Максим Д. – Гид из Алматы

Индивидуальная экскурсия ⛳ по природным достопримечательностям Казахстана.



Я покажу вам: Тургеньское ущелье, озеро Иссык, водопад и другие локации.



Также зайдём в музей 🖼 «Золотого человека».



В каждом месте предполагается пешая прогулка 👣 и время для фотографий.



Я заберу вас на автомобиле 🚘 из дома и привезу назад после окончания маршрута.