Болгарское городище - самую старую часть поселения. Именно здесь располагался Ага-Базар, бывший одним из основных городов Волжской Булгарии и столицей Северного Улуса Золотой Орды. В настоящее время на этом месте находятся археологические раскопки и руины древних сооружений:.

Ханская усыпальница, Северный и Восточный мавзолеи,

Черная и Белая палаты, восточные бани. Примечательна легенда о Черной палате и о царевне, которая бросилась с крыши, отказавшись выйти замуж за золотоордынского хана;

Большой минарет и Малый минарет.

Соборную мечеть и Большой минарет. Мечеть имеет интересную и длинную историю, которую стоит послушать из рассказа гида. Близ руин находится фундамент Большого минарета мечети. Его изображение можно увидеть в музеях и архивах города.

Белую мечеть – одну из самых значительных жемчужин Татарстана, белоснежная чинность которой, отражаясь в водяной глади местных фонтанов, придает ей некоторое сходство с индийским Тадж-Махалом.

На комфортабельном автобусе вы попадете в Болгар за три часа (в пути предусмотрена комфортная «зелёная стоянка»). Далее вас ожидает пешеходный променад по всем знаменитым достопримечательностям Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, являющегося самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества. Экскурсовод будет делать остановки, рассказывать захватывающие истории и красивые легенды, познакомит вас с основной исторической информацией. ВЫ УВИДИТЕ: не имеющие аналогов в мире ценнейшие исторические памятники, свидетельствующие об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда):