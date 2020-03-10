20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Казанский Кремль вдоль и поперек

Познакомиться с символом города в компании профессионального гида

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля.

Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике.

Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади 1 Мая
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек

Что вас ожидает

У стен Кремля
Мы встретимся на площади 1 Мая, у Спасской башни: вы узнаете о подвиге поэта Мусы Джалиля у его памятника и полюбуетесь городом с высоты холма — отсюда видны сразу две реки, Волга и Казанка. Говоря о хрониках площади, мы плавно перейдем к истории Кремля и отправимся на его территорию.

В сердце Казани
Вы увидите все ключевые постройки Кремля, но особое внимание мы, конечно, уделим двум контрастным и одновременно гармоничным объектам:

  • В белоснежно-бирюзовой мечети Кул-Шариф я расскажу об устройстве мусульманских святынь, о татарских традициях и общих чертах двух культур. У вас будет время, чтобы рассмотреть кружевные балконы и своды, а затем мы поднимемся на смотровую площадку внутри мечети.
  • В Благовещенском соборе на древнейшем месте Кремля вы услышите об обретении Казанской иконы Божией Матери и о хранящихся здесь почитаемых реликвиях.

Кроме того, вы откроете легенду падающей башни Сююмбике, увидите нарядный президентский дворец 19 века и посмотрите на Ленинскую дамбу в северной части Кремля.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: взрослые — 100 руб., школьники, студенты, пенсионеры (льготный билет) — 70 руб. Билет для гида не нужен.
  • Продолжительность экскурсии — от 1,5 до 2 часов
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек
Казанский Кремль вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади 1 Мая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Если вы в первый раз в нашем городе, я с удовольствием покажу вам свою тысячелетнюю Казань, где Восток встречается с Западом, а минареты мечетей мирно соседствуют с куполами православных храмов. Конечно, вы увидите и вечно юную Казань — спортивную столицу России. Немного о себе: коренная казанка, окончила Казанский Государственный Университет по специальности Журналистика. Работаю экскурсоводом с 2009 года. Методист экскурсионного отдела музея-заповедника «Казанский Кремль».
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Татьяна делилась с нами не сухими историческими фактами, а частичкой своей любви к Казани и к своему делу. И это сделало экскурсию живой, насыщенной интересной информацией и невольно создало в нас ощущение присутствия при наиболее важных исторических событиях Казанского Кремля. Татьяна, спасибо большое!
Юлия
3 марта 2020
Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за прекрасную и очень информативную экскурсию по Кремлю Казани. Татьяна ведет экскурсию очень интересно и легко. Рассказывает не только о Кремле, но и о прошлом и настоящем Казани. Очень рекомендую прогулку по Кремлю именно с этим экскурсоводом!!!
29 февраля 2020
Мы с мужем получили огромное удовольствие от экскурсии проведенной Татьяной! Она познакомила нас и с Казанью, и с кремлём и с историей Татарстана. Татьяна прекрасный рассказчик , она умеет заинтересовать своих слушателей изложением исторических фактов в увлекательной , живой форме. Перед нашим внутренним взглядом встало казанское ханство, борьба с ханством Ивана Грозного, развитие Казани в составе Российской Империи и современной России. Кроме того Татьяна рассказала о душе Казани в которой бок о бок существуют православие и ислам, проявляя взаимное уважение. Это была незабываемая прогулка по кремлю. Огромное спасибо Татьяне!
21 февраля 2020
Я в восторге! Татьяна чудесный рассказчик, прекрасно владеет материалом. Нашла подход к 10 летнему сыну, который тоже 2 часа слушал, задавал вопросы и интересовался всем, что рассказывала Татьяна. Очень рекомендую!!
10 февраля 2020
Отличная экскурсия по Казанскому Кремлю! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ! И легенды, и история, и современность.
2 февраля 2020
Великолепная экскурсия, Татьяна прекрасно владеет материалом, гибко подстраивается, учитывает интересы слушателей, обязательно порекомендуем знакомым!
26 января 2020
Все было замечательно.. От начала и до конца....То что уезжаем очарованные Казанью, большая заслуга Татьяны.
17 января 2020
Были семьёй с детьми 11 и 14 лет. Замечательный гид Татьяна увлекла наших привередливых подростков так что они даже не заметили как пролетели два часа экскурсии)) Лёгкая и очень интересная подача материала в форме приятной непринуждённой беседы. Высший пилотаж!!! Всем очень рекомендуем! Спасибо Вам, Татьяна!
11 января 2020
Экскурсовод, Татьяна, просто волшебница! Так завораживает своим рассказом о Кремл, что 2 часа пролетают, как одно мгновение! Всем советую для посещения Кремля именно Татьяну!
9 января 2020
Татьяна, большое вам спасибо за экскурсию! Рассказ был очень увлекательным, чувствуется, что вы любите то, что делаете. Мы узнали много новой информации и отлично провели два часа. Теперь казанский кремль - одна из наших любимых достопримечательностей России.
Отдельно благодарю за то, что в маршруте вы учли погодные условия, нашли контакт с детьми и, конечно, за приятный сюрприз)
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