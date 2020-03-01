Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога

Прикоснуться к христианской истории Грузии, посетить средневековую крепость и отдохнуть на природе

Елизавета
Задать вопрос
Елизавета – ваш гид
Идея поездки — совместить посещение исторически значимых памятников с полноценным отдыхом в окружении живописных пейзажей.

В культовом храме Джвари обратимся к истокам христианства в Грузии, возле старинной крепости Ананури поговорим об арагвских эриставах, а у высокогорного целебного озера устроим пир по-грузински!
€140
126 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча возле метро Авлабари или у вашего отеля (по договоренности)
Забронировать экскурсию
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога

Что вас ожидает

Джвари и крепость Ананури
Первую половину дня посвятим историческому достоянию Военно-Грузинской дороги. Рядом с духовной столицей Мцхетой вы осмотрите древний храм Джвари, узнаете об истории крещения Иберии, судьбах святой равноапостольной Нины и святого Георгия Победоносца, а также о чудотворной иконе Иверской Богоматери. Кроме того, увидите знаменитое слияние Куры и Арагви, панорамы Мцхеты, а в благоприятную погоду, быть может, даже разглядите отсюда двуглавого Казбека. Затем я отвезу вас к средневековой крепости Ананури на берегу огромного водохранилища Жинвали, где поговорим об арагвских эриставах и затопленном городе эпохи царицы Тамары. Здесь же вы увидите старый путь Военно-Грузинской дороги, по которому в былые годы проходили Пушкин, Ильф и Петров, Айвазовский.

Пикник у горного озера
Уже к обеду вы окажетесь на берегу высокогорного озера, неоднократно воспетого в стихах и прозе. Озеро Базалети вулканического происхождения не имеет впадающих рек — оно питается только подземной и дождевой водой и известно не только красивыми видами, но и ценными водорослями, о которых я расскажу отдельно. Также вы узнаете, какие курорты расположились вокруг целебного места. Здесь мы и устроим пикник, во время которого вы познакомитесь с традициями грузинского застолья, оцените вино из квеври и научитесь говорить тосты, как настоящий тамада.

Вот наше меню:
🍖 Мцвади — грузинский шашлык (свинина/курица, или форель на углях, оговаривается заранее)
🥗 Кахетинский салат
🥖 Хлеб из печи «тонэ»
🧀 Ассорти грузинских сыров
🍵 Закуска пхали
🌶 Ассорти солений
🍇 Сезонные фрукты
🍹 Грузинские лимонады и минеральные воды
🍷 И вино, изготовленное по технологии, которой более 8 тысяч лет!

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Я встречу вас в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно.
  • Продукты для пикника не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно: 25 лари/человека.
  • Для групп из 4-6 человек стоимость составит 200 евро за группу, если вас будет больше — стоимость по запросу.
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога
Пикник у озера Базалети и Военно-Грузинская дорога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле метро Авлабари или у вашего отеля (по договоренности).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
Напишите мне

Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

Огни ночного ТбилисоОгни ночного ТбилисоОгни ночного Тбилисо
скидка15%
От
€50
43 за экскурсию
3 часа
15 отзывов
Атмосфера грузинской столицы в вечерней иллюминации
Обаятельный Тбилиси в темное время суток, как и любой город, обретает особое очарование. В это время не нужно прилагать усилий, чтобы вообразить древние и средневековые эпохи — среди невидимых ночью линий фасадов и улиц координаты времени будто стираются и остаются лишь очертания, выразительно подчеркнутые подсветкой. На прогулке я покажу вам дворец Сачино, величественную крепость Нарикала, мост Мира и лучшие точки с панорамными видами. Конечно, не обойдется без винной дегустации, а в пути вас будут сопровождать мои рассказы об истории столицы и культуре грузинского народа.
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, СамтависиПо следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, СамтависиПо следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
скидка10%
€130
117 за экскурсию
6 часов
Познакомиться с основными этапами христианской истории Грузии
Экскурсия охватывает период с 4 по 7 век, от крещения Иберии до прихода на эту землю тринадцати Ассирийских отцов, или «новых грузинских апостолов». Вы посетите главный собор Грузинской православной церкви, в храме Самтависи познакомитесь с историей княжеского рода Амилахвари и житием Святого Исидора. Услышите легенды об основателе древней обители Шио-Мгвиме и прикоснетесь к эпохе первого христианского царя Грузии Мириама в культовом монастыре Самтавро.
С теплотой о тёплом городеС теплотой о тёплом городеС теплотой о тёплом городе
17 за человека
3.5 часа
Вехи истории Тбилиси и Грузии на прогулке-знакомстве по основным достопримечательностям
Название «Тбилиси» переводится с грузинского языка как «тёплый» — приглашаю вас именно на такую экскурсию! Лабиринт старых улочек, традиционное вино, канатная дорога, кружевные балкончики, настоящий водопад, древние храмы и, конечно, погружение в историю города и страны от крещения Грузии до наших дней — приготовьтесь к калейдоскопу открытий и впечатлений.
Тбилиси вдоль и поперекТбилиси вдоль и поперекТбилиси вдоль и поперек
От 55 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Прогуляться сквозь эпохи города, прочувствовать его дух и насладиться грузинским вином
Царственные улочки, колоритные базары, средневековые храмы, винные погреба и уходящие в глубь веков легенды — всё это Тбилиси! Я проведу вас по местам города, где чувствуется его душа: от европейского парка Рике до Базарной площади. Вы услышите водопад в Инжирном ущелье, пройдете по «Тифлисскому Парижу» и прикоснетесь к стенам древнего Сионского собора. А попробовав фермерское грузинское вино, до конца поймете характер Тбилиси и влюбитесь в него безвозвратно.
Один Казбек и две АрагвиОдин Казбек и две АрагвиОдин Казбек и две Арагви
скидка15%
€165
141 за экскурсию
11 часов
3 отзыва
Познавательное и созерцательное путешествие по Военно-Грузинской дороге
Почти каждый путешественник, приезжающий в Грузию, мечтает побывать у древнего монастыря близ спящего вулкана Казбек. 200-300 лет назад дорога туда из Тбилиси отнимала у путников месяц. Вы же за один день увидите главные красоты и исторические объекты Военно-Грузинской дороги: крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, слияние Белой и Чёрной Арагви и Гергетскую церковь. А я расскажу об истории и легендах Сакартвело.
Тбилиси, я люблю тебя!Тбилиси, я люблю тебя!Тбилиси, я люблю тебя!
скидка15%
От
€73
63 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Обаяние тбилисских улочек, дыхание времени в Старом городе и яркие панорамные виды
Вы увидите «Теплый город» глазами влюбленного в него человека, узнаете, какие сувениры чаще всего привозят из Грузии и научитесь некоторым грузинским словам. Я покажу вам сначала парадную сторону Тбилиси, которую вы наверняка видели на рекламных проспектах, а затем, чуть углубившись во дворы, вы познакомитесь с истинным духом этого города. Также я поделюсь с вами полезными лайфхаками, чтобы ваш отдых был приятным и недорогим.
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
скидка10%
€135
122 за экскурсию
9 часов
Посетить Сигнахи и грязевой курорт, полюбоваться Алазанской долиной и попробовать грузинские блюда
На экскурсии вас ждут не только «must-see» места, но и малоизвестные уголки Кахетинского края. Вы увидите уникальную базилику 9-го века и панорамы Кавказа. Прогуляетесь по улочкам «города любви», посетите монастырь в Бодбе, а по желанию искупаетесь в грязевых ваннах. И обязательно попробуете местную кухню, лучшие вина, чурчхелу и сыры!
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка10%
€95
86 за экскурсию
6 часов
9 отзывов
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
скидка15%
€170
145 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Познакомиться с главными достопримечательностями края и продегустировать знаменитые вина
Поездка в Кахетию — обязательный минимум любого путешествия по Грузии. Ведь здесь находится родина культурного виноградарства, по оценкам экспертов — именно Грузия считается древнейшим в мире центром возникновения виноделия. Живописный край подарит вам не только встречу с всемирно известными винами, но и познакомит с историческими и религиозными памятниками, имеющими особое значение для всего грузинского народа. В нашей программе — «город любви» Сигнахи, самая длинная крепостная стена в Европе, монастырь Бодбе, прекрасная Алазанская долина и знаменитые винзаводы в Кварели.

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
252 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике