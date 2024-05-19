Экскурсии на 1 день в Гоа

Найдено 20 экскурсий в категории «На весь день» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
21 отзыв
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$75 за человека
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$140 за человека
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
24 отзыва
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Рукотворные сокровища Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$75 за человека
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $45 за человека
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
22 часа
1 отзыв
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой в Гоа
Прекрасный круиз по реке в Гоа на Houseboat с ночевкой. Насладитесь природой, закатом, индийской кухней и наблюдением за крокодилами
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: 15:30 первого дня - 13:30 второго дня
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от $124 за человека
Архитектурные сокровища Гоа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по архитектурным сокровищам Гоа: от Панаджи до Старого Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$70 за человека
Райские пляжи Южного Гоа
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$45 за человека
Весь Гоа за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
32 отзыва
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $45 за человека
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
$280 за всё до 3 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$200 за человека
Величественный Шива
Индивидуальная
10 часов
Величественный Шива: От Мурудешвара до Палолема - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:30
10 июня в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
Хампи и Малый Тибет: в мини-группе из Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Хампи и Малый Тибет: групповое путешествие из Гоа с русскоговорящим гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Хампи и тайнам Малого Тибета. Откройте для себя уникальные древние храмы и монастыри
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$190 за человека
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Все отчетно
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Все отлично, рекомендую!
  • А
    Анжелика
    9 мая 2024
    Весь Гоа за один день
    Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
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    этого штата- мы посмотрели индуистский храм, ближе познакомились с культурой местного народа, затем поехали на водопад, в котором плавать очень приятно, так как вода прохладная, а снаружи очень жарко. Когда над водопадом проехал поезд, я еще минут 5 не могла прийти в себя от удивительной красоты. Очень понравился старый Гоа и посещение базилики, которой более 500 лет (она не реставрировалась и все архитектурные идеи сохранены). Нашим экскурсоводом была Анна-это мой лучший гид на Гоа. Объясняла легко и непринужденно, общалась с туристами и договаривалась с местными, подсказывала, что можно купить на месте, а что лучше приобрести в городе.

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Хорошо организованный тур, забрали вовремя, вся поездка проходила на комфортабельных 6местных тойотах. Комплекс с Шивой действительно масштабен и красив.
  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
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    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
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    страны и вышеуказанного региона. После бронирования экскурсии с нами сразу же связался Александр, описал нам все детали предстоящей поездки не упустил даже важные мелочи, дал разумные советы и ответы на наши вопросы про участие в экскурсии детей, одежду, обувь, питание, имя гида и номер машины:-) Это было удивительное приключение, где мы и наши дети узнали об Индии много нового, отлично провели время и получили только положительные эмоции!!! За всё это огромное спасибо нашему гиду Альфие, которая нас просто очаровала. Она оказалась очень компетентным, не равнодушным и и очень деликатным человеком, влюбленным в Индию, и, главное, сумела не только подстроиться под наш уровень знаний, но и найти удивительно правильный подход к деткам! Хочется отметить, что для ведения экскурсии Альфия использовала как русскоязычные, так и англоязычные источники информации о стране, ее культуре и традициях. Очень понравилась вся программа: необычная поездка на джипах через джунгли, живописная прогулка на водопад в сопровождении обезьянок, купание в озере и шикарные фотографии на память. Приятно было побывать на плантации специй, которая оказалась по факту чудесным садом, не скучным и прекрасным, при сопровождении рассказом о применении этих специй и об индийской, непривычной нам, кухне. Запомнились рассказы Альфии об индийских кастах, вероисповедании, различиях в обычиях и традициях разных регионов. Альфия показала нам индуистский храм, дав интересные комментарии религиозного характера. А в старом Гоа мы посетили два действующих католических храма, оставшиеся от "бывших владельцев" - португальцев. Возвращаясь к Александру, хочется отметить, что на протяжении всей экскурсии чувствовалось его негласное присутствие:-) СПАСИБО ребятам за их работу, которая превзошла все наши ожидания🙏

    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Э
    Эдуард
    25 марта 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Ездили в марте с гидом Линой. Дорога с Северного Гоа занимает около 5 часов с остановкой на завтрак, переносится легко,
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    машина комфортная с кондиционером. Мурдешвар впечатляет величием и красотой сооружений, а Гокарна - индийским колоритом. На пляже Палолем около 1,5 часов свободного времени, за которые надо успеть пообедать и искупаться. С Линой всё успели, чётко следила за временем, рассказывала интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На весь день»

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  2. Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
  3. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
  4. Рукотворные сокровища Гоа
  5. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "На весь день" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 45 до 560. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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