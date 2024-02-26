На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой

Прокатиться по одному из самых больших в мире катков и ощутить романтику ночей под звёздами

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Зимой на Байкале можно гулять не только по берегам озера, но и по льду.

Мы же приглашаем вас не просто гулять, а мчаться по зеркальной глади одного из самых больших в мире естественных катков! 4 дня тура мы проведём на специальных коньках, чьи длинные и прямы лезвия «съедают» неровности льда и позволяют развивать большую скорость. Будем любоваться бескрайними просторами, заснеженными горами и чарующими узорами.

Всего преодолеем 125 км, две ночи проведём в гостевых домах, а остальные — в зимних палатках, обогревающихся печкой.

Вы услышите необычные звуки, которые издаёт байкальский лёд, прикоснётесь к вековой истории здешних мест и попробуете традиционные блюда бурятской кухни.
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
На озёрных коньках по льду Байкала: поход с ночёвками в палатках с печкой
Ближайшие даты:
26
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.

Программа тура по дням

1 день

Байкальский музей, камень Черского, тренировка на льду, приветственный ужин

Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. Затем поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

После размещения в гостевом доме и обеда в кафе вас ждёт ледовая тренировка: будем осваивать озёрные коньки. А вечером соберёмся за ужином. Вы попробуете блюда сибирской кухни — бухлёр — традиционный бурятский суп — и позы. Пообщаемся, поделимся первыми впечатлениями, желающие смогут погреться в бане.

Всего за день проедем 70 км.

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2 день

Начало похода: путь до посёлка Большие Коты, ночь в лагере

Сегодня стартует наш поход! Позавтракав, погрузим вещи в сани-волокуши и отправимся в путь до посёлка Большие Коты. Будем двигаться вдоль Большой Байкальской тропы, всего за день пройдём 20 км. Вы полюбуетесь невероятными узорами зеркальной поверхности, подышите свежим воздухом и насладитесь чарующими пейзажами. А ещё мы обязательно расскажем вам, почему посёлок получил такое название.

В конце дня разобьём лагерь на озере и проведём первую ночь в зимней палатке с печкой — настоящая романтика под необычные звуки, которые издаёт лёд Байкала.

Начало похода: путь до посёлка Большие Коты, ночь в лагереНачало похода: путь до посёлка Большие Коты, ночь в лагереНачало похода: путь до посёлка Большие Коты, ночь в лагереНачало похода: путь до посёлка Большие Коты, ночь в лагере
3 день

Переход до посёлка Большое Голоустное

В этот день идём до посёлка Большое Голоустное, известного тем, что в этой местности на льду озера образуются необычные пузырьки. Только представьте: километры красоты — у вас под ногами! Вечером установим лагерь, поужинаем и отдохнём.

Переход до посёлка Большое ГолоустноеПереход до посёлка Большое ГолоустноеПереход до посёлка Большое ГолоустноеПереход до посёлка Большое Голоустное
4 день

Переход до бухты Песчаная

Позавтракав, соберём лагерь, и отправимся в направлении Песчаной бухты, одного из самых живописных мест на озере Байкал. Песчаный берег, таёжные склоны, обрамлённые двумя пирамидальными скалами — Большой и Малой Колокольнями — это место притягивает к себе в любое время года. Мы же полюбуемся этой красотой во льдах. По прибытии снова установим лагерь и поужинаем.

Переход до бухты ПесчанаяПереход до бухты ПесчанаяПереход до бухты ПесчанаяПереход до бухты Песчаная
5 день

День отдыха, прогулка

Сегодня день отдыха! Будем наслаждаться видами, восстанавливать силы и фотографировать. Прогуляемся налегке и поднимемся на мыс Малая Колокольня, чтобы полюбоваться бухтой и спящим подо льдом Байкалом с высоты. Заглянем в прибрежные гроты и осмотрим скалы. Вечером приготовим ужин и пообщаемся в нашей тёплой компании.

День отдыха, прогулкаДень отдыха, прогулкаДень отдыха, прогулкаДень отдыха, прогулка
6 день

Переход до посёлка Бугульдейка, отдых на базе

В этот день нас ждёт самый длинный переход — до посёлка Бугульдейка, который почти не изменился с 17-го века. Здесь можно отдохнуть от цивилизации и погрузиться в историю российской глубинки. В старой части деревни увидим сохранившиеся архитектурные памятники — полуразвалившиеся постройки и жилые дома.

Сегодня вы также сможете отдохнуть от «палаточной» жизни — разместимся на базе, где вы насладитесь мягкими кроватями, жаркой банькой и вкусным ужином.

Переход до посёлка Бугульдейка, отдых на базеПереход до посёлка Бугульдейка, отдых на базеПереход до посёлка Бугульдейка, отдых на базеПереход до посёлка Бугульдейка, отдых на базе
7 день

Бугульдейский мраморный карьер, обратный путь в Иркутск

Утром исследуем бугульдейский мраморный карьер, который считается одним из самых масштабных в России. Только представьте: месторождение хранит мрамор старше двух миллиардов лет! С карьера открываются завораживающие виды на Байкал, село и речку Бугульдейку. После прогулки заберём вещи и отправимся обратно в Иркутск. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 18:00.

Бугульдейский мраморный карьер, обратный путь в ИркутскБугульдейский мраморный карьер, обратный путь в ИркутскБугульдейский мраморный карьер, обратный путь в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в 083:0 на ж. - д. вокзале, в 09:00 в аэропорту
Завершение: Иркутск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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