2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Каменные башни древней крепости

Мы отправляемся в фантастическое путешествие к уникальному природному объекту, который зовут младшим братом Гранд-Каньона. По пути я расскажу об истории и природе региона, жизни и традициях казахстанцев, а также легендах, доживших до наших дней. Прибыв на место, вы забудете долгий путь — панорама каньона захватит внимание и вскружит голову. Вы полюбуетесь грандиозными скалами и прикоснетесь к загадочным сооружениям Долины замков и Ведьм в виде столбов, гигантских колонн, башен, часовен. Если ваше воображение ничуть не хуже, чем у предков, вы легко сможете представить, какое воздействие имели эти фигуры на умы древних жителей и прочувствуете атмосферу «Шарын шатқалы».

Живой мир

Кроме того, вы исследуете разнообразие флоры и фауны. Здесь встречаются кустики желтой акации, тамариск, саксаул, туранга и эфедра; из животных — горная куропатка, песчанка, заяц. Прогуливаясь по дну каньона, мы осмотрим различные слои осадочных пород Мергель, сформированных более 300 миллионов лет назад, и даже отыщем застывшую магму!