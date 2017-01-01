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Дубай Сафари Парк - билет с трансфером

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Мы приглашаем вас поехать с нами в Сафари-парк, который был создан в Дубае в 2017 году и сейчас представляет собой три разных территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚌На автобусе

  • $55 за человека

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Дубай Сафари Парк - билет с трансфером
Дубай Сафари Парк - билет с трансфером

Что вы увидите

  • Сафари-Парк
Удивительный мир дикой природыВ этом чудном парке 🌳 вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор ⛰️, используя соответствующий транспорт.
Такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми.
В контактной части сафари-парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Важная информацияДети, не достигшие 3х летнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе 🚌
Что входит
  • Стандартный Билет +групповой трансфер:
  • Групповой трансфер из Дубая, Шарджи, Аджмана
  • Русскоговорящий гид
  • 5 часов в парке
  • Базовый билет включен
  • Дети, не достигшие 3-х летнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе
  • Комбо Билет +групповой трансфер
  • Групповой трансфер из Дубая, Шарджи, Аджмана
  • Русскоговорящий гид
  • 5 часов в парке
  • Комбо билет включен
  • Дети, не достигшие 3х летнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в других городах
  • Стоимость трансфера из других эмиратов по запросу
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае
Дубай Сафари Парк - билет с трансфером
Дубай Сафари Парк - билет с трансфером
Дубай Сафари Парк - билет с трансфером
Дубай Сафари Парк - билет с трансфером

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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