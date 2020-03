32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Одно из самых замечательных путешествий по Грузии. Нам очень понравилась организация и маршрут, было всё идеально по остановкам и времени. Мы узнали очень многое про Грузию , её историю, традиции и обычаи, благодаря Галактиону. Спасибо огромное водителю , вы дейстивительно большой профессионал и вождение было комфортым и безопасным на этой опасной дороге. Спасибо огромное за вкусную местную кухню, и вино. Без сомнения ,всем рекомендую это путешествие , столько прекрасных и незабываемых моментов подарят вам Галактион и его друг. Мила и Павел из Ирландии. Simple the best trip we have ever had , well organized. . Galaktion and his friend ( driver) are both very professional and knowledgeable. Recommended, no doubts.