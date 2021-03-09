1 отзыв оставили туристы

Кострома изнутри Гуляя по старинным улицам, вы рассмотрите «визитные карточки» города: Торговые ряды, ротонду Островского, памятник Юрию Долгорукому и Сусанинскую площадь. А я раскрою, почему центр Костромы построили в стиле раннего классицизма, какое отношение дом генерала Борщова имеет к Некрасову и кто восхищался Пожарной каланчой на государственном уровне.
Самобытная Кострома В Костроме много необычных достопримечательностей 🏛️. Вы увидите музей 🖼 Сыра, резиденцию Снегурочки и дом Льна. Узнаете, почему центральные улицы называли царскими именами и какие интересные истории 📖 связаны с местными дворянскими усадьбами. А также услышите, как в городе появилась икона Федоровской Божьей матери и кому посвящен знаменитый Ипатьевский монастырь.
Организационные детали
Между удаленными объектами мы будем передвигаться на общественном транспорте или на такси 🚕
Если вы решите посетить музеи 🖼 или монастыри, входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 на Советской площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Татьяна, я коренная костромичка и гид высшей категории с 20-летним опытом работы. Также получила дополнительное театральное образование. С радостью покажу вам родной город и расскажу о нем самое интересное!
Большое спасибо, гиду Татьяне! Мы провели прекрасные пару дней в городе и окрестностях. Татьяна отлично владеет материалом, хорошо знает город и людей, мы получили массу полезной информации и интересных фактов о городе и истории края. Татьяна прислушалась к нашим пожеланиям, что сделало экскурсию для нас комфортной, гид была готова ко всем нашим вопросам. Нам захотелось вернуться ещё летом в этот чудесный город!