Просмотр шоу фонтанов Dubai Mall с традиционного водного такси 🚕 "абра". До шоу насладитесь видом главных достопримечательностей 🏛️ города с воды. Увидите Бурдж Халифа, Сук Аль Бахар, Дворец.

Вы увидите знаменитое шоу фонтанов с самого выгодного ракурса. В нем задействованы 6000 лампочек, 25 цветовых диодов, 75000 литров воды. Это поистине феерическая композиция из света, звука и воды. Над созданием этого шоу трудились инженеры, дизайнеры и архитекторы калифорнийской компании WET, которые в свое время создали роскошный музыкальный фонтан ⛲ перед гостиницей Белладжио в Лас-Вегасе. Фонтан «поет» голосами Уитни Хьюстон, Андреа Бочелли, а также здесь звучат популярные арабские мелодии, включая Sama Dubai в честь шейха Мохаммеда.

Dubai Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в мире. Он расположен в «самом престижном в мире квадратном километре», в квартале Downtown Burj Khalifa, который сооружается вокруг Бурж Халифа, самого высокого здания в мире. Внутри находится каток олимпийского размера, крытая аллея с раздвигающейся крышей, крупнейший в мире крытый аквариум, в котором можно увидеть более 33 000 рыб и морских животных, в том числе, акул и скатов.

Абра одновременно является популярным транспортом, осуществляющим перевозки через Дубайскую бухту, и местной достопримечательностью. Поездка на абре это замечательная возможность познокомиться поближе с аутентичным Дубаем.

После поездки на лодке ⚓ вы можете самостоятельно прогуляться 👣 по центру Дубая, наполненному ночной прохладой.

Для детей до 3 лет шоу бесплатное.