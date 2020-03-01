Экскурсии по пригородам Иркутска

Что вас ожидает

Старорусская земля

Пока электричка будет нести нас мимо поселений Иркутской области, я расскажу об истории Приангарья, особенностях некоторых деревушек и местных быличках. Экскурсия по лесной тропе начнется прямо от станции: по дороге вы узнаете о географии Олхинского плато и поймете, почему это место стало столь популярно, а также познакомитесь с таежной флорой и фауной. Мы сможем полакомиться лесной черникой, голубикой или брусникой, увидеть краснокнижные растения, лечебный цветок Стародубка и Шейхцерию с необычными плодами и вспомним все легенды о кедре. Внимательно смотрите на пролетающих птиц — среди них может быть редкий орел-карлик!

Сказки о великанах

Взору предстанет первый скальник — Камень Шахтай. Забравшись на его макушку, вы сможете загадать заветное желание и насладиться круговой панорамой безграничной тайги, видом на Саяны, реку Большая Олха, долину ручья Каймурастуй и загадочную «Белую Церковь». Мы расстелим плед и восстановим силы за легким перекусом с чаем из местных трав, поговорим о других скальниках, вспомним легенды о них и осмотрим карту плато, отметив точки старинного купеческого тракта. Второй гигант — Ворона — удивит вас своим рельефом и отсутствием курумов — лес здесь вплотную подступает к стенам. За длинным и узким «хвостом» в пологой низине стоит в «колодцах» вода, которую можно будет набрать в обратный путь.