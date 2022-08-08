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Описание
Что вас ожидает
Нетуристические местечки
Река Куаго не знакома обычному туристу, поэтому во время похода нам не встретятся толпы отдыхающих. Только вы, я и природа. Название реки с адыгейского переводится как «змея» — из-за замысловатых изгибов. Река петляет среди скал, образуя водопады и пороги, — на поиски которых мы и отправимся.
Водопады, скалы и фитонциды
Я проведу вас по руслу Куаго среди зеленых холмов и скалистых пейзажей. Мы искупаемся в прозрачных купелях, запечатлеем на камеру дикие красоты каньонов и на день отключимся от мирской суеты. Отдохнем и выпьем чашечку кофе у водопадов «Дольменный», «Богатырь» и «Ласточка». А заодно оздоровимся воздухом, насыщенным фитонцидами, который присутствует только близ течения горных рек и сбегающих водопадов.
Организационные детали
Это маршрут легкой и средней сложности. Можем скорректировать маршрут под ваш уровень подготовки или сделать его короче. До точки старта вы добираетесь самостоятельно на личном автотранспорте. Это кольцевой маршрут, выход с которого будет там же, где и начало. Помогу организовать ваше сопровождение из Геленджика или Новороссийска. Лучший период для созерцания полноводных водопадов: май, июнь, сентябрь и октябрь.
Что взять с собой
Наденьте удобную спортивную обувь и одежду, закрывающую все тело. Не забудьте купальные принадлежности. По правилам, также в походе пригодятся резиновые сапоги.
Я рекомендую взять с собой треккинговые палки (подскажу, какие из них лучше). Их можно арендовать в городе в пунктах проката туристического снаряжения (от 250 руб.).
Возьмите с собой термос с горячим кофе или чаем, бутылку воды и еду для привала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Геленджике
Здравствуйте! Я — Абба Олег, профессиональный гид-проводник. У меня высшее академическое образование (РАН) по экологической специальности. Кандидат наук. А также имею среднее медицинское образование по специальности «Лечебный массаж» с практическим стажем в 20 лет. Провожу экскурсии в Новороссийске, Геленджике и по близлежащим районам. Мои экскурсии — это маршрут, который я составляю лично и корректирую по вашим интересам и настроению. Я люблю этот край и с радостью «влюбляю» в него наших гостей!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ульяна
8 авг 2022
Олег - профессионал своего дела! Подобрал красивый маршрут, рассказывал интересные факты о Куаго. Олег всегда помогал, подавал руку, так что даже новичкам отлично подойдёт данный маршрут. Как человек Олег очень приятный и веселый, в его кампании было достаточно комфортно! Если бы не он, мы бы заблудились и ушли не по тем дорожкам. Так же спасибо Олегу за фотографии!
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Ольга
4 авг 2022
Отличная прогулка получилась! Мы ходили по горной речке с двумя дочками, 8 и 10 лет, так вот им очень понравилось! Олег очень внимателен к построению маршрута, очень интересный рассказчик, девчонки слушали с удовольствием. Виды потрясающие! Прогулка среди горного леса умиротворяет и вдохновляет!
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Екатерина
12 июля 2022
Нам всё понравилось. Ходили составом - я и двое детей (мальчик 6 и девочка 4). Спасибо Олегу, помог с младшей, водил её за ручку, переносил. Река невероятно красивая, водопады тоже. Старший в восторге от количества камней и препятствий, которые ему пришлось преодолеть. Хотел идти до последнего водопада, но так как девочка устала, то пришлось развернуться пораньше. Но маршрут всю дорогу потрясающей красоты. Рекомендую!
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