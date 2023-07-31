Болгар - святое место для поволжских татар: посетите его на экскурсии в Казани
Смешанная: загородная,автобусно-пешеходная экскурсия.
Что вас ожидает:
- Музей Болгарской Цивилизации
- Музейный комплекс «Памятный знак принятия ислама»
- Музей Корана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
На комфортабельном автобусе вы попадете в Болгар за три часа (в пути предусмотрена комфортная «зелёная стоянка»). Далее вас ожидает пешеходный променад по всем знаменитым достопримечательностям Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, являющегося самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества. Экскурсовод будет делать остановки, рассказывать захватывающие истории и красивые легенды, познакомит вас с основной исторической информацией. ВЫ УВИДИТЕ: не имеющие аналогов в мире ценнейшие исторические памятники, свидетельствующие об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда):
- Болгарское городище - самую старую часть поселения. Именно здесь располагался Ага-Базар, бывший одним из основных городов Волжской Булгарии и столицей Северного Улуса Золотой Орды. В настоящее время на этом месте находятся археологические раскопки и руины древних сооружений:.
- Ханская усыпальница, Северный и Восточный мавзолеи,
- Черная и Белая палаты, восточные бани. Примечательна легенда о Черной палате и о царевне, которая бросилась с крыши, отказавшись выйти замуж за золотоордынского хана;
- Большой минарет и Малый минарет.
- Соборную мечеть и Большой минарет. Мечеть имеет интересную и длинную историю, которую стоит послушать из рассказа гида. Близ руин находится фундамент Большого минарета мечети. Его изображение можно увидеть в музеях и архивах города.
- Белую мечеть – одну из самых значительных жемчужин Татарстана, белоснежная чинность которой, отражаясь в водяной глади местных фонтанов, придает ей некоторое сходство с индийским Тадж-Махалом.
Программа
ВЫ ПОСЕТИТЕ:.
- Музей Болгарской цивилизации, экспозиции которого переносит посетителей в далекое прошлое, повествуя о культурных особенностях и быте древних булгар. Помимо богатой экспозиции, музей поражает своим необычным зданием. На первом этаже расположен речной вокзал, а на шестом - обзорная площадка с прекрасным видом на старинный город.
- Музейный комплекс «Памятный знак принятия ислама» и музей Корана – где хранится самый большой в мире печатный Коран, размером в 1,5 х 2 метра и весом в 800 кг. Обложка Корана оформлена малахитовым полотном, полудрагоценными камнями, узорным декором из серебра, покрытого золотом и переплетом из телячьей кожи. Экспозиция Памятного знака включает в себя предметы быта, украшения и национальную одежду татарского народа, а в «Музея Корана» представлены экспонаты, рассказывающие об истории ислама, и уникальное мозаичное панно, повествующее о дне принятия ислама волжскими болгарами в 922 году.
- Если вы любите историю и культуру древних цивилизаций, то поездка в Болгар подарит вам незабываемые эмоции и ощущение участия в жизни древнего народа!
Экскурсия в Музее Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни людей Волжской Булгарии – предков современных казанских татар;.
- Экскурсия "Памятный знак" – здесь хранится самый большой печатный Коран в мире.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
- Аккредитованным гидом
- Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
- Действует на всей территории РФ. Входные билеты в музеи по программе
- Что не входит
- Обед в кафе / ресторане г. Болгар - 400 руб/чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Казани
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Можно с детьми
На весь день
История и культура
Похожие туры из Казани
Групповая
11 часов
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
напротив гостиницы «Ногай»
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
В тренде
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии
недалеко от Казанского Кремля
Завтра
2 авг
4 авг
6 авг
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Болгар: поездка из Казани с историком
Полюбоваться пейзажами по пути в Булгарию, услышать историю древнего города и обойти его комплекс
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
16 000₽ за всё до 15 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании