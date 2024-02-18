Совершать лёгкие треккинги по льду и кататься по нему на велосипедах, коньках и УАЗике
Берём с собой коньки, чтобы кататься по крупнейшему в мире «катку», а в один из дней вас ждёт велопереправа.
Мы исследуем ледяные гроты и пещеры, поищем необычные сосульки и увидим известные мысы острова Ольхон с разных ракурсов.
Вы узнаете, как «целуется» Байкал, услышите его зимнее дыхание и отведаете уху, приготовленную на костре прямо на поверхности озера.
фев
мар
Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся:
● Сумка, рюкзак или чемодан для багажа;
● Небольшой рюкзак 20-30 л;
● Сидушка;
● Очки — горнолыжные для защиты от ветра и солнца;
● Шлем — рекомендуем сноубордический шлем. Это обязательный элемент
снаряжения!
● Защитные наколенники — подойдут наколенники для роликов. Это обязательный элемент снаряжения!
● Гамаши — туристические бахилы представляют собой чулок из плотной ткани, который надевается поверх ботинок, защищает от ветра и снега;
● Коньки — для передвижения по льду (предоставляются);
● Рыбацкие шипы — другое название — ледоходы, для комфортного перемещения по льду (лучше взять несколько пар)
● Трекинговая обувь — удобные ботинки с мембраной и запасом на 1-2 размера, также ботинки должны иметь жесткий и высокий голеностоп, чтобы прочно держать ногу. Встроенный утеплитель не обязателен: достаточно купить стельку из войлока и носить с шерстяным или очень плотным носком. Не стесняйтесь спросить у нас совет по выбору трекинговых ботинок! Отнеситесь к выбору обуви очень ответственно — это одна из важнейших составляющих снаряжения в зимнем походе.
● Сменная обувь — шлепки или сандалии для гостиницы.
Одежда:
● Куртка тёплая с капюшоном, температурный режим на −18… −15, надевается во время стоянок поверх легкой куртки;
● Термобельё тёплое для зимних видов спорта;
● Флисовая кофта;
● Куртка ветрозащитная. Подойдёт анорак или горнолыжная куртка;
● Штаны утеплённые, непродуваемые по типу горнолыжных, сноубордических;
● Носки шерстяные
● Носки треккинговые или махровые (2-3 пары);
● Шапка непродуваемая, тёплая;
● Бафф тёплый или шарф;
● Балаклава или подшлемник (материал: флис для лучшей теплоизоляции головы);
● Перчатки тёплые (горнолыжные или варежки) + флисовые;
● Купальный костюм (для бани)
● Одежда для гостиницы (для сна)
Предметы личной гигиены:
● Зубная паста и щетка, мыло твёрдое или маленький флакон жидкого, шампунь;
● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).
Другое:
● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка, миска.
● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
● Термос (0,5-1 л);
● Солнцезащитный крем от 50SPF;
● Влагозащищенная сумка для денег и документов.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Курму, прогулка и катание на коньках
Встречаемся и едем в Курму, деревню у подножия Прибайкальского хребта. Во время переезда (4-5 часов) полюбуемся из окна видом Тажеранских степей. По прибытии разместимся на турбазе, пообедаем и пойдём осматривать окрестности, гулять по прибрежному льду и провожать закат на Малом Море. Желающие покатаются на коньках.
Начало похода: Ольхонские ворота и мыс Кобылья голова
Позавтракав, выйдем на официальную ледовую трассу и начнём наш поход замёрзшему озеру. Всего за день пройдём 15 км. Посетим мыс Кобылья голова — обрывистая скала по форме напоминает голову огромного животного, а сам полуостров издали может сойти за тело невиданного чудища. Мыс славится гротами, созданными водами Байкала. Полюбуемся замысловатыми узорами на льду, вы рассмотрите сокуи — ледяные наплески на скалах, заглянем в гроты, напоминающие сверкающий дворец Снежной королевы.
Остров Огой, переезд до посёлка Хужир
Сегодня продолжим наш поход по Байкалу. Поднимемся на вершину острова Огой к буддийской ступе Просветления. Святыня возведена на самой высокой точке острова и на 60 метров возвышается над уровнем озера. Наполнившись умиротворением, насладившись панорамой и загадав желания, отправимся дальше. Осмотрим завораживающие наплески и на внедорожнике доедем до посёлка Хужир. Всего за день, как и вчера, пройдём пешком около 15 км.
Север Ольхона: мыс Хобой
После завтрака из Хужира отправляемся на север острова Ольхон, к мысу Хобой, священному для местных жителей. Прокатимся на внедорожных УАЗах по чистому прозрачному льду. По пути заглянем в ледяные гроты, полюбуемся сокуями и торосами разнообразных форм и сделаем потрясающие фотографии. На самом севере острова перед нами предстанет бескрайняя ледяная пустыня Байкала. Пешком за день пройдём около 10 км.
Велопоход
В этот день вас ждёт незабываемый опыт — едем прямо по льду на велосипедах, чья шипованная резина поможет уверенно себя чувствовать. Любуясь застывшими на поверхности пузырьками и живописными трещинами под колёсами, проедем 30 км.
Переезд в Иркутск
Утром, позавтракав, разместимся в автобусе и отправимся обратно в Иркутск, куда прибудем к 16:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт, 11:00Завершение: Иркутск, аэропорт, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.