Алина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Завтрак с местными жителями

Сперва вы побываете в гостях у местных жителей, где сможете попробовать настоящий арабский кофе и еду бедуинов, познакомиться с блюдами местной кухни и пообщаться с коренными дубайцами. За завтраком местные жители поделятся рассказами о местных обычаях и культурных традициях, а я с удовольствием помогу вам задать горожанам интересующие вопросы.

Атмосфера исторических районов Дубая

Вы прогуляетесь по старейшему району Бастакия, основанному персидскими купцами в конце 17 века. Здесь вы погрузитесь в атмосферу старого Дубая, узнаете об истории города, его быте и развитии до середины 20 века, когда в стране стали добывать нефть. Вы посетите исторический музей в старинном форте аль Фахиди, рассмотрите старинные здания с ветряными башнями и переправитесь по заливу Крик на традиционной лодке абра.

Колоритные городские рынки

После мы отправимся на Старый рынок Дубая — чувствуете запахи специй? Здесь можно купить сотни пряностей на любой вкус и кошелек, узнать у продавцов тонкости использования специй в восточной кухне и подобрать приправу к любому блюду. А на всемирно известном Золотом базаре Дубая вы увидите, как выглядят 3 тонны золота, и заглянете в торговые лавочки, увешанные драгоценностями!