Ринат Г. – Гид из Дубая

Экзотика и современность, блистательная архитектура – встреча с городом во всей его красе ждет вас на индивидуальной экскурсии 🧭 по Дубаю.



Я покажу вам исторические и современные районы, расскажу вам о том, как город 🏙️ расцвел и стал одним из самых впечатляющих мест на побережье Персидского залива.



Вы увидите небоскребы, дворцы, отели и набережные, а я раскрою вам секреты дубайского менталитета и традиций, а также помогу вам ощутить его колорит и окунуться в атмосферу восточной сказки.