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Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)

5
2 отзыва
Максим Д.
Максим Д. – Гид из Алматы
Индивидуальная экскурсия ⛳ по природным достопримечательностям Казахстана.

Я покажу вам: Тургеньское ущелье, озеро Иссык, водопад и другие локации.

Также зайдём в музей 🖼 «Золотого человека».

В каждом месте предполагается пешая прогулка 👣 и время для фотографий.

Я заберу вас на автомобиле 🚘 из дома и привезу назад после окончания маршрута.
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Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)
Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)

Что вы увидите

  • Кульджинский тракт
  • Музей Золотого человека
  • Сакские курганы
  • город Иссык
  • Иссыкское ущелье
  • Озеро Иссык
  • Тургеньское ущелье
  • Водопад "Медвежий"
Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с природой и историей 📖 края, археологическими памятниками сакской культуры - курганами-могильниками, посетите музей 🖼 Золотого человека, озеро Иссык и Тургеньский водопад.

План экскурсии:

  • Встреча в гостинице. Дорога к Иссыкскому ущелью пройдет по Кульджинской трассе.
  • Сакские курганы. Музей «Золотого человека».
  • Дорога к озеру по красивейшему Иссыкскому ущелью.
  • Озеро Иссык. Прогулка 👣 около озера.
  • Возвращение в город 🏙️ Иссык. При желании - обед в кафе (не включено в стоимость).
  • Въезд в национальный парк 🌳. Дорога по Тургеньскому ущелью.
  • Пешая прогулка до водопада «Медвежий» (подъем 30-40 мин. ) Привал около водопада.
  • Спуск к месту стоянки машины. Возвращение в город.
  • Продолжительность экскурсии – 8 часов.

Место окончания экскурсии:

    В вашем отеле
    Что входит
    • Транспорт
    • Экскурсия
    • Билеты в музей
    Что не входит
    • Питание
    Начало
    🚩 В вашем отеле
    Место завершения
    🏁 Любое удобное для туристов
    Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)
    Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)
    Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Максим Д.
    Максим Д.
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