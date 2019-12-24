3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с эмиратом

На протяжении путешествия по роскошному Дубаю вы узнаете об истории, экономике и культурных ценностях Объединённых Арабских Эмиратов, о традициях прошлого и их изменении в настоящем. Мы проедем по районам современного города: Дубайскому международному финансовому центру (DIFC), Даунтауну, Bussines Bay, Дубай Марине, Dubai Palm, улицам Sheikh Zayed и Jumeirah Beach. По дороге вы услышите о том, как развивались районы, и какова их роль в жизни эмирата.

Must-see в вечерней иллюминации

Вы увидите главные достопримечательности города, а я расскажу об истории проектирования и строительства каждого объекта. В программе экскурсии:

Рамка Дубая — вы узнаете, почему она стала символом, объединившим прошлое, настоящее и будущее. По желанию возможно подняться на Рамку и полюбоваться видами города.

— вы узнаете, почему она стала символом, объединившим прошлое, настоящее и будущее. По желанию возможно подняться на Рамку и полюбоваться видами города. Дубай Марина — на рукотворной фешенебельной пристани вы рассмотрите многочисленные небоскрёбы и сможете прокатиться на лодочке арбе по каналу.

— на рукотворной фешенебельной пристани вы рассмотрите многочисленные небоскрёбы и сможете прокатиться на лодочке арбе по каналу. Пальма Джумейра — насыпной остров в виде пальмы, на каждом листе которой расположены элитные виллы. Вы увидите завораживающую панораму на Марину и известный отель Атлантис и, конечно, я покажу лучшие фото-точки.

— насыпной остров в виде пальмы, на каждом листе которой расположены элитные виллы. Вы увидите завораживающую панораму на Марину и известный отель Атлантис и, конечно, я покажу лучшие фото-точки. Дубайская Венеция (Souk Madinat Jumeirah) — вас ждут традиционные эмиратские постройки в духе древней Аравии. Вы пройдётесь по узеньким улочкам, где продают ковры, домашнюю утварь, яркую одежду и обувь, выпьете кофе и сфотографируетесь на фоне единственной в мире гостиницы 7 звёзд.

В конце экскурсии вы заглянете в океанариум, посмотрите на поющие фонтаны и увидите Бурдж-Халифу — самое высокое сооружение в мире.