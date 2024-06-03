Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)

Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
На обзорной экскурсии вы словно совершите путешествие из будущего в прошлое.

Навестите город-спутник Казани Иннополис, основанный в 2012 году как центр высоких технологий и инноваций. Побываете в Свияжске, выстроенном Иваном Грозным. В Казань вернётесь на теплоходе «Москва».
5
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город будущего Иннополис

Вы прогуляетесь по одному из самых необычных городов России. На часовой прогулке осмотрите снаружи его основные объекты и узнаете об истории проекта. Гид также расскажет об особенностях образования в школе при университете, особой экономической зоне, курьерах-роботах и многом другом.

Старинный остров Свияжск

На двухчасовой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех скорбящих Радость». Затем у вас будет 30 минут свободного времени.

Двухчасовая водная прогулка в тёплый сезон

В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В случае непогоды вернётесь в татарскую столицу на автобусе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: трансфер, услуги гида, посещение Иннополиса и Свияжска, билет на теплоход
  • Поездка в одну сторону пройдёт на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Обратно — на теплоходе «Москва» (вместимость до 160 чел.)
  • Судно общественное, 80-х годов
  • В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
  • Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места
  • При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды
  • Пообедать можно во время перерыва на территории Свияжска. Средний чек — 400 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание!

  • Водная прогулка проходит только при хороших погодных условиях, что решается руководством речного порта и МЧС РТ. Если от них поступит запрет на перевозки, обратно группа поедет на автобусе. Мы вернём стоимость билета на теплоход — 300 руб. /чел.
  • Каждому участнику, в том числе грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребёнок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешённого ПДД, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
  • Мы не допускаем к экскурсии лиц в нетрезвом виде и не позволяем распитие спиртных напитков во время поездки
  • Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 890 ₽
Школьники1 800 ₽
Студенты1 800 ₽
Пенсионеры, ветераны1 800 ₽
Инвалиды1 800 ₽
Дети до 5 лет (включительно)Бесплатно
Дети с 6 лет включительно1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
3 июня 2024
Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте, которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали
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и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила

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