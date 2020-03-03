17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По пустыне с ветерком!
Вы покатаетесь по живописным арабским дюнам и барханам на комфортабельном внедорожнике с профессиональным водителем и ощутите красоту, силу и величие таинственного восточного ландшафта. Полюбуетесь песчаными ландшафтами всех оттенков золотистого, оранжевого и красного и сделаете отличные снимки во время фотопаузы. После вы покатаетесь на верблюдах, выносливых и немного упрямых «кораблях пустыни». Активные, захватывающие и при этом совершенно безопасные приключения в Аравийской пустыне на долгие годы запомнятся вихрем насыщенных эмоций!
Поселение бедуинов и народные танцы
К закату вы окажетесь в деревне бедуинов — коренных жителей пустыни. Здесь вас ждет вкусный ужин и шоу-программа: танец живота, танец в традиционном костюме и зажигательное представление с огнем и мечами.
В поездке вас сопровождает только профессиональный англоговорящий водитель.
Что входит в стоимость, а что — нет