Отправляйтесь в увлекательное путешествие в лучшие места отдыха в Геленджике и ощутите красоту Черноморского побережья. Посетите впечатляющие видовые места и замечательный горный трек вдоль горного хребта. Эта экскурсия идеальна для любителей активного отдыха и приключений.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Экскурсия по самому красивому в Геленджикском районе горному хребту Маркхот с посещением удивительных мест. Хребет Маркхот славится красивыми смотровыми площадками, плантациями горных ягод и удивительными горными видами. Что вас ждет:• Вы ощутите себя «вольной птицей», летящей на «крыльях свободы».
- Сделаем с Вами незабываемые фотографии и отличные видео качества 4К и 8К.
- Посетим вершину горы Плоская с заброшенным военным объектом.
- Увидим виды на город Новороссийск и город Геленджик с заливом Геленджик. Экскурсия не оставит Вас равнодушными и зарядит Вас положительной энергией и впечатляющими эмоциями. Важная информация: Красивая экскурсия для каждого. Впечатляющая и оздоровительная.
Все дни с 9.00-17.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный хребет Маркхот - лучшее высокогорное место в районе Геленджика
- Смотровые площадки с видами на города Геленджик и Новороссийск, и на морской залив Геленджик, а также на бухту Новороссийская
- Заброшенную военную часть
- Вершину горы Плоская с круговым обзором на Малый Кавказ
- Удивительные природные рельефы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер. Возможен также вариант передвижения к месту начала экскурсии на вашем личном автотранспорте
- Питание
- Прокат треккинговых палок
Место начала и завершения?
Улица Садовая, 23, Старая Автостанция, Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 9.00-17.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Расстояние:
- 1.12.9 км (при частичном сокращении маршрута путём подъёма на канатке «Геленджик» к верхним склонам хребта Маркхот)
- 2.14.4 км (при прохождении маршрута из Геленджика через гору Плоская в Адербиевку)
- 3.17.2 км (при прохождении маршрута из Виноградного через гору Плоская в Геленджик)
- Время прохождения 5-8 часов перепад высот - 250 м (если сократить путь на канатке) и 600 м
- Проезд к месту отбытия на маршрут - на любом транспорте
- Снаряжение - треккинговые палки можно взять у гида
- Адеса встречи перед экскурсией:
- 1. Улица Садовая, 23, Старая Автостанция, Геленджик
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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