32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Военно-Грузинская — одна из красивейших и старейших в мире. По ней в ХХ веке приезжали в Тбилиси Есенин, Маяковский, Паустовский, Ильф и Петров, Шолохов, Борис и многие другие. Экскурсии им проводили гиды старой Советской школы. И я учился на их историях — иногда у меня возникает чувство, что я был знаком с этими великими людьми. В каждом камне Военно-Грузинской дороге я чувствую веяние пустынь, в каждой лужице — запах океана…
Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у писателей. В своих стихах ее воспели Пушкин («Обвал», «Монастырь за облаками», «Кавказ»), Лермонтов («Демон», «Мцыри», «Тамара»). Чехов писал о ней: «Я никогда в жизни не видел ничего подобного». Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».