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Влюбиться в Дубай за один день

Ринат Г.
Ринат Г. – Гид из Дубая
Экзотика и современность, блистательная архитектура – встреча с городом во всей его красе ждет вас на индивидуальной экскурсии 🧭 по Дубаю.

Я покажу вам исторические и современные районы, расскажу вам о том, как город 🏙️ расцвел и стал одним из самых впечатляющих мест на побережье Персидского залива.

Вы увидите небоскребы, дворцы, отели и набережные, а я раскрою вам секреты дубайского менталитета и традиций, а также помогу вам ощутить его колорит и окунуться в атмосферу восточной сказки.
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Влюбиться в Дубай за один день

Что вы увидите

  • Старый город Дейра
  • Джумейра
  • «Пальмовые острова»
  • «Арабская Венеция»
  • Бурдж-аль-Араб
  • Дубай Марина
  • Бурдж-Халифа
  • отели Madinat и Atlantis
  • резиденция местного шейха
  • Башня Dubai Frame
  • Дубай-молл
Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые впечатляющие отели, башни, дворцы и набережные. Раскрою местный менталитет и традиции, дам ценные практические советы и помогу ощутить колорит настоящей восточной сказки!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):
  • Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее): взрослые – 45$, дети – 35$
  • Башня Dubai Frame: взрослые – 15$, дети – 7$
  • Парк бабочек или Парк цветов – 15$/чел
Начало и место завершения
🚩 Отель где находится клиент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ринат Г.
Ринат Г.
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