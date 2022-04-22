Конная прогулка и скала Парус за 1 день

Покататься на лошадях, отдохнуть на диком пляже и оценить знаменитую скалу

Индивидуальная
Приглашаю в активное, живописное и познавательное путешествие по окрестностям Геленджика! Вы пройдете на послушных лошадях по горным ущельям, отдохнете на идиллическом пляже и увидите скалу в виде паруса.

А я поделюсь историей, традициями и особенностями природы нашего края.
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Конная прогулка и скала Парус за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Конная прогулка по живописным местам

Мы посетим конюшню, где профессиональные инструкторы подберут для вас лошадь и проведут инструктаж. Далее отправимся на двухчасовую конную прогулку по горным ущельям вдоль реки. По пути вы увидите кедровую рощу, впадину Сердце Дракона и родник с кристально чистой водой. Насладитесь ароматом цветущих трав и величественными Кавказскими горами.

Пляж и скала Парус

Мы отправимся на заповедный пляж, откуда открывается великолепный вид на грандиозную скалу Парус. Отдохнем, полюбуемся морскими панорамами и поговорим о Краснодарском крае, его особенностях и богатствах. Я расскажу о коренных жителях этих мест, эпохе мегалитов, береговых флишах, местной флоре и фауне. Раскрою самое интересное из истории Геленджика и всего региона.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Конная прогулка оплачивается дополнительно: 1300 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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