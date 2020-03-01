Алина проводит ещё 5 экскурсий

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Старинные улочки Бастакии, завтрак с местными жителями и прогулка по колоритным рынкам

Алина
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Алина – ваш гид
Манящие ароматы специй, лабиринты улочек, старинные дома с ветряными башнями и восточные легенды — будьте уверены, вы очутились в исторических районах Дубая.

Здесь можно позавтракать и выпить арабский кофе с местными жителями, пройти по маршруту, которого нет в путеводителях, прокатиться на знаменитой лодке абра.

И, конечно, заглянуть на местные рынки специй и золота, наполненные запахами пряностей и восточным колоритом!
$270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая

Что вас ожидает

Завтрак с местными жителями
Сперва вы побываете в гостях у местных жителей, где сможете попробовать настоящий арабский кофе и еду бедуинов, познакомиться с блюдами местной кухни и пообщаться с коренными дубайцами. За завтраком местные жители поделятся рассказами о местных обычаях и культурных традициях, а я с удовольствием помогу вам задать горожанам интересующие вопросы.

Атмосфера исторических районов Дубая
Вы прогуляетесь по старейшему району Бастакия, основанному персидскими купцами в конце 17 века. Здесь вы погрузитесь в атмосферу старого Дубая, узнаете об истории города, его быте и развитии до середины 20 века, когда в стране стали добывать нефть. Вы посетите исторический музей в старинном форте аль Фахиди, рассмотрите старинные здания с ветряными башнями и переправитесь по заливу Крик на традиционной лодке абра.

Колоритные городские рынки
После мы отправимся на Старый рынок Дубая — чувствуете запахи специй? Здесь можно купить сотни пряностей на любой вкус и кошелек, узнать у продавцов тонкости использования специй в восточной кухне и подобрать приправу к любому блюду. А на всемирно известном Золотом базаре Дубая вы увидите, как выглядят 3 тонны золота, и заглянете в торговые лавочки, увешанные драгоценностями!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Переправа на лодке и посещение музея включено в стоимость экскурсии
  • Завтрак или обед с местными жителями оплачивается по желанию дополнительно — 35 дол./чел.

Как проходит экскурсия

  • Это пешеходный тур, который я могу провести для любого количества участников. Группам до 4-х человек предоставляется бесплатный трансфер.
  • Трансфер для групп от 5 человек оговаривается отдельно
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая
Исторические районы Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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