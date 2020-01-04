3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все главные достопримечательности ультрасовременного города на авто-пешеходной экскурсии

Виктория
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Виктория – ваш гид
Вы проедете по самым впечатляющим районам Дубая и услышите, как небольшой рыбацкий поселок стал одним из самых роскошных и технологичных мест мира.

Я помогу ощутить городской ритм, расскажу об арабском менталитете, традициях, культуре и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам на долгие годы!
$180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай

Что вас ожидает

Краски Дубая
Вы увидите все «визитные карточки» яркого и радушного Дубая: знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа, элитный район Дубай Марина, построенный вокруг рукотворной гавани, легендарный пятизвездочный отель Атлантис и башню Принцесса. А еще услышите историю строительства искусственных Пальмовых островов, узнаете, кто останавливается в культовом отеле Парус, чем знаменит квартал Джумейра Бич Резиденс и кто живет в башне Бесконечность.

Дубай изнутри
Я не только расскажу самые интересные факты истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя. Так, вы узнаете, какие пляжи Дубая считаются лучшими и почему, как сделать местный отдых интересным для детей и какие подарки привезти родным. А еще: как получить в Дубае лучшее по бюджетной цене, где приятно провести вечер и какие хорошие рестораны посетить в вашем районе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле Ауди А4 2016 г.в.
  • Мы можем начать в 9:00, 13:00 или 17:00
  • Я скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
  • Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет

Дополнительные опции

  • Увеличение продолжительности экскурсии — 50$ в час
  • Если вас 5-6 человек, доплата — 100$ за группу
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Дубае. По индивидуальной договоренности я могу забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Я могу провести фотосессию во время экскурсии. Доплата составляет 50$ и включает 15 фотографий с цветокоррекцией и ретушью.
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай
Многоликий Дубай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Мои экскурсии построены в виде живого диалога: вы узнаете не только об истории создания государства и эпохе предшествующей нефтяной эре, экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости, но и об культурных ценностях и традициях. О том, как традиции меняются с течением времени, как и чем живет страна сейчас. Я покажу страну и главные города так, как их видят граждане и экспаты. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы от бытовых до культурно-развлекательных и не только.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Огромная благодарность Виктории! Хорошо подобранный маршрут, с великолепными видами. Виктория душевная, приятная девушка и прекрасный рассказчик. Интересные, незамыленные факты и истории про Дубай и Эмираты в целом. Экскурсия проходила на комфортном авто, с остановками в самых значимых местах. Сделали много красивых фотографий при помощи Виктории. Определенно, будем бронировать экскурсии с Викторией, при следующем посещении этой красивой страны.
27 октября 2019
Экскурсия полностью оправдала ожидания. Очень не хотелось тратить драгоценное время на медленные перемещения с группой ждать пока другие покупают сувениры или делают фотографии. С Викторией мы динамично прокатились именно по тем достопримечательностям, которые мы хотели увидеть, она гибко изменила программу под нас. Узнала, какие именно аспекты Дубая нам более интересны и очень познавательно раскрыла все темы. Общаться бы легко и приятно.
Могу с уверенностью рекомендовать Викторию как профессионального и компетентного гида!
22 октября 2019
Экскурсия прошла так,как мы и планировали. Все оперативно и содержательно. Виктория ответила на все интересующие вопросы. С учётом наличия двух маленьких детей, думаю,это был наш максимум. Советую .

Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Абу-ДабиПутешествие в Абу-ДабиПутешествие в Абу-Даби
$350 за экскурсию
8 часов
5 отзывов
Лувр, Мечеть Шейха Зайда и другие архитектурные чудеса столицы Эмиратов
Вам предстоит оказаться в удивительном ультрасовременном городе, который всего 30 лет назад был маленьким рыбацким поселением. Вы узнаете об этом удивительном преображении, особенностях местной жизни и развитии традиций. А перед глазами предстанут необыкновенный потолок Лувра, роскошная мечеть Шейха Зайда, отель-дворец, «песчаный» мост Захи Хадид и другие необыкновенные архитектурные решения.
Вечерние огни ДубаяВечерние огни ДубаяВечерние огни Дубая
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5 часов
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Узнать самое интересное об одном из эмиратов и полюбоваться его достопримечательностями
Вечерний Дубай не очаровывает романтикой. Он ошеломляет тысячью огней! Приглашаю отправиться на встречу с насыпным островом-пальмой, элитной пристанью Дубай Марина и многочисленными дубайскими небоскрёбами, в том числе знаменитой башней Бурдж-Халифа. Вы сделаете фотографии с лучших ракурсов и полюбуетесь вечерним городом, а я расскажу главное о его прошлом и современности.
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Погрузиться в мир невероятных цветочных композиций и посетить мультикультурный ярмарочный комплекс
В крупнейшем цветочном парке планеты вы рассмотрите потрясающие композиции, созданные лучшими дизайнерами Европы, Америки и Эмиратов. А во Всемирной Деревне пройдете по павильонам, оформленным в виде визитных карточек разных стран, увидите калейдоскоп культурно-развлекательных шоу, оцените ассортимент этнических товаров и попробуете национальные блюда.
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Путешествие в город-оазис, сохранивший исконный дух Аравии
В полутора часах езды от Дубая, на границе с Оманом находится Аль Айн — живописный город-оазис, родина легендарного Шейха Зайда и главный центр культурного наследия страны. Вы посетите крупнейший зоопарк ОАЭ с многообразием редких видов животных, познакомитесь с преобладающими здесь традиционными постройками, старинными фортами и резиденциями. А также посетите целебные горячие источники и взглянете на окрестности с горы Джебель Хафит.
Природное и культурное наследие ХаттыПриродное и культурное наследие ХаттыПриродное и культурное наследие Хатты
$350 за экскурсию
7 часов
Посетить историческую арабскую деревню и отдохнуть от дубайского климата среди горного оазиса Хаджар
Всего в часе езды от Дубая находится горный курорт Хатта с чудесным мягким климатом, горными пейзажами и кристальным озером. На экскурсии вы в полной мере насладитесь природными красотами Хаджарского предгорья. А в центре внимания будет воссозданная арабская деревня, где вы познакомитесь с аутентичными постройками, бытом и ремеслами бедуинов; посетите одну из старейших мечетей на Аравийском полуострове и осмотрите форт 18 века. Кроме того, в пути вас будут сопровождать сказочные барханы, которые вы сможете запечатлеть в наиболее впечатляющее время суток.
Дубай для детей и взрослыхДубай для детей и взрослыхДубай для детей и взрослых
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Обзорные экскурсии в Дубае

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Эмират Дубай для васЭмират Дубай для васЭмират Дубай для вас
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Если вы думаете о Дубае, как о роскошном городе небоскребов, богатых отелей и умопомрачительной архитектуры — то все так и есть! Вы познакомитесь с историей и традициями арабской страны, увидите их связь с современностью и откроете особенности местной жизни. От отелей в виде паруса и волны до танцующих фонтанов, от высочайшей башни Бурдж-Халифа до рукотворного острова — вы встретитесь со всеми must-see местами Дубая и поймете, в чем уникальность эмиратов.
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Открыть секрет успеха эмиратов, полюбоваться must-see местами и развеять мифы
Сложно посчитать, сколько раз на экскурсии по Дубаю звучит «самый-самый»! В ультрасовременном городе рекордов вы поймете, как он таким стал, и увидите его символы — от дворца эмира до Бурдж-Халифы в облаках. Вы проедете по острову-пальме, сделаете кадры с лучших ракурсов, погуляете по аутентичному Старому городу и услышите об особенностях жизни по-дубайски.

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