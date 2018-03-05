Этот билет для Абу-Даби и Дубая предоставляет доступ к классическому экскурсионному hop-on hop-off автобусу в 2 знаковых городах. Исследуйте столицу ОАЭ Абу-Даби и осмотрите самые знаменитые достопримечательности Дубая: от отеля Бурдж-эль-Араб и высочайшего здания в мире Бурдж-Халифы до традиционных базаров вдоль побережья Дубай-Крик.

Автобусы регулярно ходят с 09:00 до 17:00, и вы можете заходить и выходить из них сколько угодно в течение срока действия билета. В автобусах доступны цифровые записанные комментарии на 12 языках. Тур по Дубаю также включает круиз на дау и бесплатный вход в Дубайский музей и дом шейха Саида Аль-Мактума.

Остановки городского тура по Дубаю:

Красный маршрут тура по городу:

Wafi, вход в Пирамиды.

Торговый центр Dubai Mall.

Фонтан Дубай.

Торговый центр Burjuman.

Музей Дубая.

Старый рынок.

Деревня наследия.

Рынок золота.

Рынок специй.

Ривьера.

Baniyas Road.

Причальные сооружения дау.

Торговый центр Deira City.

Пляжный тур – зеленый маршрут:

Торговый центр Dubai Mall.

Торговый центр City Walk.

Union House.

Мечеть Джумейра.

Торговый центр Mercato.

Джумейра.

Пляж воздушных змеев.

Общественный пляж Джумейра.

Бурдж-эль-Араб.

Рынок Мадинат.

Atlantis The Palm.

Парк Аль-Иттихад.

Mall of the Emirates.

Тур по набережной – Синий маршрут:

Торговый центр Mall of the Emirates.

Дубай Марина.

Торговый центр Marina Mall.

Pier 7.

Пляж.

Променад Дубай-Марина.

Пристань Дубай-Марина.

Boulevard.

Башня Bayside.

Самый высокий в мире квартал.

Медиа-Сити.

Рынок Мадинат.

Музеи:

Музей Дубая.

Музей истории монет.

Музей Аль-Шиндага.

Музей лошади.

Район рынков золота и специй.

Музей поэта Аль-Окаили

и другие.

Круизы на дау:

Круиз по Дубай-Крик.

Круиз по Дубай-Марине на дау.

Водный автобус:

Речной трамвай в Марине.

Абу-Даби: 2 маршрута по 1 билету.

Осмотрите Абу-Даби в своем собственном темпе в соответствии со своими предпочтениями с 1-дневным билетом на экскурсионный автобус с открытым верхом и кондиционером. На борту вы узнаете о быстром развитии Объединенных Арабских Эмиратов и их культуры с помощью подготовленных аудиокомментариев на 8 языках.

Билет Big Bus сочетает в себе 2 маршрута: Красный тур (городской), который длится 2 часа без остановок, и Островной тур (по острову Яс), который также длится 2 часа. Билеты действительны в течение 1 иди 2 дней в зависимости от выбранной опции. Маршрут Big Bus в Абу-Даби включает 22 остановки.

Остановки Красного маршрута:

Marina Mall

Башня Этихад.

Галерея Этихад.

Мечеть шейха Зайда.

Восточные Мангры.

Молл Абу-Даби.

Выставочный центр на острове Саадият.

Набережная Абу-Даби.

Рынок WTC.

Форт Аль-Хосн.

Парк Markaziyah.

Общественный пляж.

Этнографический центр.

Круиз на дау вдоль набережной Корниш.

Остановки автобуса:

Manarat Al Saadiyat.

Тематический парк Ferrari World и торговый центр Yas Mall.

Комплекс Yas Plaza.

Masdar City.

Яс Вайсрой.

Гавань Яс.

Гоночная трасса Яс Марина.

Аквапарк Yas Waterworld.

Предоставляется бесплатный трансфер от торгового центра WAFI в Дубае. Обратный шаттл в Дубай отправляется от торгового центра Marina Mall в Аду-Даби 6 дней в неделю, кроме пятницы.

Бесплатный трансфер от круизного порта до WAFI Mall (главного пункта отправления) предоставляется исключительно для пассажиров круиза в сезон в Дубае и Абу-Даби.

Текущее расписание шаттла от Дубая до Абу-Даби: