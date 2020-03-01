Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Джвари и крепость Ананури

Первую половину дня посвятим историческому достоянию Военно-Грузинской дороги. Рядом с духовной столицей Мцхетой вы осмотрите древний храм Джвари, узнаете об истории крещения Иберии, судьбах святой равноапостольной Нины и святого Георгия Победоносца, а также о чудотворной иконе Иверской Богоматери. Кроме того, увидите знаменитое слияние Куры и Арагви, панорамы Мцхеты, а в благоприятную погоду, быть может, даже разглядите отсюда двуглавого Казбека. Затем я отвезу вас к средневековой крепости Ананури на берегу огромного водохранилища Жинвали, где поговорим об арагвских эриставах и затопленном городе эпохи царицы Тамары. Здесь же вы увидите старый путь Военно-Грузинской дороги, по которому в былые годы проходили Пушкин, Ильф и Петров, Айвазовский.

Пикник у горного озера

Уже к обеду вы окажетесь на берегу высокогорного озера, неоднократно воспетого в стихах и прозе. Озеро Базалети вулканического происхождения не имеет впадающих рек — оно питается только подземной и дождевой водой и известно не только красивыми видами, но и ценными водорослями, о которых я расскажу отдельно. Также вы узнаете, какие курорты расположились вокруг целебного места. Здесь мы и устроим пикник, во время которого вы познакомитесь с традициями грузинского застолья, оцените вино из квеври и научитесь говорить тосты, как настоящий тамада.

Вот наше меню:

🍖 Мцвади — грузинский шашлык (свинина/курица, или форель на углях, оговаривается заранее)

🥗 Кахетинский салат

🥖 Хлеб из печи «тонэ»

🧀 Ассорти грузинских сыров

🍵 Закуска пхали

🌶 Ассорти солений

🍇 Сезонные фрукты

🍹 Грузинские лимонады и минеральные воды

🍷 И вино, изготовленное по технологии, которой более 8 тысяч лет!