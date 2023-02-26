Посёлок Большое Голоустное расположен на западном берегу озера Байкал в долине, обрамлённой горами и живописной рекой. История поселения началась ещё во времена Чингисхана. Это место неповторимо по своему колориту, а также ландшафту. В бассейне реки произрастает более 800 эндемичных видов растений, 96% которых занесены в Красную книгу. А горы сложены из осадочных пород возрастом не менее 2 млрд лет. В группе до 14 человек вы встретитесь с учёным, который раскроет чудеса природы Байкала, происхождение его флоры и фауны, а также поможет вам провести собственные исследования местности.
08:30 — выезд из центра Иркутска. По дороге сделаем несколько остановок возле природных объектов и интересных мест
10:20 — приезд в поселок. Прогулка по дельте реки Голоустная и в реликтовую тополиную рощу
12:00 — обед в кафе (за свой счёт)
13:00 — выезд на тропу вокруг Сухого озера. Оно славится своим переменчивым характером (наполняется всего раз в 4 года) и реликтовыми растениями. Треккинг длится 40 минут с остановками. Нет сложных подъёмов.
15:00 — возвращение с тропы, лёгкий перекус после треккинга. Осмотр и изучение разновидностей байкальского льда, фотоссесия.
После прогулки на льду по желанию группы заедем на Кудыкину гору, откуда открывается прекрасный вид на посёлок и Байкал.
19:30 — возвращение в Иркутск
В стоимость входит:
— групповой трансфер и сопровождение организатора
— услуги лектора (преподаватель Иркутского университета)
— дополнительные материалы и аренда научного оборудования
— пропуск в Прибайкальский национальный парк
— горячий чай, бутилированная вода