское блюдо — это поэма». А.С. Пушкин
Для того, чтобы погрузиться в настоящую грузинскую жизнь, нужно обязательно побывать в гостях у грузинки, приготовить хинкали и хачапури своими руками, познакомиться с рецептами грузинских блюд и, конечно, отведать их в домашней уютной обстановке!

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