Экскурсии по пригородам Иркутска

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Каменные стражи Олхинского плато

Найти легендарные байкальские скальники в гуще леса и познакомиться с природой Иркутска

Arina
Задать вопрос
Arina – ваш гид
Давным-давно под воздействием различных процессов на Олхинском плато появились загадочные монументальные скальники.

Путешествуя со мной, вы исследуете необъятных исполинов, насытитесь таежным воздухом, сделаете множество захватывающих фотографий и узнаете об истории, традициях и культуре нашего края!
3850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на железнодорожном вокзале г. Иркутска
Забронировать экскурсию
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато

Что вас ожидает

Старорусская земля
Пока электричка будет нести нас мимо поселений Иркутской области, я расскажу об истории Приангарья, особенностях некоторых деревушек и местных быличках. Экскурсия по лесной тропе начнется прямо от станции: по дороге вы узнаете о географии Олхинского плато и поймете, почему это место стало столь популярно, а также познакомитесь с таежной флорой и фауной. Мы сможем полакомиться лесной черникой, голубикой или брусникой, увидеть краснокнижные растения, лечебный цветок Стародубка и Шейхцерию с необычными плодами и вспомним все легенды о кедре. Внимательно смотрите на пролетающих птиц — среди них может быть редкий орел-карлик!

Сказки о великанах
Взору предстанет первый скальник — Камень Шахтай. Забравшись на его макушку, вы сможете загадать заветное желание и насладиться круговой панорамой безграничной тайги, видом на Саяны, реку Большая Олха, долину ручья Каймурастуй и загадочную «Белую Церковь». Мы расстелим плед и восстановим силы за легким перекусом с чаем из местных трав, поговорим о других скальниках, вспомним легенды о них и осмотрим карту плато, отметив точки старинного купеческого тракта. Второй гигант — Ворона — удивит вас своим рельефом и отсутствием курумов — лес здесь вплотную подступает к стенам. За длинным и узким «хвостом» в пологой низине стоит в «колодцах» вода, которую можно будет набрать в обратный путь.

Организационные детали

  • Билет на электричку входит в стоимость экскурсии.
  • Просьба взять с собой воду и перекус.
  • Для экскурсии необходима спортивная одежда и обувь, а также теплая кофта на случай непогоды.
  • Возвращение в город предполагается в 19:00.
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато
Каменные стражи Олхинского плато

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на железнодорожном вокзале г. Иркутска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Arina
Arina
Привет, меня зовут Арина! Я родилась и выросла в Иркутске, всей душой люблю этот город за его внутренний «дух», чем хочу поделиться с вами. Закончила Иркутский государственный университет по специальности «История», люблю историю и природу Сибири, местных народов. С детства танцевала русские народные танцы, поэтому всю сибирскую культуру и традиции узнавала через призму собственного опыта. Добро пожаловать в Сибирь!
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Иркутска

Байкал: путешествие по острову ОльхонБайкал: путешествие по острову ОльхонБайкал: путешествие по острову Ольхон
11700 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Приглашаю проехать вокруг таинственного живописного Ольхона! Это остров гигантских скал, песчаных дюн, степей, хвойных лесов и удивительного зимнего льда. Путешествовать вы будете на УАЗе «буханке», самом незаменимом транспорте в российской глубинке, в сопровождении водителя и гида (по желанию).
Пешком вдоль Байкальской железной дорогиПешком вдоль Байкальской железной дорогиПешком вдоль Байкальской железной дороги
От 7000 за экскурсию
12 часов
Живописный и несложный маршрут с рассказами о грандиозном проекте
С радостью стану вашим проводником по нетривиальному Байкалу без туристов (а впечатляет он везде!). Эта экскурсия — трекинг вдоль Кругобайкальской дороги, самой дорогой и одной из самых красивых железных дорог в мире. Вы узнаете о ее легендарном строительстве, пофотографируете Байкал с оригинальных ракурсов и вдохновитесь этим приключением.
Путешествие на БайкалПутешествие на БайкалПутешествие на Байкал
5850 за экскурсию
7.5 часов
49 отзывов
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Давайте на день отправимся к берегу Байкала дорогой первопроходцев! Во время путешествия вы прогуляетесь по дендропарку с редкими растениями, рассмотрите байкальскую нерпу, мистический Шаман-камень и насладитесь чудесными пейзажами на берегу Байкала.
Иркутск — музей Тальцы — поселок ЛиствянкаИркутск — музей Тальцы — поселок ЛиствянкаИркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6960 за экскурсию
7 часов
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Тальцы и Листвянка — обязательные к посещению места для всех гостей Иркутска. Без них нельзя понять историю и культуру народов Прибайкалья, узнать самое важное о великом Байкале и окружающей его природе. Эта экскурсия позволит вам за один день познакомиться с Иркутском, насладиться живописной природой вдали от города, увидеть множество символов Прибайкалья и прочувствовать дух тех чудесных мест, которыми славится наша область.
Знакомство с Байкалом за один деньЗнакомство с Байкалом за один деньЗнакомство с Байкалом за один день
17000 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
Погулять по берегу могучего Байкала, услышать много интересного об обычаях бурятов и посмотреть на милых нерп — всё это можно успеть за один день, отправившись со мной на экскурсию в приозёрный посёлок Листвянку. Вы узнаете, как исследуют Байкал учёные, увидите улус с юртами, подниметесь на вершину Камня Черского и полакомитесь местным омулем.
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищуНа байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищуНа байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
1960 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды
Прогулка на байдарке по заливам Иркутского водохранилища — это несложный, но вдохновляющий маршрут. Вы познакомитесь с азами водного туризма, полюбуетесь красавицей Ангарой, услышите местные легенды и рассказы о городе, возведенном на скалистых берегах. А после сплава отдохнете среди сосновых лесов, согреваясь сибирским чаем и проникая в саму суть природы Восточной Сибири.

Выбирайте и другие экскурсии по Иркутску

За городомИндивидуальныеИстория и архитектураЗимойМастер-классыВ другой городНа автомобилеОбзорныеБайкалПешкомНеобычные маршрутыВсеНа кораблике