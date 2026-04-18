Мои заказы

Казань звучит

Про музыку, архитектуру и татарский моң - в центре города
Я познакомлю вас с музыкальной историей Казани 20–21 веков. Расскажу, как в наш город приехал джаз и что из себя представляет татарский рэп. Объясню, как здесь связаны музыка, власть и архитектура. И покажу здания, которые стали храмами искусства.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • оперный театр — образец национального классицизма
  • переделанную гимназию Шумковой
  • Музей Сайдашева, в прошлом — общежитие
  • бывшее здание обкома, ставшее консерваторией
  • дом, где не пел Шаляпин

Услышите, как звучит казанская музыка — от классики до альтернативы.

Выясните, можно ли найти музыкальность в архитектуре.

Узнаете, как музыканты боролись с жизненными проблемами.

Разберётесь, что такое татарский моң.

А ещё я поиграю на курае и проведу вас в джазовый двор.

Организационные детали

  • С собой возьмите смартфон с установленным Телеграмом и наушники — будем слушать песни
  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пушкина, недалеко от университета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радиф
Радиф — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 832 туристов
Я журналист, социальный активист, музыкант, любитель краеведения и Казани. Мне нравится рассказывать о Казани татарской и современной. Эти темы действительно меня волнуют, поэтому я постоянно дополняю тексты экскурсий и делюсь актуальными новостями о городе. Надеюсь на скорую встречу!

Входит в следующие категории Казани

