Сказка Байкала

«Сказка Байкала» - это возможность написать свою историю приключений

5
1 отзыв
«Сказка Байкала» — это возможность написать свою историю приключений.

Вас ждут необъятные просторы Сибирской тайги, протяженные тёплые пляжи, знакомство с культурой древних народов и вкуснейшая Байкальская кухня! Путешествие пройдёт в динамичном темпе: каждый день вы будете открывать для себя что-то новое.

В программе собраны наиболее интересные, значимые и завораживающие локации: вы увидите лучшие из природных и рукотворных памятников Байкальской земли! К озеру стремятся люди со всего света за перерождением души. Приглашаем и вас открыть страницу личной Байкальской сказки.
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Сказка Байкала
Ближайшие даты:
6
авг

Что вас ожидает 🤩

Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала — скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Аршан
Аршан
Отправимся к горным водопадам, посетим рынок с местной продукцией, попьем воду из минерального источника
Остров Огой
Остров Огой
Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
Познакомимся с историей ее возведения, будем любоваться водными просторами Байкала и пейзажами рельефа

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Отправляемся на поиски приключений!

Гид встретит вас в аэропорту Иркутска. С этого момента начнётся ваше знакомство природными дарами Восточной Сибири.

Садимся на комфортабельные автобусы и выезжаем в город Байкальск.

В дороге гид будет знакомить вас с особенностями и легендами края.

Байкальск удивляет гостей обилием природного массива: он расположен в одном из самых живописных мест Сибири.

Город расположен у подножия древних гор Хамар-Дабана, на юго-восточном побережье озера.

Заселяемся в отель: тут у вас будет время отдохнуть и вкусно пообедать.

Вечером группа вместе с гидом отправляется на прогулочную экскурсию по городу: вас заинтересует обустроенный горнолыжный курорт, уютный центр города и красивейший берег Байкала.

После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, где поужинаем и отдохнём.

Питание: завтрак, ужин.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Байкальск - Танхой

Вкусный завтрак в отеле и новый день, наполненный эмоциями, яркими встречами, событиями!

В 10:30 собираемся в холле гостиницы и отправляемся в удивительное место, где вы ещё ближе познакомитесь с природой Байкальской тайги.

Мы посетим живописный прибрежный посёлок – Танхой.

Много лет назад это место было причалом и связующей точкой между западной и восточной железными дорогами.

Местоположение сыграло решающую роль в истории: тут развернулись ожесточенные бои между большевиками и белогвардейцами.

Сейчас это спокойный рыбацкий посёлок, где работает Байкальский биосферный заповедник.

Здесь мы прогуляемся по таёжной экологической тропе, познакомимся с растениями и животными тайги.

Посетим интерактивную выставку, рассказывающую о Байкале и ее обитателях, понаблюдаем за баргузинским соболем, организуем обед с видом на Байкальские просторы.

Вода в заливах Байкала к этому времени уже достаточно прогрета, поэтому после обеда пригласим вас искупаться.

Возвращение в отель, ужин и отдых.

Питание: завтрак, ужин в отеле, обед-пикник.

Байкальск - ТанхойБайкальск - ТанхойБайкальск - ТанхойБайкальск - ТанхойБайкальск - Танхой
3 день

Байкальск - Аршан - Байкальск

Сегодня вы прикоснётесь к красочной культуре народов Прибайкалья.

Завтрак в отеле и трансфер в Тункинскую долину, которая стала продолжением Байкальской впадины.

Тут вам будет интересно колоритное разнообразием природы и контрасты растительности: от живописных долин до высоких перевалов, от широких рек до бурлящих источников, от степных пейзажей до густых таёжных зарослей.

После насыщенной прогулки в долине отправимся в горноклиматический поселок – Аршан, что переводится с бурятского, как "святой источник".

Гид расскажет о целебных свойствах минеральных вод, а мы проверим их на себе.

Далее дорога приведёт нас к реке Кынгырга и первому из 12-ти водопадов.

В обед нас ждёт гастрономическое наслаждение блюдами бурятской кухни.

Следующий пункт путешествия – посёлок “Жемчуг” и его знаменитые термальные источники.

Тут мы искупаемся в природных бассейнах с температурой воды 42-52 градуса.

Желающие могут прогуляться вдоль реки Иркут – одной из красивейших рек Тункинской долины.

Возвращение в гостиницу, ужин, отдых.

Питание: завтрак, ужин, обед в кафе за свой счет.

Байкальск - Аршан - БайкальскБайкальск - Аршан - БайкальскБайкальск - Аршан - БайкальскБайкальск - Аршан - БайкальскБайкальск - Аршан - БайкальскБайкальск - Аршан - БайкальскБайкальск - Аршан - Байкальск
4 день

Байкальск - КБЖД - Листвянка

Сегодня перед вами откроются новые грани Байкала.

Завтракаем и меняем локацию: нас ждёт путешествие на катере к противоположному берегу.

Вы увидите памятник инженерной мысли ХХ века: Кругобайкальскую железную дорогу.

Это одна из самых дорогих железных дорог мира: гостей поражают красивейшие галереи, высотные мосты, каменные тоннели и раскидистые подпорные стенки.

Над созданием объекта работали как русские, так и зарубежные ведущие архитекторы и инженеры начала прошлого века.

Это место переносит в атмосферу 50-х годов и поражает уникальной историей: мы узнаем, почему судьба этого сооружения сложилась именно так.

Закрепим новые знания и впечатления обедом-пикником на свежем Байкальском воздухе.

Если нам повезёт, вы увидите животное, которое обитает только на Байкале и больше нигде в мире!

К катеру иногда подплывают байкальские нерпы – редкий вид тюленя, который немного боится людей.

Капитан берёт курс к Листвянке – живописному посёлку у истока Ангары, который вытянулся вдоль береговой линии.

Здесь продолжится ваше знакомство с великим озером.

Когда начнёт смеркаться, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, откуда открывается восхитительная панорама на бескрайнюю гладь озера.

Высота горной вершины составляет 728,4 м.

Отсюда видно почти всю южную часть Байкала.

Возвращение в отель, вкусный ужин и отдых.

Питание: завтрак, ужин в отеле, пикник на экскурсии.

Байкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - ЛиствянкаБайкальск - КБЖД - Листвянка
5 день

Листвянка - Ольхон

Сегодня нас ждёт длительный переезд к самому большому и древнему острову озера: мы отправляемся на Ольхон!

Плотно завтракаем и выезжаем из Листвянки. Общая дистанция в этот день чуть больше 350км.

Ольхон привлекает людей со всего мира дикими пейзажами, природными достопримечательностями, разнообразием активностей и, конечно, энергетикой древних шаманских земель.

По пути остановимся на обед в одном из самобытных заведений, где вы попробуете блюда байкальской кухни.

По прибытию, размещаемся в отеле, отдыхаем и знакомимся с островом.

Можете сходить в горячую баню, заглянуть в уютные сувенирные лавки или провести время на берегу, встречая живописный закат.

Питание: завтрак, ужин; обед в кафе за свой счет.

Листвянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - Ольхон
6 день

Хобой

Сегодня вы увидите одно из самых мистических мест острова. Нас ждёт увлекательная экскурсия к мысу "Хобой".

Название переводится с бурятского языка, как "Клык" – это самая северная точка острова.

Со стороны моря он напоминает голову женщины с бюстом. Это священное место для жителей посёлка: в древности тут проводили обряды Байкальские шаманы.

Мыс расположен вблизи самого широкого места Байкала: в солнечный день тут открывается протяженная панорама восточного берега.

В этом живописном месте мы проведем большую часть дня.

Обед на свежем воздухе.

Возвращение в отель, ужин, отдых.

Питание: завтрак, ужин; обед-пикник.

ХобойХобойХобойХобойХобойХобой
7 день

Ольхон

Чтобы глубоко познать Ольхонские земли и с достоинством сказать фразу: “Я был на Байкале! ”, вам стоит пообщаться с островом наедине.

Для этого мы выделили день, когда вы можете самостоятельно выбрать активность, а их тут действительно много!

Прогуляйтесь по живописным пляжам, покатайтесь на велосипедах, сходите в гости к местным жителям, устройте фотосессию или отправьтесь в радиальный маршрут на лошадях.

При личном общении с Байкалом вы ещё больше проникнитесь энергетикой этих земель.

Питание: завтрак, ужин, обед за свой счет.

ОльхонОльхонОльхонОльхонОльхонОльхон
8 день

Ольхон - Огой

Сегодня вам предстоит обогатиться знаниями и познакомиться с культурой Байкальских буддистов.

Вкусный завтрак в отеле и путешествие на катере к острову Огой.

Это самый большой остров архипелага Малого Моря.

Привлекателен тем, что на его вершине стоит белоснежная буддийская ступа, весом 350 тонн.

Она посвящена матери всех будд — Трома Нагмо. «Ступа» в переводе с санскрита — вершина.

Памятник просветлению установлен на высоте 60 метров над уровнем Байкала — самой высокой отметке острова.

С высоты птичьего полёта, очертания Огоя напоминают танцующую девушку, а ступа установлена в области ее сердца.

Здесь никогда не жили люди, поэтому остров считается «чистой землей». Единственные, жители острова — суслики и чайки.

По буддийским обычаям, для очищения от плохой энергии и исполнения желаний, нужно обойти вокруг ступы 7 раз.

Вдоволь насладившись озером с воды, возвращаемся в отель, вечером вас ждет завершающий ужин и отдых.

Питание: завтрак, ужин в отеле, перекус во время экскурсии.

Ольхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - Огой
9 день

Ольхон - Иркутск

Завтрак, сборы и трансфер в Иркутск.

Не будем прощаться, а пожелаем вам приехать на Байкал в новом сезоне!

На контрасте с летом, зимний Байкал вас бесконечно удивит!

Питание: завтрак в отеле.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Проживание в отеле в Байкальске (3 ночи);
  • Проживание в отеле в Листвянке (1 ночь);
  • Проживание на базе отдыха «Ольхон» на Ольхоне (4 ночи).

Варианты проживания

База отдыха «Ольхон»

4 ночи

Гостиница в Листвянке

1 ночь

Отель в Байкальске

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Экскурсия в Танхой
  • Экскурсия по КБЖД на быстроходном катере
  • Экскурсия на УАЗ «Буханка» на Хобой
  • Экскурсия на Огой на быстроходном катере
  • Однодневная экскурсия на Аршан
  • Питание: завтраки, обеды в 1, 4, 6, 8 дни, ужины
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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