Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб

Начните путешествие в районе Дубай Марина и проведите потрясающий день за осмотром...

Начните путешествие в районе Дубай Марина и проведите потрясающий день за осмотром достопримечательностей с англоговорящим гидом.

Сделайте фотографии и осмотрите главные достопримечательности Дубая.

Вода и средства безопасности предоставляются.
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб
Дубай: круиз через Марина, Atlantis Palm и Бурдж-аль-Араб

Что вы увидите 🤩

  • Наслаждайтесь бранчем и круизом на закате
  • Оцените 5-звездочное гостеприимство квалифицированной команды.
  • Путешествие с гидом на борту

Что вас ждет:

  • Это захватывающее путешествие начнется в известном районе Дубай Марина. У офиса туроператора на пристани вас будет ждать красная дорожка. После регистрации ваш гид проведет инструктаж по безопасности, поэтому будьте на месте за 15 минут до начала. Выберите полный тур на полтора часа по достопримечательностям от гавани к пляжу Джумейры.

Отправляйтесь незабываемый тур, наполненный великолепными видами и интересными фактами обо всех отелях на береговой линии, пляжах, и, конечно же, о главных достопримечательностях Дубая, среди которых:

  • Дубай Марина.
  • Колесо обозрения Dubai Eye.
  • Пляж Джумейра.
  • Проект Harbor.
  • Большой пальмовый остров и его отели.
  • The Atlantis.
  • Частный остров правителей Дубая.
  • Бурдж-аль-Араб.

Важно:

    Сопровождение на английском

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый (13+)
    $35.61
    Детский (5-12)
    $27

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комментарии англоговорящего гида.
    • Возможность сделать фотографии.
    • Бесплатная охлажденная бутилированная вода.
    • Профессиональные спасательные жилеты.
    • Современные надувные лодки с жестким корпусом.
    • Стоимость посещения всех основных достопримечательностей.
    Что не входит
      Место начала и завершения
      Важная информация
      • Важная информация
      • Наденьте обувь на плоской подошве или пляжные сандалии, а также удобную легкую одежду.
      • Обязательно возьмите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть прекрасные виды.
      • Если у вас есть проблемы с сердцем или другие физические ограничения, перед участием в туре рекомендуем проконсультироваться с местным врачом. Просим сообщить местному туроператору в день прохождения этой процедуры.
      • Беременные женщины и дети младше 5 лет не допускаются по соображениям безопасности.
      • Курение на борту запрещено.
      • Захватите солнцезащитный крем и солнцезащитные очки.
      • При желании, возьмите с собой холодные закуски.
      • Вы получите водонепроницаемую и ветрозащитную куртку.
      • На метро: пройдите до станции метро DMCC, воспользуйтесь выходом 3 и перейдите по ссылке Google.
      • На такси: попросите высадку у Al Majara Towers 2. Как только вы спуститесь перед башней Al Majara 2. Пожалуйста, держите здание слева и идите к концу дороги, чтобы найти спускающийся пандус (рядом с мостом), спуститесь по пандусу и поверните налево, чтобы увидеть место встречи На машине: парковка у торгового центра Marina Mall (3 часа бесплатно). Обратите внимание, что все туры отправляются резко, и вы должны быть на месте встречи за 15 минут до запланированного времени отправления.
      Когда и сколько длится?
      Когда: Ежедневно
      Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      Ежедневно

      TicketsS
      TicketsS
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

      👥ГрупповыеВодные🎫Билеты🏆Активный отдых#Развлечения и билеты

      Еще несколько похожих предложений в Дубае

      Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
      Индивидуальная экскурсия
      $370
      за 1-6 чел.
      Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб
      Новый Дубай + Бурдж-аль-Араб - современные достопримечательности, роскошные отели и элитные...
      По договоренности
      Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
      4.2
      19
      $35
      за 1 чел.
      Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
      Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
      в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00, в пятницу в 14:30
      Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
      4.3
      32
      $50
      за 1 чел.
      Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
      Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу
      19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
      Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
      4.2
      12
      $85
      за 1 чел.
      Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
      За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным...
      Ежедневно в 14:30
      Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
      4.4
      141
      $35
      за 1 чел.
      Очень популярно сейчас
      Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
      Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ
      Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
      Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
      3.8
      5
      $85
      за 1 чел.
      Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
      Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
      ежедневно в 14:30
      Открыть Дубай за один день
      Индивидуальная экскурсия
      $220
      за 1-3 чел.
      Открыть Дубай за один день
      Посетить ключевые достопримечательности Города будущего и познакомиться с его витиеватой историей
      Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
      4.8
      21
      $35
      за 1 чел.
      Очень популярно сейчас
      Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
      Посетить ключевые достопримечательности Города будущего на групповой экскурсии
      в среду и субботу в 13:00
      Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
      4.3
      13
      $75
      за 1 чел.
      Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
      Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю - одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос всего...
      Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
      Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
      4.5
      2
      $75
      за 1 чел.
      Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
      Отдохнуть на роскошной яхте и полюбоваться небоскребами
      ежедневно в 20:00
      Феноменальный Дубай
      Индивидуальная экскурсия
      5
      1
      200
      $160
      за 1-4 чел.
      Феноменальный Дубай
      Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
      Влюбиться в Дубай за один день
      Индивидуальный трансфер
      $185
      за 1-4 чел.
      Влюбиться в Дубай за один день
      Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые...
      Каждый день

      TicketsS проводит ещё 11 экскурсий

      Дубайский аквариум и «Бурдж-Халифа» : пакетное предложение
      4.7
      26
      $61
      за 1 чел.
      Дубайский аквариум и «Бурдж-Халифа» : пакетное предложение
      Если вы в Дубае всего на пару недель, но хотите посмотреть как можно больше и сэкономить, пакетное...
      Ежедневно
      Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
      4.6
      14
      30м
      $21.78
      за 1 чел.
      Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
      Шоу фонтанов у башни «Бурдж-Халифа» в Дубае - зрелище, которое запомнится на всю жизнь
      Ежедневно
      Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
      4.6
      15
      12ч
      $38.12
      за 1 чел.
      Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
      Прозрачный тоннель с разнообразными морскими обитателями, проплывающими прямо у вас над головой, и...
      Ежедневно с 10:00 до 22:00
      Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
      4.6
      18
      2ч 30м
      $25
      за 1 чел.
      Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
      Ещё несколько десятков лет назад на месте Дубая располагалась пустыня
      Ежедневно в 10:30
      Ski Dubai: Встреча с пингвинами
      4.8
      11
      39м
      $65
      за 1 чел.
      Ski Dubai: Встреча с пингвинами
      Дубай - город чудес
      Ежедневно
      Ледовый лаундж в Дубае "Chillout Ice Lounge"
      4.8
      10
      39м
      $20
      за 1 чел.
      Ледовый лаундж в Дубае "Chillout Ice Lounge"
      Дубай - город вечного лета
      Ежедневно
      Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю
      $27.5
      за 1 чел.
      Каякинг или сапсерфинг на час по Дубаю
      Вы устали от размеренного пляжного отдыха
      Ежедневно с 10:00 до 16:00
      Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
      $109
      за 1 чел.
      Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
      Насладитесь расслабляющей верховой прогулкой в красивом живописном национальном парке Дубая, где вы...
      Ежедневно в 05:30, 06:30, 17:30, 18:30, кроме понедельника
      Билет в аквариум Lost Chambers и Atlantis Aquaventure
      $89.57
      за 1 чел.
      Билет в аквариум Lost Chambers и Atlantis Aquaventure
      Cэкономьте на входных билетах благодаря неограниченному доступу в два лучших водных парка Дубая
      Ежедневно с 10.00-18.00
      Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
      5
      12
      $95.3
      за 1 чел.
      Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
      Приглашаем вас на прогулку по побережью Персидского залива
      Ежедневно
      Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
      $43.83
      за 1 чел.
      Дубай Марина: парусный тур с барбекю и плаванием
      Совершите прогулку на лодке Gulet, отправляющейся от знаменитой гавани Дубая
      Ежедневно
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Дубае
      🇦🇪