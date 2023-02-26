Байкал интересен не только с точки зрения туризма. За 25 млн лет (примерный возраст озера!) здесь появились месторождения редких минералов, уникальная флора и фауна. И всё это лежит на поверхности — буквально! В группе до 14 человек вы пройдёте путём эволюции: от зарождения жизни в водах Байкала до появления в этих местах первых людей. Увидите реликтовые деревья, мумию принцессы и невероятные мутации. Фантастика? Нет, чудеса науки!

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Описание

Что вас ожидает

Где проходит экспедиция

Посёлок Большое Голоустное расположен на западном берегу озера Байкал в долине, обрамлённой горами и живописной рекой. История поселения началась ещё во времена Чингисхана. Это место неповторимо по своему колориту, а также ландшафту. В бассейне реки произрастает более 800 эндемичных видов растений, 96% которых занесены в Красную книгу. А горы сложены из осадочных пород возрастом не менее 2 млрд лет. В группе до 14 человек вы встретитесь с учёным, который раскроет чудеса природы Байкала, происхождение его флоры и фауны, а также поможет вам провести собственные исследования местности.

О чём расскажет учёный

По дороге из Иркутска вы узнаете об истории заселения Голоустенского тракта;

Посетите место, где была найдена загадочная Голоустинская принцесса;

Пройдёте вдоль реки Голоустная, узнаете о дельтах рек и их особенностях;

Увидите самые старые тополя на всем побережье Байкала;

Выясните, что такое «ведьмина метла» и можно ли на ней летать;

Исследуете различные виды льда и снежинок.

Программа поездки

08:30 — выезд из центра Иркутска. По дороге сделаем несколько остановок возле природных объектов и интересных мест

10:20 — приезд в поселок. Прогулка по дельте реки Голоустная и в реликтовую тополиную рощу

12:00 — обед в кафе (за свой счёт)

13:00 — выезд на тропу вокруг Сухого озера. Оно славится своим переменчивым характером (наполняется всего раз в 4 года) и реликтовыми растениями. Треккинг длится 40 минут с остановками. Нет сложных подъёмов.

15:00 — возвращение с тропы, лёгкий перекус после треккинга. Осмотр и изучение разновидностей байкальского льда, фотоссесия.

После прогулки на льду по желанию группы заедем на Кудыкину гору, откуда открывается прекрасный вид на посёлок и Байкал.

19:30 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

В стоимость входит:

— групповой трансфер и сопровождение организатора

— услуги лектора (преподаватель Иркутского университета)

— дополнительные материалы и аренда научного оборудования

— пропуск в Прибайкальский национальный парк

— горячий чай, бутилированная вода