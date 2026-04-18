Я познакомлю вас с музыкальной историей Казани 20–21 веков. Расскажу, как в наш город приехал джаз и что из себя представляет татарский рэп. Объясню, как здесь связаны музыка, власть и архитектура. И покажу здания, которые стали храмами искусства.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- оперный театр — образец национального классицизма
- переделанную гимназию Шумковой
- Музей Сайдашева, в прошлом — общежитие
- бывшее здание обкома, ставшее консерваторией
- дом, где не пел Шаляпин
Услышите, как звучит казанская музыка — от классики до альтернативы.
Выясните, можно ли найти музыкальность в архитектуре.
Узнаете, как музыканты боролись с жизненными проблемами.
Разберётесь, что такое татарский моң.
А ещё я поиграю на курае и проведу вас в джазовый двор.
Организационные детали
- С собой возьмите смартфон с установленным Телеграмом и наушники — будем слушать песни
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пушкина, недалеко от университета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радиф — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 832 туристов
Я журналист, социальный активист, музыкант, любитель краеведения и Казани. Мне нравится рассказывать о Казани татарской и современной. Эти темы действительно меня волнуют, поэтому я постоянно дополняю тексты экскурсий и делюсь актуальными новостями о городе. Надеюсь на скорую встречу!
Похожие экскурсии на «Казань звучит»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
Сегодня в 09:30
20 апр в 09:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Казань для детей (в группе): пешком по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Возле памятника Коту Казанскому
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Групповая
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1900 ₽ за человека