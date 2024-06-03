Навестите город-спутник Казани Иннополис, основанный в 2012 году как центр высоких технологий и инноваций. Побываете в Свияжске, выстроенном Иваном Грозным. В Казань вернётесь на теплоходе «Москва».
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город будущего Иннополис
Вы прогуляетесь по одному из самых необычных городов России. На часовой прогулке осмотрите снаружи его основные объекты и узнаете об истории проекта. Гид также расскажет об особенностях образования в школе при университете, особой экономической зоне, курьерах-роботах и многом другом.
Старинный остров Свияжск
На двухчасовой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех скорбящих Радость». Затем у вас будет 30 минут свободного времени.
Двухчасовая водная прогулка в тёплый сезон
В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В случае непогоды вернётесь в татарскую столицу на автобусе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: трансфер, услуги гида, посещение Иннополиса и Свияжска, билет на теплоход
- Поездка в одну сторону пройдёт на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Обратно — на теплоходе «Москва» (вместимость до 160 чел.)
- Судно общественное, 80-х годов
- В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
- Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места
- При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды
- Пообедать можно во время перерыва на территории Свияжска. Средний чек — 400 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание!
- Водная прогулка проходит только при хороших погодных условиях, что решается руководством речного порта и МЧС РТ. Если от них поступит запрет на перевозки, обратно группа поедет на автобусе. Мы вернём стоимость билета на теплоход — 300 руб. /чел.
- Каждому участнику, в том числе грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребёнок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешённого ПДД, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
- Мы не допускаем к экскурсии лиц в нетрезвом виде и не позволяем распитие спиртных напитков во время поездки
- Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 890 ₽
|Школьники
|1 800 ₽
|Студенты
|1 800 ₽
|Пенсионеры, ветераны
|1 800 ₽
|Инвалиды
|1 800 ₽
|Дети до 5 лет (включительно)
|Бесплатно
|Дети с 6 лет включительно
|1 800 ₽