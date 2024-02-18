Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру

Совершать лёгкие треккинги по льду и кататься по нему на велосипедах, коньках и УАЗике

Описание
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Отправляемся в поход по невероятному льду! Идти будем налегке, а жить в тёплых уютных домиках.

Берём с собой коньки, чтобы кататься по крупнейшему в мире «катку», а в один из дней вас ждёт велопереправа.

Мы исследуем ледяные гроты и пещеры, поищем необычные сосульки и увидим известные мысы острова Ольхон с разных ракурсов.

Вы узнаете, как «целуется» Байкал, услышите его зимнее дыхание и отведаете уху, приготовленную на костре прямо на поверхности озера.
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Байкал не спал, Байкал позвал, Байкал катал: активное путешествие по зимнему озеру
Ближайшие даты:
18
фев
3
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся:
● Сумка, рюкзак или чемодан для багажа;
● Небольшой рюкзак 20-30 л;
● Сидушка;
● Очки — горнолыжные для защиты от ветра и солнца;
● Шлем — рекомендуем сноубордический шлем. Это обязательный элемент
снаряжения!
● Защитные наколенники — подойдут наколенники для роликов. Это обязательный элемент снаряжения!
● Гамаши — туристические бахилы представляют собой чулок из плотной ткани, который надевается поверх ботинок, защищает от ветра и снега;
● Коньки — для передвижения по льду (предоставляются);
● Рыбацкие шипы — другое название — ледоходы, для комфортного перемещения по льду (лучше взять несколько пар)
● Трекинговая обувь — удобные ботинки с мембраной и запасом на 1-2 размера, также ботинки должны иметь жесткий и высокий голеностоп, чтобы прочно держать ногу. Встроенный утеплитель не обязателен: достаточно купить стельку из войлока и носить с шерстяным или очень плотным носком. Не стесняйтесь спросить у нас совет по выбору трекинговых ботинок! Отнеситесь к выбору обуви очень ответственно — это одна из важнейших составляющих снаряжения в зимнем походе.
● Сменная обувь — шлепки или сандалии для гостиницы.
Одежда:
● Куртка тёплая с капюшоном, температурный режим на −18… −15, надевается во время стоянок поверх легкой куртки;
● Термобельё тёплое для зимних видов спорта;
● Флисовая кофта;
● Куртка ветрозащитная. Подойдёт анорак или горнолыжная куртка;
● Штаны утеплённые, непродуваемые по типу горнолыжных, сноубордических;
● Носки шерстяные
● Носки треккинговые или махровые (2-3 пары);
● Шапка непродуваемая, тёплая;
● Бафф тёплый или шарф;
● Балаклава или подшлемник (материал: флис для лучшей теплоизоляции головы);
● Перчатки тёплые (горнолыжные или варежки) + флисовые;
● Купальный костюм (для бани)
● Одежда для гостиницы (для сна)
Предметы личной гигиены:
● Зубная паста и щетка, мыло твёрдое или маленький флакон жидкого, шампунь;
● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).
Другое:
● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка, миска.
● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма, 2 эластичных бинта, ацикловир, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
● Термос (0,5-1 л);
● Солнцезащитный крем от 50SPF;
● Влагозащищенная сумка для денег и документов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Курму, прогулка и катание на коньках

Встречаемся и едем в Курму, деревню у подножия Прибайкальского хребта. Во время переезда (4-5 часов) полюбуемся из окна видом Тажеранских степей. По прибытии разместимся на турбазе, пообедаем и пойдём осматривать окрестности, гулять по прибрежному льду и провожать закат на Малом Море. Желающие покатаются на коньках.

Встреча, переезд в Курму, прогулка и катание на конькахВстреча, переезд в Курму, прогулка и катание на конькахВстреча, переезд в Курму, прогулка и катание на конькахВстреча, переезд в Курму, прогулка и катание на конькахВстреча, переезд в Курму, прогулка и катание на конькахВстреча, переезд в Курму, прогулка и катание на коньках
2 день

Начало похода: Ольхонские ворота и мыс Кобылья голова

Позавтракав, выйдем на официальную ледовую трассу и начнём наш поход замёрзшему озеру. Всего за день пройдём 15 км. Посетим мыс Кобылья голова — обрывистая скала по форме напоминает голову огромного животного, а сам полуостров издали может сойти за тело невиданного чудища. Мыс славится гротами, созданными водами Байкала. Полюбуемся замысловатыми узорами на льду, вы рассмотрите сокуи — ледяные наплески на скалах, заглянем в гроты, напоминающие сверкающий дворец Снежной королевы.

Начало похода: Ольхонские ворота и мыс Кобылья головаНачало похода: Ольхонские ворота и мыс Кобылья головаНачало похода: Ольхонские ворота и мыс Кобылья головаНачало похода: Ольхонские ворота и мыс Кобылья голова
3 день

Остров Огой, переезд до посёлка Хужир

Сегодня продолжим наш поход по Байкалу. Поднимемся на вершину острова Огой к буддийской ступе Просветления. Святыня возведена на самой высокой точке острова и на 60 метров возвышается над уровнем озера. Наполнившись умиротворением, насладившись панорамой и загадав желания, отправимся дальше. Осмотрим завораживающие наплески и на внедорожнике доедем до посёлка Хужир. Всего за день, как и вчера, пройдём пешком около 15 км.

Остров Огой, переезд до посёлка ХужирОстров Огой, переезд до посёлка ХужирОстров Огой, переезд до посёлка ХужирОстров Огой, переезд до посёлка ХужирОстров Огой, переезд до посёлка ХужирОстров Огой, переезд до посёлка Хужир
4 день

Север Ольхона: мыс Хобой

После завтрака из Хужира отправляемся на север острова Ольхон, к мысу Хобой, священному для местных жителей. Прокатимся на внедорожных УАЗах по чистому прозрачному льду. По пути заглянем в ледяные гроты, полюбуемся сокуями и торосами разнообразных форм и сделаем потрясающие фотографии. На самом севере острова перед нами предстанет бескрайняя ледяная пустыня Байкала. Пешком за день пройдём около 10 км.

Север Ольхона: мыс ХобойСевер Ольхона: мыс ХобойСевер Ольхона: мыс ХобойСевер Ольхона: мыс Хобой
5 день

Велопоход

В этот день вас ждёт незабываемый опыт — едем прямо по льду на велосипедах, чья шипованная резина поможет уверенно себя чувствовать. Любуясь застывшими на поверхности пузырьками и живописными трещинами под колёсами, проедем 30 км.

ВелопоходВелопоходВелопоходВелопоходВелопоход
6 день

Переезд в Иркутск

Утром, позавтракав, разместимся в автобусе и отправимся обратно в Иркутск, куда прибудем к 16:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 11:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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