Аквариум Lost Chambers

Мифическое королевство чудес подземного мира

4.3
43 отзыва
Входной билет
Аквариум Lost Chambers
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Аквариум Lost Chambers - это больше, чем просто место, где можно увидеть рыб. Якобы он является реальным домом затерянного города Атлантиды. Это мифическое измерение дает Lost Chambers дополнительную привлекательность. Кроме того, здесь обитает более 65 000 экзотических и интересных морских животных. Приготовьтесь к подводным приключениям!

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Что входит
  • 1-дневный вход в аквариум Lost Chambers
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