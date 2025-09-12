Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 сен в 10:30
29 сен в 10:30
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
