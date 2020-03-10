20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

У стен Кремля

Мы встретимся на площади 1 Мая, у Спасской башни: вы узнаете о подвиге поэта Мусы Джалиля у его памятника и полюбуетесь городом с высоты холма — отсюда видны сразу две реки, Волга и Казанка. Говоря о хрониках площади, мы плавно перейдем к истории Кремля и отправимся на его территорию.

В сердце Казани

Вы увидите все ключевые постройки Кремля, но особое внимание мы, конечно, уделим двум контрастным и одновременно гармоничным объектам:

В белоснежно-бирюзовой мечети Кул-Шариф я расскажу об устройстве мусульманских святынь, о татарских традициях и общих чертах двух культур. У вас будет время, чтобы рассмотреть кружевные балконы и своды, а затем мы поднимемся на смотровую площадку внутри мечети.

В Благовещенском соборе на древнейшем месте Кремля вы услышите об обретении Казанской иконы Божией Матери и о хранящихся здесь почитаемых реликвиях.

Кроме того, вы откроете легенду падающей башни Сююмбике, увидите нарядный президентский дворец 19 века и посмотрите на Ленинскую дамбу в северной части Кремля.