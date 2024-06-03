На обзорной экскурсии вы словно совершите путешествие из будущего в прошлое. Навестите город-спутник Казани Иннополис, основанный в 2012 году как центр высоких технологий и инноваций. Побываете в Свияжске, выстроенном Иваном Грозным. В Казань вернётесь на теплоходе «Москва».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город будущего Иннополис

Вы прогуляетесь по одному из самых необычных городов России. На часовой прогулке осмотрите снаружи его основные объекты и узнаете об истории проекта. Гид также расскажет об особенностях образования в школе при университете, особой экономической зоне, курьерах-роботах и многом другом.

Старинный остров Свияжск

На двухчасовой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех скорбящих Радость». Затем у вас будет 30 минут свободного времени.

Двухчасовая водная прогулка в тёплый сезон

В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В случае непогоды вернётесь в татарскую столицу на автобусе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер, услуги гида, посещение Иннополиса и Свияжска, билет на теплоход

Поездка в одну сторону пройдёт на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Обратно — на теплоходе «Москва» (вместимость до 160 чел.)

Судно общественное, 80-х годов

В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы

Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места

При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды

Пообедать можно во время перерыва на территории Свияжска. Средний чек — 400 руб. /чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание!