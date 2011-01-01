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Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год

Мира Т.
Мира Т. – Гид из Алматы
Знакомство с красивейшими горами Заилийского Алатау, окружающими город 🏙️ Алматы.

Побываем на высокогорном катке Медео (в зимнее время вы можете покататься на коньках на высоте 1690 м н.

у.

м.

).

Посетим горнолыжный курорт Чимбулак, где в зимнее время года вы сможете покататься на лыжах или сноуборде 🏂.

Гора Коктобе — самая высшая точка Алматы, откуда полюбуемся на Алматы.
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Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год

Что вы увидите

  • Медео
  • Чимбулак
  • Кок Тобе

Экскурсионная программа:

    Прибытие в Урочище Медеу
    В окружении волшебных горных пейзажей находится самый большой в мире высокогорный ледовый каток, а также плотина, которая охраняет город 🏙️ от разрушительных селей, формирующихся на вершинах Западного Тянь-Шаня. При желании, Вы сможете подняться по ступенькам здоровья (372 ступени).
    Канатная дорога от Медео до Чимбулака
    Далее канатная или как её ещё называют гондольная дорога, доставит Вас на высоту 2230 метров над уровнем моря 🌊, где располагается горнолыжный курорт Чимбулак, считающийся одной из лучших горнолыжных баз на территории СНГ. Дорогу построили совсем недавно — в 2011 году на современном оборудовании.
    Приезд на канатную дорогу
    На канатной дороге у вас будут горные приключения на горе Кок-Тобе, где располагается самая высокая телебашня в мире, если считать от уровня моря.

    Вы сможете:

    • С расположенной на горе специальной смотровой площадки полюбоваться великолепной панорамой города
    • Прогуляться по извилистым дорожкам парка Кок-Тобе
    • Прокатиться на Колесе обозрения
    • Покормить животных в мини-зоопарке
    • Посетить магазин национальных сувениров.
    Возвращение в город

    Важная информация:

    • Наденьте удобную, теплую одежду и треккинговую обувь
    • Возьмите с собой перекус и воду
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    Что не входит
    • Входные билеты на канатную дорогу с Медео до Талгарского перевала ($11)
    • Коктобе ($6)
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня — сезон круглый год

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Мира Т.
    Мира Т.
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