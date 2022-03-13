Отправляемся на поиски приключений!
Гид встретит вас в аэропорту Иркутска. С этого момента начнётся ваше знакомство природными дарами Восточной Сибири.
Садимся на комфортабельные автобусы и выезжаем в город Байкальск.
В дороге гид будет знакомить вас с особенностями и легендами края.
Байкальск удивляет гостей обилием природного массива: он расположен в одном из самых живописных мест Сибири.
Город расположен у подножия древних гор Хамар-Дабана, на юго-восточном побережье озера.
Заселяемся в отель: тут у вас будет время отдохнуть и вкусно пообедать.
Вечером группа вместе с гидом отправляется на прогулочную экскурсию по городу: вас заинтересует обустроенный горнолыжный курорт, уютный центр города и красивейший берег Байкала.
После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, где поужинаем и отдохнём.
Питание: завтрак, ужин.
Вкусный завтрак в отеле и новый день, наполненный эмоциями, яркими встречами, событиями!
В 10:30 собираемся в холле гостиницы и отправляемся в удивительное место, где вы ещё ближе познакомитесь с природой Байкальской тайги.
Мы посетим живописный прибрежный посёлок – Танхой.
Много лет назад это место было причалом и связующей точкой между западной и восточной железными дорогами.
Местоположение сыграло решающую роль в истории: тут развернулись ожесточенные бои между большевиками и белогвардейцами.
Сейчас это спокойный рыбацкий посёлок, где работает Байкальский биосферный заповедник.
Здесь мы прогуляемся по таёжной экологической тропе, познакомимся с растениями и животными тайги.
Посетим интерактивную выставку, рассказывающую о Байкале и ее обитателях, понаблюдаем за баргузинским соболем, организуем обед с видом на Байкальские просторы.
Вода в заливах Байкала к этому времени уже достаточно прогрета, поэтому после обеда пригласим вас искупаться.
Возвращение в отель, ужин и отдых.
Питание: завтрак, ужин в отеле, обед-пикник.
Сегодня вы прикоснётесь к красочной культуре народов Прибайкалья.
Завтрак в отеле и трансфер в Тункинскую долину, которая стала продолжением Байкальской впадины.
Тут вам будет интересно колоритное разнообразием природы и контрасты растительности: от живописных долин до высоких перевалов, от широких рек до бурлящих источников, от степных пейзажей до густых таёжных зарослей.
После насыщенной прогулки в долине отправимся в горноклиматический поселок – Аршан, что переводится с бурятского, как "святой источник".
Гид расскажет о целебных свойствах минеральных вод, а мы проверим их на себе.
Далее дорога приведёт нас к реке Кынгырга и первому из 12-ти водопадов.
В обед нас ждёт гастрономическое наслаждение блюдами бурятской кухни.
Следующий пункт путешествия – посёлок “Жемчуг” и его знаменитые термальные источники.
Тут мы искупаемся в природных бассейнах с температурой воды 42-52 градуса.
Желающие могут прогуляться вдоль реки Иркут – одной из красивейших рек Тункинской долины.
Возвращение в гостиницу, ужин, отдых.
Питание: завтрак, ужин, обед в кафе за свой счет.
Сегодня перед вами откроются новые грани Байкала.
Завтракаем и меняем локацию: нас ждёт путешествие на катере к противоположному берегу.
Вы увидите памятник инженерной мысли ХХ века: Кругобайкальскую железную дорогу.
Это одна из самых дорогих железных дорог мира: гостей поражают красивейшие галереи, высотные мосты, каменные тоннели и раскидистые подпорные стенки.
Над созданием объекта работали как русские, так и зарубежные ведущие архитекторы и инженеры начала прошлого века.
Это место переносит в атмосферу 50-х годов и поражает уникальной историей: мы узнаем, почему судьба этого сооружения сложилась именно так.
Закрепим новые знания и впечатления обедом-пикником на свежем Байкальском воздухе.
Если нам повезёт, вы увидите животное, которое обитает только на Байкале и больше нигде в мире!
К катеру иногда подплывают байкальские нерпы – редкий вид тюленя, который немного боится людей.
Капитан берёт курс к Листвянке – живописному посёлку у истока Ангары, который вытянулся вдоль береговой линии.
Здесь продолжится ваше знакомство с великим озером.
Когда начнёт смеркаться, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, откуда открывается восхитительная панорама на бескрайнюю гладь озера.
Высота горной вершины составляет 728,4 м.
Отсюда видно почти всю южную часть Байкала.
Возвращение в отель, вкусный ужин и отдых.
Питание: завтрак, ужин в отеле, пикник на экскурсии.
Сегодня нас ждёт длительный переезд к самому большому и древнему острову озера: мы отправляемся на Ольхон!
Плотно завтракаем и выезжаем из Листвянки. Общая дистанция в этот день чуть больше 350км.
Ольхон привлекает людей со всего мира дикими пейзажами, природными достопримечательностями, разнообразием активностей и, конечно, энергетикой древних шаманских земель.
По пути остановимся на обед в одном из самобытных заведений, где вы попробуете блюда байкальской кухни.
По прибытию, размещаемся в отеле, отдыхаем и знакомимся с островом.
Можете сходить в горячую баню, заглянуть в уютные сувенирные лавки или провести время на берегу, встречая живописный закат.
Питание: завтрак, ужин; обед в кафе за свой счет.
Сегодня вы увидите одно из самых мистических мест острова. Нас ждёт увлекательная экскурсия к мысу "Хобой".
Название переводится с бурятского языка, как "Клык" – это самая северная точка острова.
Со стороны моря он напоминает голову женщины с бюстом. Это священное место для жителей посёлка: в древности тут проводили обряды Байкальские шаманы.
Мыс расположен вблизи самого широкого места Байкала: в солнечный день тут открывается протяженная панорама восточного берега.
В этом живописном месте мы проведем большую часть дня.
Обед на свежем воздухе.
Возвращение в отель, ужин, отдых.
Питание: завтрак, ужин; обед-пикник.
Чтобы глубоко познать Ольхонские земли и с достоинством сказать фразу: “Я был на Байкале! ”, вам стоит пообщаться с островом наедине.
Для этого мы выделили день, когда вы можете самостоятельно выбрать активность, а их тут действительно много!
Прогуляйтесь по живописным пляжам, покатайтесь на велосипедах, сходите в гости к местным жителям, устройте фотосессию или отправьтесь в радиальный маршрут на лошадях.
При личном общении с Байкалом вы ещё больше проникнитесь энергетикой этих земель.
Питание: завтрак, ужин, обед за свой счет.
Сегодня вам предстоит обогатиться знаниями и познакомиться с культурой Байкальских буддистов.
Вкусный завтрак в отеле и путешествие на катере к острову Огой.
Это самый большой остров архипелага Малого Моря.
Привлекателен тем, что на его вершине стоит белоснежная буддийская ступа, весом 350 тонн.
Она посвящена матери всех будд — Трома Нагмо. «Ступа» в переводе с санскрита — вершина.
Памятник просветлению установлен на высоте 60 метров над уровнем Байкала — самой высокой отметке острова.
С высоты птичьего полёта, очертания Огоя напоминают танцующую девушку, а ступа установлена в области ее сердца.
Здесь никогда не жили люди, поэтому остров считается «чистой землей». Единственные, жители острова — суслики и чайки.
По буддийским обычаям, для очищения от плохой энергии и исполнения желаний, нужно обойти вокруг ступы 7 раз.
Вдоволь насладившись озером с воды, возвращаемся в отель, вечером вас ждет завершающий ужин и отдых.
Питание: завтрак, ужин в отеле, перекус во время экскурсии.
Завтрак, сборы и трансфер в Иркутск.
Не будем прощаться, а пожелаем вам приехать на Байкал в новом сезоне!
На контрасте с летом, зимний Байкал вас бесконечно удивит!
Питание: завтрак в отеле.
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.