Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике

Провели 138 экскурсий для 118 туристов

Наша команда успешно провела более 150 экскурсий. Местные жители в Геленджике с 80х годов, знаем красивейшие места города и точки, где не будет огромного скопления людей. У наших гидов высшее образование в сфере международного менеджмента и туризма. Наша цель — открыть для вас атмосферные места, где даже у искушенного путешественника захватит дух.