Дубай: тур по современной части города на полдня

Исследуйте футуристическую современную архитектуру Дубая в рамках экскурсии по городу

3.7
36 отзывов
В группе
до 10 чел.
Исследуйте футуристическую современную архитектуру Дубая в рамках экскурсии по городу.

Полюбуйтесь на самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, прогуляйтесь среди ошеломляющих зданий Дубай Марина, оцените новый район Jumeirah Lake Towers.
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня
Дубай: тур по современной части города на полдня

Что вы увидите 🤩

  • Мировые острова
  • Дубай Молл
  • Дубай Марина
  • Джумейра Лейк Тауэрс
  • Бурдж-Халифа
  • Пальма Джумейра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте современные здания Дубая
  2. Посмотрите на такие культовые строения, как Бурдж-Халифа, отель Atlantis the Palm и торговый центр Emirates Mall
  3. Прогуляйтесь по району Дубай Марина
  4. Прокатитесь по монорельсовой дороге на Пальмовые острова
Получите удивительные возможности для фотографирования одних из самых знаковых архитектурных объектов Дубая в рамках экскурсии по современной части города. Тур начнется в центре города с осмотра внушительной башни Бурдж-Халифа – самого высокого строения в мире высотой в 829,8 метра.
Затем отправляйтесь в Dubai Mall и откройте для себя более 1200 магазинов с дизайнерскими проектами первоклассных дизайнеров. Прокатитесь по монорельсовой дороге на Пальмовые острова и осмотрите отель Atlantis the Palm на полумесяце острова. Оцените новый район Дубай Марина и сделайте небольшой перерыв перед поездкой к башням Jumeirah Lake Towers, где планируется построить 80 новых башен вдоль берегов 3 искусственных озер.
Загляните в жилой район Аль Барша, где находится знаменитый Emirates Mall с круглогодичным горнолыжным курортом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка
  • Гид
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входной билет в Бурдж-Халифу и Ski Dubai
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Количество билетов ограничено. Если в нужное для вас время тур не проводится, вам предложат альтернативный вариант
  • Этот тур по современной архитектуре предоставит удивительные возможности для фото
  • Пожалуйста, наденьте повседневную одежду (никаких шорт, джинс, шлепок или кроссовок)
  • В туре нельзя забронировать места, рассадка проходит на свободной основе после каждой остановки. Благодаря этому гости получат разные виды
  • Рабочий график и маршруты могут меняться во время священного месяца Рамадан, а также в летние месяцы
  • Фотографировать военных и некоторых других государственных служащих запрещается. Проявляйте уважение к местным обычаям и всегда спрашивайте разрешения, прежде чем сфотографировать местного жителя. Пожалуйста, не фотографируйте местных женщин
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
10
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2
5
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5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
1 янв 2021
К сожалению, очень, очень реорганизованный, гостей вообще не информируют. К сожалению, у нас не было возраста в торговом центре для более поздних красивых мест, что очень досадно. Гид очень старался, но мы все ждали тех же гостей. В результате задержка составляет около 2 часов. За это время у нас не было красивых мест, чтобы лучше их посетить. Нам было очень грустно, потому что места, которые мы посетили, на самом деле были очень красивыми.
А
22 дек 2020
(Израиль)
בניגוד למפורסם לא היה שום טיול מאורגן. אספו אותנו באיחור של חצי שעה והעבירו אותנו מאוטובוס אחד י. במקום מדריך מקצועי נשלח נהג שדובר אנגלית בסיסית. וא הוריד את הקבוצה במספר מקומות לזמן קצר ללא הנחייה והדרכה והכל נוהל בברדק וכל אחד הלך לחפש לבד ת רקציות. בנקודה האחרונה הנהג איבד את הקבוצה וכולם שוטטו חצי שעה לחפש אותו. בושה. וחרפה של שירות פשוט רמאות. ביזבזו לנו את היום האחרון שך שהותנו בדובאי. מצפה לקבל את הכסף בחזרה.רמאות
А
14 мар 2020
(Великобритания)
Пришлось сидеть в автобусе в течение 3/4 часа, ожидая тура на целый день, чтобы вернуться к тренеру, чтобы начать нашу поездку

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