32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Величественная природа Кавказа, которая вызывала восторг у русских писателей

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Эта дорога издавна связывала народы Закавказья с Россией.

На кибитках и перекладных здесь проезжали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Дюма-отец.

Мы с вами тоже проедем по Дарьяльскому ущелью — это самая суровая и самая величественная часть дороги, где шоссе извивается по крутым склонам, перебираясь по мостам с одного берега на другой.

Дарьяльская теснина всегда служила оборонительным рубежом, поэтому здесь вы увидите множество руин крепостей и сторожевых башен, самая значительная крепость — Дарьяльская.
197 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
4.59
Военно-грузинская дорога: дорога, написанная демоном
Военно-грузинская дорога: дорога, написанная демоном

Военно-Грузинская — одна из красивейших и старейших в мире. По ней в ХХ веке приезжали в Тбилиси Есенин, Маяковский, Паустовский, Ильф и Петров, Шолохов, Борис и многие другие. Экскурсии им проводили гиды старой Советской школы. И я учился на их историях — иногда у меня возникает чувство, что я был знаком с этими великими людьми. В каждом камне Военно-Грузинской дороге я чувствую веяние пустынь, в каждой лужице — запах океана…

Программа

  • За ущельем раскинулось селение Казбеги, где родился великий грузинский писатель Александр Казбеги. Отсюда открывается великолепный вид на покрытую вечным снегом вершину Казбега, высота которого составляет 5047 метров.
  • Из селения Казбеги мы поднимемся к храму XIV века Цминда Самеба (Святой .Троицы), монументальному сооружению, уникальному для горной Грузии. После храма поднимемся на Крестовый перевал (высота 2388 метров), наивысшую точку Военно-грузинкой дороги.
  • Вблизи дороги протекает минеральный источник, где вы сможете напиться «холодным кипятком».Отсюда вы увидите группу потухших вулканов высокогорного Кельского плато – Семь братьев.
  • А теперь мы начнем спускаться. Перед вами раскинется Гудаурское лавовое плато, которое Лермонтов в «Герое нашего времени» называл «Кайшаурской долиной».
  • Мы проедем селение Пасанаури, спустимся к Ананyрскому храму (1724 км). Далее мы проедим к Жинвальскому водохранилищу.

Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у писателей. В своих стихах ее воспели Пушкин («Обвал», «Монастырь за облаками», «Кавказ»), Лермонтов («Демон», «Мцыри», «Тамара»). Чехов писал о ней: «Я никогда в жизни не видел ничего подобного». Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».

Военно-грузинская дорога: дорога, написанная демоном
Военно-грузинская дорога: дорога, написанная демоном
Военно-грузинская дорога: дорога, написанная демоном

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
11 октября 2019
Огромное Спасибо. Очень интересно, прекрасно организовано.
24 мая 2019
Одно из самых замечательных путешествий по Грузии. Нам очень понравилась организация и маршрут, было всё идеально по остановкам и времени. Мы узнали очень многое про Грузию , её историю, традиции и обычаи, благодаря Галактиону. Спасибо огромное водителю , вы дейстивительно большой профессионал и вождение было комфортым и безопасным на этой опасной дороге. Спасибо огромное за вкусную местную кухню, и вино. Без сомнения ,всем рекомендую это путешествие , столько прекрасных и незабываемых моментов подарят вам Галактион и его друг. Мила и Павел из Ирландии. Simple the best trip we have ever had , well organized. . Galaktion and his friend ( driver) are both very professional and knowledgeable. Recommended, no doubts.
1 мая 2019
Хотя погода была не очень, но это не помешало нам насладиться красотой гор, они прекрасны всегда. А за рассказами Галактиона время пролетело незаметно.
25 апреля 2019
Галактион - прекрасный экскурсовод, идеально владеет материалом. Очень увлекательно произошла наша экскурсия, не смотря на сложившуюся непогоду. Всем рекомендую!
27 октября 2018
Мы в восторге от экскурсии! Великолепный гид, интереснейший маршрут. Невозможно было не влюбиться в Грузию! Галактион знает всё и чуть больше. Спасибо за великолепный день, проведённый вместе!
11 октября 2018
Спасибо Галактиону, за экскурсию. За рассказы о Грузии и те виды, которые мы видели. Очень нам понравилось)))
5 августа 2018
Были на экскурсии с Галактионом Таганашвили. Большой интеллектуал, интересный рассказчик. Каждое место в Грузии связывает с исторической и литературной информацией. Много узнали об известных исторических личностях. Тур хорошо организован, разумно сочетается информационная нагрузка с отдыхом и питанием. Ели натуральную еду в грузинских деревнях. Его водители- асы. Рекомендуем всем.
23 июня 2018
Будучи первый раз в Грузии, хотелось получить не только позитивные впечатления от морского побережья Батуми, а главным образом, от святая святых Кавказа - гор. И мы эти впечатления получили! Хочется отметить педантичность гида и водителя, заехали за нами в отель минута в минуту. Наш гид Галактион действительно профессионал своего дела, то же самое могу сказать про водителя Мамуку! Имея внушительный багаж знаний о своей Родине в общем и военно-грузинской дороге в частности, г-н Галактион не только с исторической точностью рассказывал нам обо всем, что есть по-пути, а украшал свой рассказ легендами и, конечно же, стихами Пушкина, Лермонтова, Ахмадулиной и пр. Чувство юмора у гида не отнять! По пути мы делали множество остановок, причем нам сказали, что мы можем просить остановиться там где мы захотим, по времени остановки не ограничены! Нам предложили позавтракать в придорожном кафэ, именно там, где вдохновлялись на создание своих произведений великие русские поэты. Хозяин принес нам божественный на вкус хачапури с сыром из молока местных коров, салат и напитки! Доехали до самой границы с северной осетией, посетили несколько храмов, увидели потрясающие красоты Кавказа: водохранилище, слияние черной и белой Арагви, нам открылась, что не всегда бывает, вершина Казбеги, альпийские луга, фантастические виды с перевала через главный кавказский хребет, горнолыжный курорт Гидаури и много много всего другого! На обратном пути заехали в замечательное кафэ со вкусной речной форелью и домашними хинкалями. В общем хочется сказать огромное спасибо уважаемому Галактиону за экскурсию, это было круто! Отдельное спасибо водителю Мамуке за профессионализм, в горах это особенно важно!
24 мая 2018
Экскурсия замечательная, это был наш лучший день в Грузии! История оживала на глазах благодаря великолепным рассказам Галактиона - настоящего профессионала, человека, любящего свое дело и свою страну, открывающего очарование этих мест тем, кто умеет слушать. Кажется, что Галактион знает о Грузии все: на каждый из наших многочисленных вопросов он отвечал очень интересно, подробно и с удовольствием. А сколько стихов включено в его рассказ: это не только Пушкин и Лермонтов, что вполне ожидаемо, но и Цветаева, Пастернак, Маяковский, Ахмадулина... Всем бы русским так знать свою поэзию! Спасибо огромное Вам, Галактион за незабываемую поездку! Всем рекомендуем путешествовать с Галактионом, лучшего гида не найти!
13 мая 2018
Экскурсия насыщенна красивыми пейзажами, которые завораживают. Безусловно, на этой экскурсии стоит побывать. Галактион очень много знает, отвечает на все вопросы очень разносторонне(и с точки зрения исторических фактов, и с точки зрения своего личного опыта). Экскурсия нам понравилась.
Ещё 22 отзыва

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