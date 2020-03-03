17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Джип-сафари, катание на верблюдах, традиционное шоу и деревня бедуинов за один день

Далер
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Далер – представитель гидов
Приглашаю отдохнуть от ультрасовременного, прогрессивного и делового Дубая и провести день в «сердце» Востока — загадочной, бескрайней и яркой Аравийской пустыне.

Вы покатаетесь на джипах и верблюдах по красочным, переливающимся на южном солнце, склонах.

А еще заедете в гости к бедуинам, где проводите закат, впечатлитесь огненным шоу и вкусно поужинаете.
$50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии17 отзывов
4.12
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни

Что вас ожидает

По пустыне с ветерком!
Вы покатаетесь по живописным арабским дюнам и барханам на комфортабельном внедорожнике с профессиональным водителем и ощутите красоту, силу и величие таинственного восточного ландшафта. Полюбуетесь песчаными ландшафтами всех оттенков золотистого, оранжевого и красного и сделаете отличные снимки во время фотопаузы. После вы покатаетесь на верблюдах, выносливых и немного упрямых «кораблях пустыни». Активные, захватывающие и при этом совершенно безопасные приключения в Аравийской пустыне на долгие годы запомнятся вихрем насыщенных эмоций!

Поселение бедуинов и народные танцы
К закату вы окажетесь в деревне бедуинов — коренных жителей пустыни. Здесь вас ждет вкусный ужин и шоу-программа: танец живота, танец в традиционном костюме и зажигательное представление с огнем и мечами.

Организационные детали

В поездке вас сопровождает только профессиональный англоговорящий водитель.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер, катание на джипах и верблюдах, шоу-программа, ужин и прохладительные напитки
  • Если ваш отель находится в Фуджейре или в Абу-Даби, необходимо доплатить за трансфер — 35$ с человека, если в Рас-Аль-Хайме — 20$ с человека
  • По желанию кальян и алкогольные напитки за ужином, катание на квадроциклах — 100 дирхам (30 минут), катание на верблюдах без очереди — 50 дирхам
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни
Все развлечения Аравийской пустыни

Экскурсия проводится ежедневно в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
3 марта 2020
Мы очень довольны! Далер первый, кто не отказал забрать нас из апартаментов, а не из отеля. Водитель заехал в 15:00, заранее предупредив, что задерживается. Муж мой - человек большой и я просила, чтобы ему, по возможности, предоставили место на переднем сиденье. Так и произошло! Ехали минут 40, далее приехали на остановку, где можно покататься на квадриках, а позже, всех дождавшись, мы уже двинулись на барханы. Водитель раздал всем воду и сказал, чтобы все застегнулись. Потом он громко включил зажигательную арабскую музыку и стал такое вытворять - что нет слов. Мы искушенные туристы, но нас вождение покорило! Автомобиль крутило как на американских горках, он то едва заваливался на бок, то резко вздымая на гребень песков – круто разворачивался и летел казалось на трех колесах вниз! А иногда, достигнув песчаной вершины, поднимался на ее узкий хребет и скользил вдоль, покачиваясь из стороны в сторону! В один момент я почувствовала, что моя правая рука, которой я держалась за ручку над дверью, стала краснеть, а потом белеть. Это были неописуемые моменты чувств страха, радости и дикого удовольствия. Мы катались достаточно времени, так как прослушанных треков прошло порядка 5-7 штук. Далее остановились, чтобы сделать фото, а наш водитель очень заботливо возился с нами, чтобы также запечатлеть нас двоих. В деревне аля-бедуинов все очень хорошо, сыты, довольны, шоу прекрасное. Только с росписью хной меня раскрутили на 20 дирхам. На каком-то этапе услуга стала платной, но об этом я узнала в конце. Платить отказалась, но позже ко мне подошли и напомнили, что это была доп услуга. Интересно, когда она началась? Так что договариваться надо сразу.
Спасибо замечательному драйверу и, конечно, Далеру, который также дал контакты человека по поиску шубки. Мы все купили. Очень рекомендуем!!!
25 февраля 2020
Всем Добрый день! Не ведитесь на эту экскурсию,если надо сафари,ищите только сафари. Водитель нас классно покатал,сделали фото. Далее этническая деревня якобы. Никакой экскурсии и тем более деревни бедуинов не было вообще. Привезли в пустыню на огороженную территорию,развод на деньги чистой воды. Там небольшая площадка вокруг столы и старые подушки разбросаны для сидения. Сначала вышла европейка показала танец живота,не профессионально,выучила видимо наспех,потом выступал какой то мужик с юбками.И только 7 мин. Было огненное шоу, действительно произвело впечатление. Ужин в полной анти санитарии. Есть не стали.Водилу пришлось искать на обратном пути. Деньги большие,отдачи ноль
17 февраля 2020
Ездили на экскурсию и ожидали из 5 часов больше езды по пустыне. По факту на на пустыню остаётся два раза по полчаса (квадроциклы и езда на внедорожнике). Ужин и шоу в лагере в пустыне - атмосферно и кому то будет интересно, но мы хотели больше езды по пустыне
8 января 2020
Добрый день!
05.01.2020 года мы посещали экскурсию Все развлечения Аравийской пустыни. Где было катание на квадроцикле, катание на джипах по пустыне (эмоции просто зашкаливают). Водители англоговорящие, но многие уже понимают и русский язык, все приветливые и дружелюбные.
Дальше нас отвезли в другое место, где нас прокатили на верблюде и состоялась основная часть экскурсии: танцы бедуинов, ужин и остальные развлечения (рисунок хной, фото в арабской одежде, кальян). Что-то можно было сделать бесплатно, что-то платно.
С нами была русская семья, которая знала английский и переводили нам,т.к.мы языка не знаем. В этом плане нам повезло.
Экскурсия очень понравилась, советую посетить обязательно!!!
6 января 2020
Очень интересное и увлекательное путешествие по пустыне, с заездом на ферму верблюдов. Окончание в деревне бедуинов тоже на уровне, хорошее шоу и большой выбор еды на ужине.
24 ноября 2019
1. Сразу огорчило - то что в джипе кроме нас четверых было ещё трое, не считая водителя.. тесновато и некомфортно...
2. Ужасно распределено время - непонятное ожидание 40-50 минут в перевалочном лагере(типо для катаний на квадрике), вместо того чтобы провести это время в пустыне, сделать фотографии и посмотреть на закат и прочее, вместо этого сделали короткую остановку в дюнах на 5 минут и сразу повезли в "типа" бедуинский городок.
3. Сам городок конечно грязноват, из-за того что туда свозят как и в перевалочный лагерь тысячи туристов одновременно, и по этой же причине, глупо выглядит раздача еды с огромными очередями!!!
ИТОГ: Для первого знакомства с пустыней может и нормально, но в целом неудовлетворительно..
19 ноября 2019
Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Водитель профессионал, заехал вовремя, все очень подробно рассказывал. В деревне бедуинов выбрал один из лучших столиков, откуда шоу видно отлично. Было просто неожиданно увидеть шоу такого уровня. Артисты выкладывались по полной. Фаер шоу просто - нет слов. Огромное спасибо организаторам этого тура. Рекомендую всем
12 ноября 2019
Экскурсия неплохая, но гида как такового нет. Был только водитель (парень неплохой, но не очень разговорчивый, азиат)
9 октября 2019
Русскоговорящего гида, как уже тут писали, действительно нет. Для нас это не было проблемой, к тому же это все таки сафари, а не экскурсия. Не ждите, что вам будут рассказывать какие-то истории или интересные факты. Нам очень понравилось, самые большие впечатления от поездки остались именно от сафари. Всем однозначно рекомендую, у нас был очень приятный и точно профессиональный Водитель, были совершенно спокойны за свою безопасность. Ну, и деревня бедуинов все же просто лагерь в пустые для развлечений во время ужина. Там тоже все было супер
Алишер
30 сентября 2019
Все прошло очень хорошо, гид свободно владеет английским, очень интересное шоу, единственное в пустыне вечером не прохладно, а так экскурсия стоит того рекомендую ️😁
Ещё 7 отзывов

Далер проводит ещё 3 экскурсии

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