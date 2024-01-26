Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой

Загадать желание у ступы Просветления, побывать на Шаманке и устроить пикник на льду озера

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Лучше один раз увидеть Байкал, чем сотни раз услышать о нём. Приглашаем в недолгое, но увлекательное путешествие по окрестностям знаменитого озера.

За время тура вы посетите Ольхон и Огой, прокатитесь на судне с воздушной подушкой до острова Ижелхей, попробуете уху из омуля и встретите незабываемые закаты. А ещё поучаствуете в обряде «Поцелуй Байкала»!
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Ближайшие даты:
26
янв
29
янв
1
фев
4
фев
6
фев
8
фев
12
фев
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Поможем выбрать авиабилеты по выгодной цене.

В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00.
Поэтому необходимо до 09:00 быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Ольхон

Отправляемся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. С этим местом связано много легенд, одна из которых рассказывает о происхождении бурятов.

Добираемся до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Около 15:00 доедем до Хужира и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Вечером нас ждёт пешая прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.

Добро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на Ольхон
2 день

Путешествие к мысу Хобой

Позавтракав, выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться красотами северной части Ольхона. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Обязательно покатаемся на коньках по озеру и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».

С Хобоя открываются нереальные виды на бескрайние просторы озера и скалы. Увидим Малое и Большое Моря. В хорошую погоду можно разглядеть Ушканьи острова.

Путешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу Хобой
3 день

Заряжаемся энергией на острове Огой

Завтракаем и едем в южную часть Ольхона. Увидим причудливые узоры заледеневшего Байкала, гроты и торосы, ледяные пещеры.

Добравшись до Огоя, посетим ступу Просветления. Здесь вы сможете загадать свои самые заветные желания! А ещё существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

Устроим пикник на льду Байкала и попробуем уху из омуля, а затем нас ждёт прогулка на хивусе до острова Ижелхей, во время которой встретим закат.

Заряжаемся энергией на острове ОгойЗаряжаемся энергией на острове ОгойЗаряжаемся энергией на острове ОгойЗаряжаемся энергией на острове ОгойЗаряжаемся энергией на острове ОгойЗаряжаемся энергией на острове Огой
4 день

Окончание тура

После завтрака в гостинице у вас будет свободное время, а затем мы вернёмся в Иркутск. По пути нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Также сможем забрать вас из центра города
Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Байкал
Многодневные туры
Мыс Хобой
Популярные места
3-дневные туры
4-дневные туры
Природа и пейзажи
Гастрономические

Похожие туры из Иркутска

Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Авторский тур
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
3 фев
18 фев
8 мар
47 000 за человека
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Авторский тур
6 дней
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Познакомиться с Иркутском, побывать в сердце Байкала и загадать желание у ступы Просветления
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
13 фев
20 фев
27 фев
5 мар
53 150 за человека
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Авторский тур
5 дней
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Покататься в собачьих упряжках, отправиться в прогулку на хивусе и ощутить «поцелуй Байкала»
Аэропорт Иркутска, 09:00. Также сможем забрать вас...
31 янв
3 фев
5 фев
7 фев
62 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ