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Путешествие с гидом на борту
Что вас ждет:
Это захватывающее путешествие начнется в известном районе Дубай Марина. У офиса туроператора на пристани вас будет ждать красная дорожка. После регистрации ваш гид проведет инструктаж по безопасности, поэтому будьте на месте за 15 минут до начала. Выберите полный тур на полтора часа по достопримечательностям от гавани к пляжу Джумейры.
Отправляйтесь незабываемый тур, наполненный великолепными видами и интересными фактами обо всех отелях на береговой линии, пляжах, и, конечно же, о главных достопримечательностях Дубая, среди которых:
Дубай Марина.
Колесо обозрения Dubai Eye.
Пляж Джумейра.
Проект Harbor.
Большой пальмовый остров и его отели.
The Atlantis.
Частный остров правителей Дубая.
Бурдж-аль-Араб.
Важно:
Сопровождение на английском
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Взрослый (13+)
$35.61
Детский (5-12)
$27
Ответы на вопросы
Что входит
Комментарии англоговорящего гида.
Возможность сделать фотографии.
Бесплатная охлажденная бутилированная вода.
Профессиональные спасательные жилеты.
Современные надувные лодки с жестким корпусом.
Стоимость посещения всех основных достопримечательностей.
Что не входит
Место начала и завершения
Важная информация
Важная информация
Наденьте обувь на плоской подошве или пляжные сандалии, а также удобную легкую одежду.
Обязательно возьмите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть прекрасные виды.
Если у вас есть проблемы с сердцем или другие физические ограничения, перед участием в туре рекомендуем проконсультироваться с местным врачом. Просим сообщить местному туроператору в день прохождения этой процедуры.
Беременные женщины и дети младше 5 лет не допускаются по соображениям безопасности.
Курение на борту запрещено.
Захватите солнцезащитный крем и солнцезащитные очки.
При желании, возьмите с собой холодные закуски.
Вы получите водонепроницаемую и ветрозащитную куртку.
На метро: пройдите до станции метро DMCC, воспользуйтесь выходом 3 и перейдите по ссылке Google.
На такси: попросите высадку у Al Majara Towers 2. Как только вы спуститесь перед башней Al Majara 2. Пожалуйста, держите здание слева и идите к концу дороги, чтобы найти спускающийся пандус (рядом с мостом), спуститесь по пандусу и поверните налево, чтобы увидеть место встречи На машине: парковка у торгового центра Marina Mall (3 часа бесплатно). Обратите внимание, что все туры отправляются резко, и вы должны быть на месте встречи за 15 минут до запланированного времени отправления.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.