Получите удивительные возможности для фотографирования одних из самых знаковых архитектурных объектов Дубая в рамках экскурсии по современной части города. Тур начнется в центре города с осмотра внушительной башни Бурдж-Халифа – самого высокого строения в мире высотой в 829,8 метра.

Затем отправляйтесь в Dubai Mall и откройте для себя более 1200 магазинов с дизайнерскими проектами первоклассных дизайнеров. Прокатитесь по монорельсовой дороге на Пальмовые острова и осмотрите отель Atlantis the Palm на полумесяце острова. Оцените новый район Дубай Марина и сделайте небольшой перерыв перед поездкой к башням Jumeirah Lake Towers, где планируется построить 80 новых башен вдоль берегов 3 искусственных озер.

Загляните в жилой район Аль Барша, где находится знаменитый Emirates Mall с круглогодичным горнолыжным курортом.