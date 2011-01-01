Экскурсионная программа:

Прибытие в Урочище Медеу

В окружении волшебных горных пейзажей находится самый большой в мире высокогорный ледовый каток, а также плотина, которая охраняет город 🏙️ от разрушительных селей, формирующихся на вершинах Западного Тянь-Шаня. При желании, Вы сможете подняться по ступенькам здоровья (372 ступени).

Канатная дорога от Медео до Чимбулака

Далее канатная или как её ещё называют гондольная дорога, доставит Вас на высоту 2230 метров над уровнем моря 🌊, где располагается горнолыжный курорт Чимбулак, считающийся одной из лучших горнолыжных баз на территории СНГ. Дорогу построили совсем недавно — в 2011 году на современном оборудовании.

Приезд на канатную дорогу

На канатной дороге у вас будут горные приключения на горе Кок-Тобе, где располагается самая высокая телебашня в мире, если считать от уровня моря.

Вы сможете:

С расположенной на горе специальной смотровой площадки полюбоваться великолепной панорамой города

Прогуляться по извилистым дорожкам парка Кок-Тобе

Прокатиться на Колесе обозрения

Покормить животных в мини-зоопарке

Посетить магазин национальных сувениров.

Возвращение в город

Важная информация: