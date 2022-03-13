1 день

Иркутск - Байкальск

Отправляемся на поиски приключений!

Гид встретит вас в аэропорту Иркутска. С этого момента начнётся ваше знакомство природными дарами Восточной Сибири.

Садимся на комфортабельные автобусы и выезжаем в город Байкальск.

В дороге гид будет знакомить вас с особенностями и легендами края.

Байкальск удивляет гостей обилием природного массива: он расположен в одном из самых живописных мест Сибири.

Город расположен у подножия древних гор Хамар-Дабана, на юго-восточном побережье озера.

Заселяемся в отель: тут у вас будет время отдохнуть и вкусно пообедать.

Вечером группа вместе с гидом отправляется на прогулочную экскурсию по городу: вас заинтересует обустроенный горнолыжный курорт, уютный центр города и красивейший берег Байкала.

После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, где поужинаем и отдохнём.

Питание: завтрак, ужин.