Отправляемся в поход по невероятному льду! Идти будем налегке, а жить в тёплых уютных домиках. Берём с собой коньки, чтобы кататься по крупнейшему в мире «катку», а в один из дней вас ждёт велопереправа. Мы исследуем ледяные гроты и пещеры, поищем необычные сосульки и увидим известные мысы острова Ольхон с разных ракурсов. Вы узнаете, как «целуется» Байкал, услышите его зимнее дыхание и отведаете уху, приготовленную на костре прямо на поверхности озера.

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся:

● Сумка, рюкзак или чемодан для багажа;

● Небольшой рюкзак 20-30 л;

● Сидушка;

● Очки — горнолыжные для защиты от ветра и солнца;

● Шлем — рекомендуем сноубордический шлем. Это обязательный элемент

снаряжения!

● Защитные наколенники — подойдут наколенники для роликов. Это обязательный элемент снаряжения!

● Гамаши — туристические бахилы представляют собой чулок из плотной ткани, который надевается поверх ботинок, защищает от ветра и снега;

● Коньки — для передвижения по льду (предоставляются);

● Рыбацкие шипы — другое название — ледоходы, для комфортного перемещения по льду (лучше взять несколько пар)

● Трекинговая обувь — удобные ботинки с мембраной и запасом на 1-2 размера, также ботинки должны иметь жесткий и высокий голеностоп, чтобы прочно держать ногу. Встроенный утеплитель не обязателен: достаточно купить стельку из войлока и носить с шерстяным или очень плотным носком. Не стесняйтесь спросить у нас совет по выбору трекинговых ботинок! Отнеситесь к выбору обуви очень ответственно — это одна из важнейших составляющих снаряжения в зимнем походе.

● Сменная обувь — шлепки или сандалии для гостиницы.

Одежда:

● Куртка тёплая с капюшоном, температурный режим на −18… −15, надевается во время стоянок поверх легкой куртки;

● Термобельё тёплое для зимних видов спорта;

● Флисовая кофта;

● Куртка ветрозащитная. Подойдёт анорак или горнолыжная куртка;

● Штаны утеплённые, непродуваемые по типу горнолыжных, сноубордических;

● Носки шерстяные

● Носки треккинговые или махровые (2-3 пары);

● Шапка непродуваемая, тёплая;

● Бафф тёплый или шарф;

● Балаклава или подшлемник (материал: флис для лучшей теплоизоляции головы);

● Перчатки тёплые (горнолыжные или варежки) + флисовые;

● Купальный костюм (для бани)

● Одежда для гостиницы (для сна)

Предметы личной гигиены:

● Зубная паста и щетка, мыло твёрдое или маленький флакон жидкого, шампунь;

● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).

Другое:

● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка, миска.

● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;

● Термос (0,5-1 л);

● Солнцезащитный крем от 50SPF;

● Влагозащищенная сумка для денег и документов.