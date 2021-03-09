1 отзыв оставили туристы

Познакомиться с историей города и увидеть его главные места с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – Гид из Костромы
Кострома покорит вас потрясающей панорамой Волги, белоснежными Торговыми рядами, древними монастырями и дворянскими усадьбами.

Я расскажу, как она родилась и развивалась, почему ее центр сравнивают с веером и какие знаменитые люди здесь жили и гостили.

Покажу необычные памятники и вспомню о знаменитых костромских брендах.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Многоликая Кострома
Многоликая Кострома

Что вас ожидает

Кострома изнутри
Гуляя по старинным улицам, вы рассмотрите «визитные карточки» города: Торговые ряды, ротонду Островского, памятник Юрию Долгорукому и Сусанинскую площадь. А я раскрою, почему центр Костромы построили в стиле раннего классицизма, какое отношение дом генерала Борщова имеет к Некрасову и кто восхищался Пожарной каланчой на государственном уровне.

Самобытная Кострома
В Костроме много необычных достопримечательностей 🏛️. Вы увидите музей 🖼 Сыра, резиденцию Снегурочки и дом Льна. Узнаете, почему центральные улицы называли царскими именами и какие интересные истории 📖 связаны с местными дворянскими усадьбами. А также услышите, как в городе появилась икона Федоровской Божьей матери и кому посвящен знаменитый Ипатьевский монастырь.

Организационные детали

  • Между удаленными объектами мы будем передвигаться на общественном транспорте или на такси 🚕
  • Если вы решите посетить музеи 🖼 или монастыри, входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 на Советской площади
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома
Многоликая Кострома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Татьяна, я коренная костромичка и гид высшей категории с 20-летним опытом работы. Также получила дополнительное театральное образование. С радостью покажу вам родной город и расскажу о нем самое интересное!
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1 отзыв оставили туристы

9 мар 2021
Большое спасибо, гиду Татьяне! Мы провели прекрасные пару дней в городе и окрестностях. Татьяна отлично владеет материалом, хорошо знает город и людей, мы получили массу полезной информации и интересных фактов о городе и истории края. Татьяна прислушалась к нашим пожеланиям, что сделало экскурсию для нас комфортной, гид была готова ко всем нашим вопросам. Нам захотелось вернуться ещё летом в этот чудесный город!

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