Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые впечатляющие отели, башни, дворцы и набережные. Раскрою местный менталитет и традиции, дам ценные практические советы и помогу ощутить колорит настоящей восточной сказки!
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):
Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее): взрослые – 45$, дети – 35$
Башня Dubai Frame: взрослые – 15$, дети – 7$
Парк бабочек или Парк цветов – 15$/чел
Начало и место завершения
🚩 Отель где находится клиент
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.