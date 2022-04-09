Наша команда успешно провела более 150 экскурсий. Местные жители в Геленджике с 80х годов, знаем красивейшие места города и точки, где не будет огромного скопления людей. У наших гидов высшее образование в сфере международного менеджмента и туризма. Наша цель — открыть для вас атмосферные места, где даже у искушенного путешественника захватит дух.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Крымский мост, вино и потрясающие виды
Мы приготовили для вас маршрут, объединяющий природу, архитектуру и виноделие юга России. В программе экскурсии:
Крымский мост — вы проедете по знаменитому мосту и полюбуетесь его панорамами со смотровых площадок. А мы раскроем его инженерные особенности и историю строительства.
Дегустация фанагорийских вин — мы заедем на завод Фанагория, где вы сможете попробовать и приобрести ароматные местные вина.
Таманский залив — у вас будет свободное время, чтобы погулять вдоль берега Таманского залива, между косами Чушка и Тузлинская. В народе это живописное место называют «Миниатюрная лагуна».
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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