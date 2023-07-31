Экскурсия в Болгар - Северная Мекка

Болгар - святое место для поволжских татар: посетите его на экскурсии в Казани

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: загородная,автобусно-пешеходная экскурсия.
Экскурсия в Болгар - Северная Мекка
Экскурсия в Болгар - Северная Мекка
Экскурсия в Болгар - Северная Мекка
Экскурсия в Болгар - Северная Мекка
Экскурсия в Болгар - Северная Мекка

Что вас ожидает:

  • Музей Болгарской Цивилизации
  • Музейный комплекс «Памятный знак принятия ислама»
  • Музей Корана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

На комфортабельном автобусе вы попадете в Болгар за три часа (в пути предусмотрена комфортная «зелёная стоянка»). Далее вас ожидает пешеходный променад по всем знаменитым достопримечательностям Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, являющегося самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества. Экскурсовод будет делать остановки, рассказывать захватывающие истории и красивые легенды, познакомит вас с основной исторической информацией. ВЫ УВИДИТЕ: не имеющие аналогов в мире ценнейшие исторические памятники, свидетельствующие об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда):
  • Болгарское городище - самую старую часть поселения. Именно здесь располагался Ага-Базар, бывший одним из основных городов Волжской Булгарии и столицей Северного Улуса Золотой Орды. В настоящее время на этом месте находятся археологические раскопки и руины древних сооружений:.
  • Ханская усыпальница, Северный и Восточный мавзолеи,
  • Черная и Белая палаты, восточные бани. Примечательна легенда о Черной палате и о царевне, которая бросилась с крыши, отказавшись выйти замуж за золотоордынского хана;
  • Большой минарет и Малый минарет.
  • Соборную мечеть и Большой минарет. Мечеть имеет интересную и длинную историю, которую стоит послушать из рассказа гида. Близ руин находится фундамент Большого минарета мечети. Его изображение можно увидеть в музеях и архивах города.
  • Белую мечеть – одну из самых значительных жемчужин Татарстана, белоснежная чинность которой, отражаясь в водяной глади местных фонтанов, придает ей некоторое сходство с индийским Тадж-Махалом.

Программа

  • ВЫ ПОСЕТИТЕ:

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  • Музей Болгарской цивилизации, экспозиции которого переносит посетителей в далекое прошлое, повествуя о культурных особенностях и быте древних булгар. Помимо богатой экспозиции, музей поражает своим необычным зданием. На первом этаже расположен речной вокзал, а на шестом - обзорная площадка с прекрасным видом на старинный город.
  • Музейный комплекс «Памятный знак принятия ислама» и музей Корана – где хранится самый большой в мире печатный Коран, размером в 1,5 х 2 метра и весом в 800 кг. Обложка Корана оформлена малахитовым полотном, полудрагоценными камнями, узорным декором из серебра, покрытого золотом и переплетом из телячьей кожи. Экспозиция Памятного знака включает в себя предметы быта, украшения и национальную одежду татарского народа, а в «Музея Корана» представлены экспонаты, рассказывающие об истории ислама, и уникальное мозаичное панно, повествующее о дне принятия ислама волжскими болгарами в 922 году.
  • Если вы любите историю и культуру древних цивилизаций, то поездка в Болгар подарит вам незабываемые эмоции и ощущение участия в жизни древнего народа!

  • Экскурсия в Музее Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни людей Волжской Булгарии – предков современных казанских татар;

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  • Экскурсия "Памятный знак" – здесь хранится самый большой печатный Коран в мире.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
  • Аккредитованным гидом
  • Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Действует на всей территории РФ. Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Обед в кафе / ресторане г. Болгар - 400 руб/чел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
История и культура

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