32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Военно-Грузинская — одна из красивейших и старейших в мире. По ней в ХХ веке приезжали в Тбилиси Есенин, Маяковский, Паустовский, Ильф и Петров, Шолохов, Борис и многие другие. Экскурсии им проводили гиды старой Советской школы. И я учился на их историях — иногда у меня возникает чувство, что я был знаком с этими великими людьми. В каждом камне Военно-Грузинской дороге я чувствую веяние пустынь, в каждой лужице — запах океана…

Программа

За ущельем раскинулось селение Казбеги, где родился великий грузинский писатель Александр Казбеги. Отсюда открывается великолепный вид на покрытую вечным снегом вершину Казбега, высота которого составляет 5047 метров.

Из селения Казбеги мы поднимемся к храму XIV века Цминда Самеба (Святой .Троицы), монументальному сооружению, уникальному для горной Грузии. После храма поднимемся на Крестовый перевал (высота 2388 метров), наивысшую точку Военно-грузинкой дороги.

века Цминда Самеба (Святой .Троицы), монументальному сооружению, уникальному для горной Грузии. После храма поднимемся на Крестовый перевал (высота 2388 метров), наивысшую точку Военно-грузинкой дороги. Вблизи дороги протекает минеральный источник, где вы сможете напиться «холодным кипятком».Отсюда вы увидите группу потухших вулканов высокогорного Кельского плато – Семь братьев.

А теперь мы начнем спускаться. Перед вами раскинется Гудаурское лавовое плато, которое Лермонтов в «Герое нашего времени» называл «Кайшаурской долиной».

Мы проедем селение Пасанаури, спустимся к Ананyрскому храму (1724 км). Далее мы проедим к Жинвальскому водохранилищу.

Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у писателей. В своих стихах ее воспели Пушкин («Обвал», «Монастырь за облаками», «Кавказ»), Лермонтов («Демон», «Мцыри», «Тамара»). Чехов писал о ней: «Я никогда в жизни не видел ничего подобного». Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».