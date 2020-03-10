20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У стен Кремля
Мы встретимся на площади 1 Мая, у Спасской башни: вы узнаете о подвиге поэта Мусы Джалиля у его памятника и полюбуетесь городом с высоты холма — отсюда видны сразу две реки, Волга и Казанка. Говоря о хрониках площади, мы плавно перейдем к истории Кремля и отправимся на его территорию.
В сердце Казани
Вы увидите все ключевые постройки Кремля, но особое внимание мы, конечно, уделим двум контрастным и одновременно гармоничным объектам:
Кроме того, вы откроете легенду падающей башни Сююмбике, увидите нарядный президентский дворец 19 века и посмотрите на Ленинскую дамбу в северной части Кремля.