3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Краски Дубая

Вы увидите все «визитные карточки» яркого и радушного Дубая: знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа, элитный район Дубай Марина, построенный вокруг рукотворной гавани, легендарный пятизвездочный отель Атлантис и башню Принцесса. А еще услышите историю строительства искусственных Пальмовых островов, узнаете, кто останавливается в культовом отеле Парус, чем знаменит квартал Джумейра Бич Резиденс и кто живет в башне Бесконечность.

Дубай изнутри

Я не только расскажу самые интересные факты истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя. Так, вы узнаете, какие пляжи Дубая считаются лучшими и почему, как сделать местный отдых интересным для детей и какие подарки привезти родным. А еще: как получить в Дубае лучшее по бюджетной цене, где приятно провести вечер и какие хорошие рестораны посетить в вашем районе.