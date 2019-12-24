3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать самое интересное об одном из эмиратов и полюбоваться его достопримечательностями

Виктория
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Виктория – ваш гид
Вечерний Дубай не очаровывает романтикой.

Он ошеломляет тысячью огней! Приглашаю отправиться на встречу с насыпным островом-пальмой, элитной пристанью Дубай Марина и многочисленными дубайскими небоскрёбами, в том числе знаменитой башней Бурдж-Халифа.

Вы сделаете фотографии с лучших ракурсов и полюбуетесь вечерним городом, а я расскажу главное о его прошлом и современности.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Отель в дубае
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Вечерние огни Дубая
Вечерние огни Дубая

Что вас ожидает

Знакомство с эмиратом
На протяжении путешествия по роскошному Дубаю вы узнаете об истории, экономике и культурных ценностях Объединённых Арабских Эмиратов, о традициях прошлого и их изменении в настоящем. Мы проедем по районам современного города: Дубайскому международному финансовому центру (DIFC), Даунтауну, Bussines Bay, Дубай Марине, Dubai Palm, улицам Sheikh Zayed и Jumeirah Beach. По дороге вы услышите о том, как развивались районы, и какова их роль в жизни эмирата.

Must-see в вечерней иллюминации
Вы увидите главные достопримечательности города, а я расскажу об истории проектирования и строительства каждого объекта. В программе экскурсии:

  • Рамка Дубая — вы узнаете, почему она стала символом, объединившим прошлое, настоящее и будущее. По желанию возможно подняться на Рамку и полюбоваться видами города.
  • Дубай Марина — на рукотворной фешенебельной пристани вы рассмотрите многочисленные небоскрёбы и сможете прокатиться на лодочке арбе по каналу.
  • Пальма Джумейра — насыпной остров в виде пальмы, на каждом листе которой расположены элитные виллы. Вы увидите завораживающую панораму на Марину и известный отель Атлантис и, конечно, я покажу лучшие фото-точки.
  • Дубайская Венеция (Souk Madinat Jumeirah) — вас ждут традиционные эмиратские постройки в духе древней Аравии. Вы пройдётесь по узеньким улочкам, где продают ковры, домашнюю утварь, яркую одежду и обувь, выпьете кофе и сфотографируетесь на фоне единственной в мире гостиницы 7 звёзд.

В конце экскурсии вы заглянете в океанариум, посмотрите на поющие фонтаны и увидите Бурдж-Халифу — самое высокое сооружение в мире.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Передвигаться мы будем на Ауди А4 2016 гв.
  • Я заберу вас в вашем отеле в Дубае
  • Дополнительные расходы (по желанию): музей Рамка Дубая (20$ с чел.), поездка на лодке арбе (20$ с чел.), подъём на Бурдж-Халифу (60$ с чел.), подъем на Бурдж Халифу с обедом/ужином в клубе с видом на фонтаны — 100$ с чел.)
  • Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет
Вечерние огни Дубая
Вечерние огни Дубая
Вечерние огни Дубая
Вечерние огни Дубая
Вечерние огни Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель в дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Мои экскурсии построены в виде живого диалога: вы узнаете не только об истории создания государства и эпохе предшествующей нефтяной эре, экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости, но и об культурных ценностях и традициях. О том, как традиции меняются с течением времени, как и чем живет страна сейчас. Я покажу страну и главные города так, как их видят граждане и экспаты. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы от бытовых до культурно-развлекательных и не только.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Спасибо Виктории - это была замечательная экскурсия! Так получилось, что удалось объединить две экскурсии - дневную и вечернюю и мы смогли увидеть Дубай как днем, так и вечером. Кажется, что мы увидели почти все знаковые места, причем каждое из них в лучшее время суток. За время экскурсии Виктория дала очень много интересной и полезной информации по разным разделам - история, экономика, устройство ОАЭ, кухня и т.д. В последующие дни мы уже знали куда надо идти самостоятельно и что хочется посмотреть более внимательно. Мы однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать эту страну и город и не боится походить немного пешком :-).
16 ноября 2019
У нас был фактически только один свободный день в незнакомом до этого времени городе. И основным желанием было: как посмотреть самые интересные и известные объекты, так и понять, чем живет город, каковы местные жители, традиции. Все это мы получили во время экскурсии Виктории. Это и фотографии с самых удачных ракурсов на достопримечательности, рассказ о стране, городе, зданиях, жителях, традициях и т.п. Очень понравилась гибкость рассказа: нас было трое - каждого интересовали разные аспекты. Виктория отлично подстраивалась под них!
Мы захотели попасть на обзорку Бурж Халиф в дополнении к экскурсии - Виктория заказала билеты, привезла к башне, показала самые интересные ресторанчики с видом на Фонтаны, рассказала, как быстро попасть на башню. Отличное окончание отличной экскурсии!
Рекомендую эту экскурсию всем желающим в качестве большой обзорной в случае отсутствия времени на более подробное, в течении нескольких экскурсий, изучение Дубаи. Либо в качестве начальной экскурсии по городу для базового ознакомления с объектами города и определения, что стоит изучить более подробно.
Спасибо Виктории за уделённое время и интересный рассказ!
13 ноября 2019
👍

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