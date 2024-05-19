1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
15 часов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$75 за человека
Групповая
12 часов
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $45 за человека
Круиз
22 часа
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой в Гоа
Прекрасный круиз по реке в Гоа на Houseboat с ночевкой. Насладитесь природой, закатом, индийской кухней и наблюдением за крокодилами
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: 15:30 первого дня - 13:30 второго дня
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от $124 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по архитектурным сокровищам Гоа: от Панаджи до Старого Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$70 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$45 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $45 за человека
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
$280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Индивидуальная
10 часов
Величественный Шива: От Мурудешвара до Палолема - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:30
10 июня в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Все отчетно
- ААнастасия16 мая 2024Все отлично, рекомендую!
- ААнжелика9 мая 2024Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
- ООльга19 апреля 2024Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
- ВВиталий13 апреля 2024Отлично ❤️
- ВВладимир3 апреля 2024Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
- ААлексей1 апреля 2024Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЭЭдуард25 марта 2024Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "На весь день" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 45 до 560. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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