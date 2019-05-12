Познакомьтесь со старым и новым Дубаем во время комплексного тура по городу на полдня, посетите традиционный Золотой рынок и побывайте на вершине самого высокого здания в мире!

После встречи в отеле отправляйтесь по Дубай-Крик к историческому району Бастакия. Осмотрите знаменитые дома с бадгирами в первом районе города. Посетите дубайский музей в 225-летней крепости аль-Фахиди и познакомьтесь с арабским искусством, историей, культурой и образом жизни.

Прокатитесь на традиционном водном такси («абра») из Бур-Дубай в Дейру и погуляйте по рынку специй и Золотому рынку. Остановитесь, чтобы сфотографировать мечеть Джумейра и фасад отеля Бурдж-эль-Араб в форме паруса. Проведите немного свободного времени и выпейте чая или кофе в районе Мадинат Джумейра, искусно воссозданном древнем ближневосточном оазисе.

Затем посетите искусственный остров Пальма Джумейра и остановитесь у Atlantis Hotel. Полюбуйтесь на жилье мирового класса, виллы и апартаменты на острове в форме полумесяца, а также осмотрите место, где находится дубайский океанариум.

Насладитесь красотой дубайских небоскребов во время прогулки по району Дубай Марина и оцените яхты миллионеров, стоящие рядом с традиционными дау. Прокатитесь по шоссе шейха Зайда мимо еще более впечатляющих небоскребов и направляйтесь в Дубай Молл, чтобы полюбоваться видом на Бурдж-Халифу.

Войдите в самое высокое здание в мире и прокатитесь на самом быстром лифте на планете. Поднимитесь на обзорную площадку на 124 этаже, откуда открываются панорамные виды на город. У вас будет немного свободного времени в Дубай Молле, чтобы понаблюдать за фонтанами, танцующими под аккомпанемент классической арабской и мировой музыки, или побалуйте себя изысканными блюдами перед окончанием программы в Дубай Молле.