  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра

4.5
12 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Шоу фонтанов у башни «Бурдж-Халифа» в Дубае — зрелище, которое запомнится на всю жизнь.

Вы сможете увидеть танец 💃 водяных струй во время прогулки на лодке ⚓.

Вы увидите, как работает под музыку гигантский комплекс из тысяч прожекторов.

После шоу можно самостоятельно продолжить знакомство с городом.
Задать вопрос
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра

Что вы увидите

  • Шоу фонтанов
  • Бурдж Халифа
  • Дворец
  • Сук Аль Бахар
  • Дубай Молл
Просмотр шоу фонтанов Dubai Mall с традиционного водного такси 🚕 "абра". До шоу насладитесь видом главных достопримечательностей 🏛️ города с воды. Увидите Бурдж Халифа, Сук Аль Бахар, Дворец.
Вы увидите знаменитое шоу фонтанов с самого выгодного ракурса. В нем задействованы 6000 лампочек, 25 цветовых диодов, 75000 литров воды. Это поистине феерическая композиция из света, звука и воды. Над созданием этого шоу трудились инженеры, дизайнеры и архитекторы калифорнийской компании WET, которые в свое время создали роскошный музыкальный фонтан ⛲ перед гостиницей Белладжио в Лас-Вегасе. Фонтан «поет» голосами Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли, а также здесь звучат популярные арабские мелодии, включая Sama Dubai в честь шейха Мохаммеда.
Dubai Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в мире. Он расположен в «самом престижном в мире квадратном километре», в квартале Downtown Burj Khalifa, который сооружается вокруг Бурж Халифа, самого высокого здания в мире. Внутри находится каток олимпийского размера, крытая аллея с раздвигающейся крышей, крупнейший в мире крытый аквариум, в котором можно увидеть более 33 000 рыб и морских животных, в том числе, акул и скатов.
Абра одновременно является популярным транспортом, осуществляющим перевозки через Дубайскую бухту, и местной достопримечательностью. Поездка на абре это замечательная возможность познокомиться поближе с аутентичным Дубаем.
После поездки на лодке ⚓ вы можете самостоятельно прогуляться 👣 по центру Дубая, наполненному ночной прохладой.
Для детей до 3 лет шоу бесплатное.
Что входит
  • билет на арабскую лодку абру
  • возможность полюбоваться на знаменитое "Шоу фонтанов" с самого выгодного ракурса
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов оставили туристы

GetYourGuide проводит ещё 5 экскурсий

Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом
$88
2 часа
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом
11 отзывов
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
$60
0 часов
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
10 отзывов
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
$15
2.5 часа
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Ski Dubai: Snow Classic Pass – безлимитные поездки Snow Park
$59
12 часов
Ski Dubai: Snow Classic Pass – безлимитные поездки Snow Park
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
$50
12 часов
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
$250
8 часов
Дубай — первая встреча
114 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу