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Осмотрите легендарные достопримечательности Дубая и Абу-Даби с комплексным hop-on hop-off билетом
Откройте для себя самые известные места Абу-Даби, в том числе впечатляющее здание Скай-тауэр
Прокатитесь по Дубаю в день по своему выбору и полюбуйтесь самым высоким зданием в мире – Бурдж-Халифой
Садитесь в автобус и выходите из него сколько угодно раз как в Абу-Даби, так и в Дубае
Воспользуйтесь бесплатной услугой трансфера из Дубая в Абу-Даби по воскресеньям, вторникам и четвергам
Этот билет для Абу-Даби и Дубая предоставляет доступ к классическому экскурсионному hop-on hop-off автобусу в 2 знаковых городах. Исследуйте столицу ОАЭ Абу-Даби и осмотрите самые знаменитые достопримечательности Дубая: от отеля Бурдж-эль-Араб и высочайшего здания в мире Бурдж-Халифы до традиционных базаров вдоль побережья Дубай-Крик.
Автобусы регулярно ходят с 09:00 до 17:00, и вы можете заходить и выходить из них сколько угодно в течение срока действия билета. В автобусах доступны цифровые записанные комментарии на 12 языках. Тур по Дубаю также включает круиз на дау и бесплатный вход в Дубайский музей и дом шейха Саида Аль-Мактума.
Остановки городского тура по Дубаю:
Красный маршрут тура по городу:
Wafi, вход в Пирамиды.
Торговый центр Dubai Mall.
Фонтан Дубай.
Торговый центр Burjuman.
Музей Дубая.
Старый рынок.
Деревня наследия.
Рынок золота.
Рынок специй.
Ривьера.
Baniyas Road.
Причальные сооружения дау.
Торговый центр Deira City.
Пляжный тур – зеленый маршрут:
Торговый центр Dubai Mall.
Торговый центр City Walk.
Union House.
Мечеть Джумейра.
Торговый центр Mercato.
Джумейра.
Пляж воздушных змеев.
Общественный пляж Джумейра.
Бурдж-эль-Араб.
Рынок Мадинат.
Atlantis The Palm.
Парк Аль-Иттихад.
Mall of the Emirates.
Тур по набережной – Синий маршрут:
Торговый центр Mall of the Emirates.
Дубай Марина.
Торговый центр Marina Mall.
Pier 7.
Пляж.
Променад Дубай-Марина.
Пристань Дубай-Марина.
Boulevard.
Башня Bayside.
Самый высокий в мире квартал.
Медиа-Сити.
Рынок Мадинат.
Музеи:
Музей Дубая.
Музей истории монет.
Музей Аль-Шиндага.
Музей лошади.
Район рынков золота и специй.
Музей поэта Аль-Окаили
и другие.
Круизы на дау:
Круиз по Дубай-Крик.
Круиз по Дубай-Марине на дау.
Водный автобус:
Речной трамвай в Марине.
Абу-Даби: 2 маршрута по 1 билету.
Осмотрите Абу-Даби в своем собственном темпе в соответствии со своими предпочтениями с 1-дневным билетом на экскурсионный автобус с открытым верхом и кондиционером. На борту вы узнаете о быстром развитии Объединенных Арабских Эмиратов и их культуры с помощью подготовленных аудиокомментариев на 8 языках.
Билет Big Bus сочетает в себе 2 маршрута: Красный тур (городской), который длится 2 часа без остановок, и Островной тур (по острову Яс), который также длится 2 часа. Билеты действительны в течение 1 иди 2 дней в зависимости от выбранной опции. Маршрут Big Bus в Абу-Даби включает 22 остановки.
Остановки Красного маршрута:
Marina Mall
Башня Этихад.
Галерея Этихад.
Мечеть шейха Зайда.
Восточные Мангры.
Молл Абу-Даби.
Выставочный центр на острове Саадият.
Набережная Абу-Даби.
Рынок WTC.
Форт Аль-Хосн.
Парк Markaziyah.
Общественный пляж.
Этнографический центр.
Круиз на дау вдоль набережной Корниш.
Остановки автобуса:
Manarat Al Saadiyat.
Тематический парк Ferrari World и торговый центр Yas Mall.
Комплекс Yas Plaza.
Masdar City.
Яс Вайсрой.
Гавань Яс.
Гоночная трасса Яс Марина.
Аквапарк Yas Waterworld.
Предоставляется бесплатный трансфер от торгового центра WAFI в Дубае. Обратный шаттл в Дубай отправляется от торгового центра Marina Mall в Аду-Даби 6 дней в неделю, кроме пятницы.
Бесплатный трансфер от круизного порта до WAFI Mall (главного пункта отправления) предоставляется исключительно для пассажиров круиза в сезон в Дубае и Абу-Даби.
Текущее расписание шаттла от Дубая до Абу-Даби:
Отправление из Дубая в Абу-Даби: 08:30 от WAFI, прибытие около 10:30 к мечети шейха Зайда.
Отправление из Абу-Даби до Дубая: 17:00 от Marina Mall в Абу-Даби.
С 15 октября автобусы ходят каждый день (кроме пятницы, когда мечеть шейха Зайда в Абу-Даби закрыта).
Маршрутные автобусы ходят только между Дубаем и Абу-Даби.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на hop-on hop-off автобус на день в Дубае
Билет на hop-on hop-off автобус на день в Абу-Даби
Бесплатный круиз на дау (Дубай)
Стоимость посещения музея Дубая (Дубай)
Вечерний тур (Дубай)
Wafi Welcome Card и буклет Mercato Advantage (Дубай)
Вход в дом шейха Саида Аль-Мактума (Дубай)
Маршрутный автобус между Дубаем и Абу-Даби (воскресенье, вторник, четверг)
Трансфер от круизных терминалов к главной отправной точке (каждый час)
Что не входит
Проезд до автобусных остановок
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Начните 2-дневный тур в Абу-Даби или Дубае в выбранный день
Для детей младше 5 лет проезд бесплатный
Абу-Даби – 09:00-19:30, отправления каждый час с мая по октябрь и каждые полчаса с ноября по апрель
Дубай – 08:30-20:00, отправления каждые полчаса с мая по октябрь и каждые 20 минут с ноября по апрель
Все автобусы оборудованы кондиционерами, приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Посадка как в верхней, так и в нижней части автобуса
Возможен бесплатный трансфер из Дубая в Абу-Даби (в обе стороны в некоторые дни), а также бесплатный трансфер от круизного терминала до главной отправной точки (каждый час). Позвоните по телефону горячей линии (номер на ваучере), чтобы узнать информацию о торговых точках
Билет на достопримечательности (круиз на дау и т. д.) можно использовать в течение 7 дней с даты покупки
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
K
Katharina
5 мар 2018
Это стоило того, чтобы получить хорошее представление о Дубае. Поездка в Абу-Даби прошла гладко и определенно стоила того. На борту всегда была охлажденная вода. Был вычет за противоречивые описания на сайте и в почте. Но сотрудники Big Bus на месте смогли ответить на все наши вопросы и также были очень полезны.
A
Anton
23 апр 2017
Из-за высоких температур здесь нельзя долго гулять на солнце. Так что выйдите там, где вы хотите быть немного дольше, и присмотритесь, затем вернитесь в движущийся автобус и снова охладитесь на порывающем ветру. Или сядьте на один этаж в кондиционер.
B
Barbara
26 фев 2017
Туры в Дубай дороже по сравнению с другими странами.