Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с природой и историей 📖 края, археологическими памятниками сакской культуры - курганами-могильниками, посетите музей 🖼 Золотого человека, озеро Иссык и Тургеньский водопад.
План экскурсии:
Встреча в гостинице. Дорога к Иссыкскому ущелью пройдет по Кульджинской трассе.
Сакские курганы. Музей «Золотого человека».
Дорога к озеру по красивейшему Иссыкскому ущелью.
Озеро Иссык. Прогулка 👣 около озера.
Возвращение в город 🏙️ Иссык. При желании - обед в кафе (не включено в стоимость).
Въезд в национальный парк 🌳. Дорога по Тургеньскому ущелью.
Пешая прогулка до водопада «Медвежий» (подъем 30-40 мин. ) Привал около водопада.
Спуск к месту стоянки машины. Возвращение в город.
Продолжительность экскурсии – 8 часов.
Место окончания экскурсии:
В вашем отеле
Что входит
Транспорт
Экскурсия
Билеты в музей
Что не входит
Питание
Начало
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Место завершения
🏁 Любое удобное для туристов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.