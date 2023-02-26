По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное

Исследовать биоразнообразие и эволюцию древнейшего озера планеты за 1 день

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Байкал интересен не только с точки зрения туризма.

За 25 млн лет (примерный возраст озера!) здесь появились месторождения редких минералов, уникальная флора и фауна.

И всё это лежит на поверхности — буквально! В группе до 14 человек вы пройдёте путём эволюции: от зарождения жизни в водах Байкала до появления в этих местах первых людей. Увидите реликтовые деревья, мумию принцессы и невероятные мутации. Фантастика? Нет, чудеса науки!
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
По Байкалу с учёным: групповая экспедиция в Большое Голоустное
Ближайшие даты:
25
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Где проходит экспедиция

Посёлок Большое Голоустное расположен на западном берегу озера Байкал в долине, обрамлённой горами и живописной рекой. История поселения началась ещё во времена Чингисхана. Это место неповторимо по своему колориту, а также ландшафту. В бассейне реки произрастает более 800 эндемичных видов растений, 96% которых занесены в Красную книгу. А горы сложены из осадочных пород возрастом не менее 2 млрд лет. В группе до 14 человек вы встретитесь с учёным, который раскроет чудеса природы Байкала, происхождение его флоры и фауны, а также поможет вам провести собственные исследования местности.

О чём расскажет учёный

  • По дороге из Иркутска вы узнаете об истории заселения Голоустенского тракта;
  • Посетите место, где была найдена загадочная Голоустинская принцесса;
  • Пройдёте вдоль реки Голоустная, узнаете о дельтах рек и их особенностях;
  • Увидите самые старые тополя на всем побережье Байкала;
  • Выясните, что такое «ведьмина метла» и можно ли на ней летать;
  • Исследуете различные виды льда и снежинок.

Программа поездки

08:30 — выезд из центра Иркутска. По дороге сделаем несколько остановок возле природных объектов и интересных мест
10:20 — приезд в поселок. Прогулка по дельте реки Голоустная и в реликтовую тополиную рощу
12:00 — обед в кафе (за свой счёт)
13:00 — выезд на тропу вокруг Сухого озера. Оно славится своим переменчивым характером (наполняется всего раз в 4 года) и реликтовыми растениями. Треккинг длится 40 минут с остановками. Нет сложных подъёмов.
15:00 — возвращение с тропы, лёгкий перекус после треккинга. Осмотр и изучение разновидностей байкальского льда, фотоссесия.
После прогулки на льду по желанию группы заедем на Кудыкину гору, откуда открывается прекрасный вид на посёлок и Байкал.
19:30 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

В стоимость входит:
— групповой трансфер и сопровождение организатора
— услуги лектора (преподаватель Иркутского университета)
— дополнительные материалы и аренда научного оборудования
— пропуск в Прибайкальский национальный парк
— горячий чай, бутилированная вода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере имени Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
М
26 фев 2023
Прекрасная насыщенная программа! Мы не только увидели лед Байкала, но и узнали многое про местность, историю, прогулялись по живописным местам! Огромное спасибо Светлане, которая показала нам красоты Байкальского тракта и Байкала, а также рассказала очень много интересного! Всем рекомендую эту экскурсию!

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