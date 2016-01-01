Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Путешествие из прошлого в будущее

В старинном квартале Бастакия вы погуляете по узким извилистым улочкам и узнаете о жизни и быте бедуинов. Далее отправитесь исследовать современный Дубай: проедете по искусственному Пальмовому острову, оцените необычное здание в форме картинной рамы и рассмотрите знаменитый отель 🏨 Бурдж-эль-Араб, похожий на гигантский парус. Я расскажу, как формировался облик города и какие изменения ждут его в ближайшие годы.

Живописный Дубай

Одно из самых колоритных мест Дубая — район рукотворных каналов и симпатичных лодочек Мадинат Джумейра. Вы проникнетесь духом «арабской Венеции», отдохнете в тени пальм 🌴 на берегу залива и пройдете по пестрым ароматным рядам настоящего восточного рынка. А еще рассмотрите с разных ракурсов сверхвысотный небоскреб Бурдж-Халифа, напоминающий вырастающий из земли сталагмит. Если пожелаете, также посетите Сад чудес — самый большой цветочный парк 🌳 мира.

Организационные детали