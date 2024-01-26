Отправляемся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. С этим местом связано много легенд, одна из которых рассказывает о происхождении бурятов.

Добираемся до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Около 15:00 доедем до Хужира и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Вечером нас ждёт пешая прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.