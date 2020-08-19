2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Чарынский каньон и Долина замков

Полюбоваться марсианскими пейзажами, услышать древние легенды и познакомиться с местной флорой

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

9800 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Нина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Нина – Гид в Алма-Ате
Чарынский каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород возрастом 12 миллионов лет.

Прогуливаясь лабиринтами Долины Замков, заглядывая в ущелья и рассматривая причудливые породы вы будто перенесетесь в прошлое и ощутите древнюю энергию этого удивительного места.
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков

Что вас ожидает

Каменные башни древней крепости
Мы отправляемся в фантастическое путешествие к уникальному природному объекту, который зовут младшим братом Гранд-Каньона. По пути я расскажу об истории и природе региона, жизни и традициях казахстанцев, а также легендах, доживших до наших дней. Прибыв на место, вы забудете долгий путь — панорама каньона захватит внимание и вскружит голову. Вы полюбуетесь грандиозными скалами и прикоснетесь к загадочным сооружениям Долины замков и Ведьм в виде столбов, гигантских колонн, башен, часовен. Если ваше воображение ничуть не хуже, чем у предков, вы легко сможете представить, какое воздействие имели эти фигуры на умы древних жителей и прочувствуете атмосферу «Шарын шатқалы».

Живой мир
Кроме того, вы исследуете разнообразие флоры и фауны. Здесь встречаются кустики желтой акации, тамариск, саксаул, туранга и эфедра; из животных — горная куропатка, песчанка, заяц. Прогуливаясь по дну каньона, мы осмотрим различные слои осадочных пород Мергель, сформированных более 300 миллионов лет назад, и даже отыщем застывшую магму!

Организационные детали

  • Длительность экскурсии — 8-10 часов, из которых в пути около 6 часов. Едем по новой платной дороге с профессиональным водителем.
  • Экскурсии проводятся в любое время года. Есть возможность предоставить транспорт на 3, 6, 14, 18, 27 человек.
  • Путь пешком по Долине замков до реки — около 3 км. и обратно, но при желании можно взять машину до реки внутри каньона, стоимость — 500 тг.
  • Пообедать можно по пути в уйгурском поселке Байсеит или в кафе в каньоне (зимой оно не работает).
  • Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь. В осенне-весеннее время возьмите солнцезащитные очки, крем от загара, головной убор.
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков
Чарынский каньон и Долина замков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нина, я родилась и выросла в Алматы. Со школы занималась в центре детско-юношеского туризма и экологии. Высшее образование получила в сфере лингвистики, затем прошла курсы гидов-экскурсоводов. Люблю природу, трекинги, искусство и общение с людьми. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

ANDREI
19 августа 2020
В целом неплохая познавательная экскурсия, но хотелось было лаконичного и взаимосвязанного повествования на протяжении всей экскурсии.
24 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду за потрясающе интересный рассказ и общение. Осталось очень приятное впечатление: все было очень качественно и профессионально. Пейзажи самого каньона как сверху, со стороны степи, так и изнутри расщелены завораживают и поражают до глубины души... это место однозначно стоит посетить) Пять баллов по пятибальной системе!

Нина проводит ещё 1 экскурсию

Многоликая Алма-АтаМноголикая Алма-АтаМноголикая Алма-Ата
2150 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Исследовать все знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы услышите богатую историю Алма-Аты и посетите ее главные достопримечательности, древние и современные. А еще узнаете о местных традициях и ощутите необычайный колорит «южной столицы Казахстана».

Индивидуальные экскурсии в Алма-Ате

Легенды Чарынского КаньонаЛегенды Чарынского КаньонаЛегенды Чарынского Каньона
12500 за экскурсию
12 часов
2 отзыва
Посетить главный природный памятник Алма-Аты, узнать страшные предания и ощутить древнюю энергию
Познакомьтесь с младшим братом Большого Каньона США — Чарынским каньоном. В геологическом музее под открытым небом вас ждут марсианские пейзажи, древние легенды и непередаваемая энергетика. Я проведу вас по «Долине замков», расскажу о духах, живущих в разломе земли, и более заметных обитателях, а также познакомлю с географией края.
Алма-Ата для новичковАлма-Ата для новичковАлма-Ата для новичков
2500 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Каждый дом Старого города пропитан историей и культурой прошлых столетий. Вы узнаете, как Алма-Ата стала частью Великого шелкового пути, как она застраивалась при царе и Советском Союзе и как развивалась после получения независимости. А еще пройдете по улицам, где жили поэты, певцы и писатели, эвакуированные в военные годы.
Алма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свидание
8000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
Алма-Ата — это теплое лето и комфортная зима, солнце и горные виды, советский модернизм и современные застройки, канатные дороги и просторные площади. Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
Must-see места и колорит Алма-АтыMust-see места и колорит Алма-АтыMust-see места и колорит Алма-Аты
От 3500 за экскурсию
5 часов
Дружеская авто-пешеходная экскурсия по самым интересным местам города и взгляд изнутри
Какая она, Алма-Ата? Солнечная, уютная, с широкими улицами, красивыми зданиями, парками, скверами и фонтанами. Такой мы с подругой ее и покажем! Познакомим с главными достопримечательностями, расскажем о национальных традициях, посоветуем, где можно вкусно и недорого отведать местную кухню, и просто весело проведем время.
Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!
11072 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Расположенная у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающая в зелени Алма-Ата по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии. На экскурсии вы узнаете историю и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.

Выбирайте и другие экскурсии в Алма-Ате

Крыши и панорамыПешкомИндивидуальныеЗа городомВсеНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеГрупповые
9800 за экскурсию
Заказать экскурсию