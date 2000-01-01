Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.

Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.

Предлагаем Вашему вниманию новую увлекательную экскурсию ⛳ на озеро Хатта Рок.

Восхитительное место красоты, силы и вдохновения! Самая настоящая жемчужина ОАЭ.

Эксклав Хатта находится высоко в горах ⛰️ Хаджар располагается в 134 км к востоку от Дубай и граничит с Оманом на юго-востоке, эмиратами Аджман на западе, Рас-Аль-Хайма на севере.

Прозрачные озёра, чистый горный воздух, величественные скалы, солнце ☀️ - зарядитесь энергией природы!

Экскурсионный тур

включает в себя: