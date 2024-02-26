Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. Затем поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

После размещения в гостевом доме и обеда в кафе вас ждёт ледовая тренировка: будем осваивать озёрные коньки. А вечером соберёмся за ужином. Вы попробуете блюда сибирской кухни — бухлёр — традиционный бурятский суп — и позы. Пообщаемся, поделимся первыми впечатлениями, желающие смогут погреться в бане.

Всего за день проедем 70 км.