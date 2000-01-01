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Озеро Хатта Рок

5
9 отзывов
Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Красота озер Хатта Рок привлекает туристов со всего мира.

Они находятся высоко в горах ⛰️ среди живописных скал, почти на границе ОАЭ с Оманом.

Вы сможете полюбоваться водопадами, запрудами и каменными каньонами.

А потом покатаетесь по озеру на лодочке.

Также в программе шведский стол в ресторане, и визит в историко-этнографическую деревню и на фруктовый рынок.
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Озеро Хатта Рок
Озеро Хатта Рок

Что вы увидите

  • озеро Хатта Рок
  • Фруктовый рынок
  • Деревня Heritage Village
Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.
Предлагаем Вашему вниманию новую увлекательную экскурсию ⛳ на озеро Хатта Рок.
Восхитительное место красоты, силы и вдохновения! Самая настоящая жемчужина ОАЭ.
Эксклав Хатта находится высоко в горах ⛰️ Хаджар располагается в 134 км к востоку от Дубай и граничит с Оманом на юго-востоке, эмиратами Аджман на западе, Рас-Аль-Хайма на севере.
Прозрачные озёра, чистый горный воздух, величественные скалы, солнце ☀️ - зарядитесь энергией природы!
Экскурсионный тур

включает в себя:

  • Трансфер;
  • Фруктовый рынок - посещение;
  • Озеро Хатта Рок - прогулка 👣, фото-стоп;
  • Посещение историко-этнографической деревни Наследия Heritage Village;
  • Катание на лодочке/катамаране за отдельную оплату на месте;
  • Питание в ресторане, шведский стол (по желанию, + 20$ с человека);
Что входит
  • Увлекательный рассказ сертифицированного русскоязычного гида
  • Трансфер для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай и Аджман
  • Осмотр и прогулка по озеру Хатта Рок и Фруктовому рынку, фото-стоп
  • Посещение колоритной историко-этнографической деревни наследия Heritage Village
Что не входит
  • Катание на лодочке/катамаране за отдельную оплату на месте
  • Питание в ресторане, шведский стол (по желанию, + 20$ с человека)
  • Трансфер для туристов, проживающих в любом другом городе
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Озеро Хатта Рок
Озеро Хатта Рок
Озеро Хатта Рок
Озеро Хатта Рок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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9 отзывов оставили туристы

Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

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