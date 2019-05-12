Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу

Сравните достопримечательности старого Дубая с архитектурой XXI века во время 4-часовой экскурсии по городу

4.7
101 отзыв
Индивидуально
Сравните достопримечательности старого Дубая с архитектурой XXI века во время 4-часовой экскурсии по городу.

Прогуляйтесь по рынкам и посмотрите на ветряные башни Бастакии.

Прокатитесь по шоссе шейха Зайда и поднимитесь на вершину небоскреба Бурдж-Халифа.
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу
Дубай: частный тур на полдня и билеты в Бурдж-Халифу

Что вы увидите 🤩

  • Фонтан Дубай
  • Аль Бастакия
  • Бурдж-Халифа
  • Бурдж-Халифа, 124 этаж
  • Набережная Dubai Marina Walk
  • Отель Armani
  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа, 125 этаж
  • Дубай Марина
  • Бурдж-эль-Араб
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сравните исторические достопримечательности старого Дубая с небоскребами XXI века
  2. Сходите в дубайский музей в крепости аль-Фахиди
  3. Посмотрите на дома с бадгирами в районе Бастакия
  4. Оцените ароматы рынка специй и побывайте на Золотом рынке
  5. Прокатитесь по Дубай-Крик на традиционном водном такси
  6. Поднимитесь на самом быстром лифте в мире на вершину самого высокого здания
  7. Остановитесь, чтобы сфотографировать Бурдж-эль-Араб и Мадинат Джумейра
  8. Полюбуйтесь на огни города с Бурдж-Халифы и Дубай Молла
  9. Прокатитесь по шоссе шейха Зайда
Познакомьтесь со старым и новым Дубаем во время комплексного тура по городу на полдня, посетите традиционный Золотой рынок и побывайте на вершине самого высокого здания в мире!
После встречи в отеле отправляйтесь по Дубай-Крик к историческому району Бастакия. Осмотрите знаменитые дома с бадгирами в первом районе города. Посетите дубайский музей в 225-летней крепости аль-Фахиди и познакомьтесь с арабским искусством, историей, культурой и образом жизни.
Прокатитесь на традиционном водном такси («абра») из Бур-Дубай в Дейру и погуляйте по рынку специй и Золотому рынку. Остановитесь, чтобы сфотографировать мечеть Джумейра и фасад отеля Бурдж-эль-Араб в форме паруса. Проведите немного свободного времени и выпейте чая или кофе в районе Мадинат Джумейра, искусно воссозданном древнем ближневосточном оазисе.
Затем посетите искусственный остров Пальма Джумейра и остановитесь у Atlantis Hotel. Полюбуйтесь на жилье мирового класса, виллы и апартаменты на острове в форме полумесяца, а также осмотрите место, где находится дубайский океанариум.
Насладитесь красотой дубайских небоскребов во время прогулки по району Дубай Марина и оцените яхты миллионеров, стоящие рядом с традиционными дау. Прокатитесь по шоссе шейха Зайда мимо еще более впечатляющих небоскребов и направляйтесь в Дубай Молл, чтобы полюбоваться видом на Бурдж-Халифу.
Войдите в самое высокое здание в мире и прокатитесь на самом быстром лифте на планете. Поднимитесь на обзорную площадку на 124 этаже, откуда открываются панорамные виды на город. У вас будет немного свободного времени в Дубай Молле, чтобы понаблюдать за фонтанами, танцующими под аккомпанемент классической арабской и мировой музыки, или побалуйте себя изысканными блюдами перед окончанием программы в Дубай Молле.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на автомобиле с кондиционером
  • Безалкогольные напитки и вода
  • Гид
  • Вход в Бурдж-Халифу (124 и 125 этажи)
Что не входит
  • Еда
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 101 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
16
3
5
2
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
12 мая 2019
(США)
Наш гид изо всех сил старался учесть не только трудности при ходьбе в условиях сильной жары и влажности, но и выслушал некоторые особые пожелания, которых у нас не было в маршруте. Она была чрезвычайно информативна и отвечала на каждый наш вопрос. Мы были удовлетворены на 100%! Это было очень полезно.,
D
26 ноя 2021
(Норвегия)
very happy with this guided tour. There was one coordinator that met me at the airport, one guide, and one driver. Felt very safe, got loads of information and got to see the "whole" of Dubai in on day. The prepaid Burj Khalifa tickets made also the experience here extremely smooth.
А
20 фев 2020
(США)
We were really happy we booked this private city tour of Dubai. We didn’t feel rushed the entire time and our guide had everything well prepared for us. We felt like we saw the entire city and she had amazing knowledge of everything to do with Dubai. She knew great photo stops for us and they were never crowded. The tour was a great value considering it includes tickets to the Burj Khalifa. Would definitely recommend!

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