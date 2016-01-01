Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Сказочный Дубай

Объехать топовые места города и оценить его ультрасовременный облик

Амин
Амин – Гид из Дубая
Дубай растет и развивается с огромной скоростью.

Вы увидите в нем все тренды «городов будущего»: искусственные острова, семизвездочные отели, рукотворные каналы и дизайнерские небоскребы.

Я расскажу, как здесь живут местные и экспаты, как складывалась история 📖 страны и что отличает Дубай от других эмиратов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $160 за экскурсию

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Сказочный Дубай
Сказочный Дубай

Что вас ожидает

Путешествие из прошлого в будущее
В старинном квартале Бастакия вы погуляете по узким извилистым улочкам и узнаете о жизни и быте бедуинов. Далее отправитесь исследовать современный Дубай: проедете по искусственному Пальмовому острову, оцените необычное здание в форме картинной рамы и рассмотрите знаменитый отель 🏨 Бурдж-эль-Араб, похожий на гигантский парус. Я расскажу, как формировался облик города и какие изменения ждут его в ближайшие годы.

Живописный Дубай
Одно из самых колоритных мест Дубая — район рукотворных каналов и симпатичных лодочек Мадинат Джумейра. Вы проникнетесь духом «арабской Венеции», отдохнете в тени пальм 🌴 на берегу залива и пройдете по пестрым ароматным рядам настоящего восточного рынка. А еще рассмотрите с разных ракурсов сверхвысотный небоскреб Бурдж-Халифа, напоминающий вырастающий из земли сталагмит. Если пожелаете, также посетите Сад чудес — самый большой цветочный парк 🌳 мира.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Сад чудес не включены в стоимость — 4$ с человека
  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно: Фуджейра — 40$, Шарджа 20$
Сказочный Дубай
Сказочный Дубай
Сказочный Дубай
Сказочный Дубай
Сказочный Дубай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Амин
Амин
Здравствуйте! Меня зовут Амин, я живу в ОАЭ с 2016 года. С радостью покажу вам все самые красивые места страны и расскажу о них интересные факты. С нетерпением жду встречи с вами.
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