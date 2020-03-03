17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы очень довольны! Далер первый, кто не отказал забрать нас из апартаментов, а не из отеля. Водитель заехал в 15:00, заранее предупредив, что задерживается. Муж мой - человек большой и я просила, чтобы ему, по возможности, предоставили место на переднем сиденье. Так и произошло! Ехали минут 40, далее приехали на остановку, где можно покататься на квадриках, а позже, всех дождавшись, мы уже двинулись на барханы. Водитель раздал всем воду и сказал, чтобы все застегнулись. Потом он громко включил зажигательную арабскую музыку и стал такое вытворять - что нет слов. Мы искушенные туристы, но нас вождение покорило! Автомобиль крутило как на американских горках, он то едва заваливался на бок, то резко вздымая на гребень песков – круто разворачивался и летел казалось на трех колесах вниз! А иногда, достигнув песчаной вершины, поднимался на ее узкий хребет и скользил вдоль, покачиваясь из стороны в сторону! В один момент я почувствовала, что моя правая рука, которой я держалась за ручку над дверью, стала краснеть, а потом белеть. Это были неописуемые моменты чувств страха, радости и дикого удовольствия. Мы катались достаточно времени, так как прослушанных треков прошло порядка 5-7 штук. Далее остановились, чтобы сделать фото, а наш водитель очень заботливо возился с нами, чтобы также запечатлеть нас двоих. В деревне аля-бедуинов все очень хорошо, сыты, довольны, шоу прекрасное. Только с росписью хной меня раскрутили на 20 дирхам. На каком-то этапе услуга стала платной, но об этом я узнала в конце. Платить отказалась, но позже ко мне подошли и напомнили, что это была доп услуга. Интересно, когда она началась? Так что договариваться надо сразу.

Спасибо замечательному драйверу и, конечно, Далеру, который также дал контакты человека по поиску шубки. Мы все купили. Очень рекомендуем!!!