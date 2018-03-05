Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic

Пакетное hop-on hop-off предложение дает возможность осмотреть знаменитые достопримечательности ОАЭ, а также

4
63 отзыва
Входной билет
Пакетное hop-on hop-off предложение дает возможность осмотреть знаменитые достопримечательности ОАЭ, а также поучаствовать в турах по городу в Абу-Даби и Дубае.

Вы можете заходить и выходить из автобусов так часто, как захотите.
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic

Что вы увидите 🤩

  • Дубай Голд Сук
  • Большая мечеть
  • Пристань Dhow Wharfage
  • Джумейра-Бич
  • Херитидж
  • Город Масдар
  • Фонтан Дубай
  • Аквапарк «Йас Уотеруорлд»
  • Корниш
  • Мечеть Джумейра
  • Marina Beach, Дубай
  • Порт Рашид
  • Башни Этихад
  • Рынок специй, Дубай
  • Бурдж-эль-Араб
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай Марина
  • Центральный рынок в Абу-Даби
  • Форт Аль Фахиди
  • Набережная Dubai Marina Walk
  • Автодром Yas Island Marina Circuit
  • Порт Заед
  • Мечеть шейха Зайда
  • Creek Park, Дубай
  • Аль Бастакия
  • Молл «Марина»
  • Остров Яс
  • Молл в Абу-Даби
  • Дом шейха Саида Аль-Мактума
  • Дубай Молл
  • Остров Саадият
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите легендарные достопримечательности Дубая и Абу-Даби с комплексным hop-on hop-off билетом
  2. Откройте для себя самые известные места Абу-Даби, в том числе впечатляющее здание Скай-тауэр
  3. Прокатитесь по Дубаю в день по своему выбору и полюбуйтесь самым высоким зданием в мире – Бурдж-Халифой
  4. Садитесь в автобус и выходите из него сколько угодно раз как в Абу-Даби, так и в Дубае
  5. Воспользуйтесь бесплатной услугой трансфера из Дубая в Абу-Даби по воскресеньям, вторникам и четвергам
Этот билет для Абу-Даби и Дубая предоставляет доступ к классическому экскурсионному hop-on hop-off автобусу в 2 знаковых городах. Исследуйте столицу ОАЭ Абу-Даби и осмотрите самые знаменитые достопримечательности Дубая: от отеля Бурдж-эль-Араб и высочайшего здания в мире Бурдж-Халифы до традиционных базаров вдоль побережья Дубай-Крик.
Автобусы регулярно ходят с 09:00 до 17:00, и вы можете заходить и выходить из них сколько угодно в течение срока действия билета. В автобусах доступны цифровые записанные комментарии на 12 языках. Тур по Дубаю также включает круиз на дау и бесплатный вход в Дубайский музей и дом шейха Саида Аль-Мактума.

Остановки городского тура по Дубаю:

    Красный маршрут тура по городу:

    • Wafi, вход в Пирамиды.
    • Торговый центр Dubai Mall.
    • Фонтан Дубай.
    • Торговый центр Burjuman.
    • Музей Дубая.
    • Старый рынок.
    • Деревня наследия.
    • Рынок золота.
    • Рынок специй.
    • Ривьера.
    • Baniyas Road.
    • Причальные сооружения дау.
    • Торговый центр Deira City.

    Пляжный тур – зеленый маршрут:

    • Торговый центр Dubai Mall.
    • Торговый центр City Walk.
    • Union House.
    • Мечеть Джумейра.
    • Торговый центр Mercato.
    • Джумейра.
    • Пляж воздушных змеев.
    • Общественный пляж Джумейра.
    • Бурдж-эль-Араб.
    • Рынок Мадинат.
    • Atlantis The Palm.
    • Парк Аль-Иттихад.
    • Mall of the Emirates.

    Тур по набережной – Синий маршрут:

    • Торговый центр Mall of the Emirates.
    • Дубай Марина.
    • Торговый центр Marina Mall.
    • Pier 7.
    • Пляж.
    • Променад Дубай-Марина.
    • Пристань Дубай-Марина.
    • Boulevard.
    • Башня Bayside.
    • Самый высокий в мире квартал.
    • Медиа-Сити.
    • Рынок Мадинат.

    Музеи:

    • Музей Дубая.
    • Музей истории монет.
    • Музей Аль-Шиндага.
    • Музей лошади.
    • Район рынков золота и специй.
    Музей поэта Аль-Окаили
    и другие.

    Круизы на дау:

    • Круиз по Дубай-Крик.
    • Круиз по Дубай-Марине на дау.

    Водный автобус:

    • Речной трамвай в Марине.
    • Абу-Даби: 2 маршрута по 1 билету.
    • Осмотрите Абу-Даби в своем собственном темпе в соответствии со своими предпочтениями с 1-дневным билетом на экскурсионный автобус с открытым верхом и кондиционером. На борту вы узнаете о быстром развитии Объединенных Арабских Эмиратов и их культуры с помощью подготовленных аудиокомментариев на 8 языках.
    • Билет Big Bus сочетает в себе 2 маршрута: Красный тур (городской), который длится 2 часа без остановок, и Островной тур (по острову Яс), который также длится 2 часа. Билеты действительны в течение 1 иди 2 дней в зависимости от выбранной опции. Маршрут Big Bus в Абу-Даби включает 22 остановки.

    Остановки Красного маршрута:

      Marina Mall
      Башня Этихад.
      Галерея Этихад.
      Мечеть шейха Зайда.
      Восточные Мангры.
      Молл Абу-Даби.
      Выставочный центр на острове Саадият.
      Набережная Абу-Даби.
      Рынок WTC.
      Форт Аль-Хосн.
      Парк Markaziyah.
      Общественный пляж.
      Этнографический центр.
      Круиз на дау вдоль набережной Корниш.

      Остановки автобуса:

      • Manarat Al Saadiyat.
      • Тематический парк Ferrari World и торговый центр Yas Mall.
      • Комплекс Yas Plaza.
      • Masdar City.
      • Яс Вайсрой.
      • Гавань Яс.
      • Гоночная трасса Яс Марина.
      • Аквапарк Yas Waterworld.
      • Предоставляется бесплатный трансфер от торгового центра WAFI в Дубае. Обратный шаттл в Дубай отправляется от торгового центра Marina Mall в Аду-Даби 6 дней в неделю, кроме пятницы.
      • Бесплатный трансфер от круизного порта до WAFI Mall (главного пункта отправления) предоставляется исключительно для пассажиров круиза в сезон в Дубае и Абу-Даби.

      Текущее расписание шаттла от Дубая до Абу-Даби:

      • Отправление из Дубая в Абу-Даби: 08:30 от WAFI, прибытие около 10:30 к мечети шейха Зайда.
      • Отправление из Абу-Даби до Дубая: 17:00 от Marina Mall в Абу-Даби.
      • С 15 октября автобусы ходят каждый день (кроме пятницы, когда мечеть шейха Зайда в Абу-Даби закрыта).
      • Маршрутные автобусы ходят только между Дубаем и Абу-Даби.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Билет на hop-on hop-off автобус на день в Дубае
      • Билет на hop-on hop-off автобус на день в Абу-Даби
      • Бесплатный круиз на дау (Дубай)
      • Стоимость посещения музея Дубая (Дубай)
      • Вечерний тур (Дубай)
      • Wafi Welcome Card и буклет Mercato Advantage (Дубай)
      • Вход в дом шейха Саида Аль-Мактума (Дубай)
      • Маршрутный автобус между Дубаем и Абу-Даби (воскресенье, вторник, четверг)
      • Трансфер от круизных терминалов к главной отправной точке (каждый час)
      Что не входит
      • Проезд до автобусных остановок
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 2 дней
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Важная информация
      • Начните 2-дневный тур в Абу-Даби или Дубае в выбранный день
      • Для детей младше 5 лет проезд бесплатный
      • Абу-Даби – 09:00-19:30, отправления каждый час с мая по октябрь и каждые полчаса с ноября по апрель
      • Дубай – 08:30-20:00, отправления каждые полчаса с мая по октябрь и каждые 20 минут с ноября по апрель
      • Все автобусы оборудованы кондиционерами, приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Посадка как в верхней, так и в нижней части автобуса
      • Возможен бесплатный трансфер из Дубая в Абу-Даби (в обе стороны в некоторые дни), а также бесплатный трансфер от круизного терминала до главной отправной точки (каждый час). Позвоните по телефону горячей линии (номер на ваучере), чтобы узнать информацию о торговых точках
      • Билет на достопримечательности (круиз на дау и т. д.) можно использовать в течение 7 дней с даты покупки
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      K
      5 мар 2018
      Это стоило того, чтобы получить хорошее представление о Дубае. Поездка в Абу-Даби прошла гладко и определенно стоила того. На борту всегда была охлажденная вода. Был вычет за противоречивые описания на сайте и в почте. Но сотрудники Big Bus на месте смогли ответить на все наши вопросы и также были очень полезны.
      A
      23 апр 2017
      Из-за высоких температур здесь нельзя долго гулять на солнце. Так что выйдите там, где вы хотите быть немного дольше, и присмотритесь, затем вернитесь в движущийся автобус и снова охладитесь на порывающем ветру. Или сядьте на один этаж в кондиционер.
      B
      26 фев 2017
      Туры в Дубай дороже по сравнению с другими странами.
      Ещё 60 отзывов

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