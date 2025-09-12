Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Калуге, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
160 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
3 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 сен в 10:30
29 сен в 10:30
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
На машине
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. О Калуге - с интересом и любовью
  2. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  3. Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
  4. Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Церковь Косьмы и Дамиана
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Художественный Музей
Сколько стоит экскурсия по Калуге в сентябре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 4800 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 430 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 430 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь