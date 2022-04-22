Что вас ожидает

Конная прогулка по живописным местам

Мы посетим конюшню, где профессиональные инструкторы подберут для вас лошадь и проведут инструктаж. Далее отправимся на двухчасовую конную прогулку по горным ущельям вдоль реки. По пути вы увидите кедровую рощу, впадину Сердце Дракона и родник с кристально чистой водой. Насладитесь ароматом цветущих трав и величественными Кавказскими горами.

Пляж и скала Парус

Мы отправимся на заповедный пляж, откуда открывается великолепный вид на грандиозную скалу Парус. Отдохнем, полюбуемся морскими панорамами и поговорим о Краснодарском крае, его особенностях и богатствах. Я расскажу о коренных жителях этих мест, эпохе мегалитов, береговых флишах, местной флоре и фауне. Раскрою самое интересное из истории Геленджика и всего региона.

Организационные детали