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Аквариум Lost Chambers - это больше, чем просто место, где можно увидеть рыб. Якобы он является реальным домом затерянного города Атлантиды. Это мифическое измерение дает Lost Chambers дополнительную привлекательность. Кроме того, здесь обитает более 65 000 экзотических и интересных морских животных. Приготовьтесь к подводным приключениям!
Ответы на вопросы
Что входит
1-дневный вход в аквариум Lost Chambers
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.