Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Неаполю. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Маршрут нашей пешеходной экскурсии проходит через Новый Замок, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебешито, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo). Вы увидите потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути.