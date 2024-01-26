Загадать желание у ступы Просветления, побывать на Шаманке и устроить пикник на льду озера
За время тура вы посетите Ольхон и Огой, прокатитесь на судне с воздушной подушкой до острова Ижелхей, попробуете уху из омуля и встретите незабываемые закаты. А ещё поучаствуете в обряде «Поцелуй Байкала»!
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Описание
Организационные детали
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В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00.
Поэтому необходимо до 09:00 быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Ольхон
Отправляемся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. С этим местом связано много легенд, одна из которых рассказывает о происхождении бурятов.
Добираемся до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Около 15:00 доедем до Хужира и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Вечером нас ждёт пешая прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.
Путешествие к мысу Хобой
Позавтракав, выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться красотами северной части Ольхона. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Обязательно покатаемся на коньках по озеру и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
С Хобоя открываются нереальные виды на бескрайние просторы озера и скалы. Увидим Малое и Большое Моря. В хорошую погоду можно разглядеть Ушканьи острова.
Заряжаемся энергией на острове Огой
Завтракаем и едем в южную часть Ольхона. Увидим причудливые узоры заледеневшего Байкала, гроты и торосы, ледяные пещеры.
Добравшись до Огоя, посетим ступу Просветления. Здесь вы сможете загадать свои самые заветные желания! А ещё существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
Устроим пикник на льду Байкала и попробуем уху из омуля, а затем нас ждёт прогулка на хивусе до острова Ижелхей, во время которой встретим закат.
Окончание тура
После завтрака в гостинице у вас будет свободное время, а затем мы вернёмся в Иркутск. По пути нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Также сможем забрать вас из центра городаЗавершение: Иркутск, 17:00-18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.