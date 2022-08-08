Приглашаю вас отправится в поход по руслу реки Куаго. На день мы забудем о тяготах будней: окунемся в лесные купели, послушаем шум водопадов, зарядимся красотой каньонов и перейдем реку вброд. Вы устроите перезагрузку на лоне природы и почувствуете, что все возможно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нетуристические местечки

Река Куаго не знакома обычному туристу, поэтому во время похода нам не встретятся толпы отдыхающих. Только вы, я и природа. Название реки с адыгейского переводится как «змея» — из-за замысловатых изгибов. Река петляет среди скал, образуя водопады и пороги, — на поиски которых мы и отправимся.

Водопады, скалы и фитонциды

Я проведу вас по руслу Куаго среди зеленых холмов и скалистых пейзажей. Мы искупаемся в прозрачных купелях, запечатлеем на камеру дикие красоты каньонов и на день отключимся от мирской суеты. Отдохнем и выпьем чашечку кофе у водопадов «Дольменный», «Богатырь» и «Ласточка». А заодно оздоровимся воздухом, насыщенным фитонцидами, который присутствует только близ течения горных рек и сбегающих водопадов.

Организационные детали

Это маршрут легкой и средней сложности. Можем скорректировать маршрут под ваш уровень подготовки или сделать его короче. До точки старта вы добираетесь самостоятельно на личном автотранспорте. Это кольцевой маршрут, выход с которого будет там же, где и начало. Помогу организовать ваше сопровождение из Геленджика или Новороссийска. Лучший период для созерцания полноводных водопадов: май, июнь, сентябрь и октябрь.

Что взять с собой