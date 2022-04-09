По ту сторону Крымского моста

Таманский залив, винный завод Фанагория и самый длинный мост страны на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Мы прокатимся по грандиозному мосту, соединяющему два полуострова: Таманский и Керченский.

Поговорим о Черноморском побережье и его истории: адмирале Нахимове, трагедии «русского Титаника», Гражданской войне и бактерии Зубкова.

А еще заедем на завод Фанагория и обсудим вина Краснодарского края.
По ту сторону Крымского моста
По ту сторону Крымского моста
По ту сторону Крымского моста
По ту сторону Крымского моста
По ту сторону Крымского моста
По ту сторону Крымского моста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Крымский мост, вино и потрясающие виды

Мы приготовили для вас маршрут, объединяющий природу, архитектуру и виноделие юга России. В программе экскурсии:

  • Крымский мост — вы проедете по знаменитому мосту и полюбуетесь его панорамами со смотровых площадок. А мы раскроем его инженерные особенности и историю строительства.
  • Дегустация фанагорийских вин — мы заедем на завод Фанагория, где вы сможете попробовать и приобрести ароматные местные вина.
  • Таманский залив — у вас будет свободное время, чтобы погулять вдоль берега Таманского залива, между косами Чушка и Тузлинская. В народе это живописное место называют «Миниатюрная лагуна».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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