1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Кострома изнутри

Гуляя по старинным улицам, вы рассмотрите «визитные карточки» города: Торговые ряды, ротонду Островского, памятник Юрию Долгорукому и Сусанинскую площадь. А я раскрою, почему центр Костромы построили в стиле раннего классицизма, какое отношение дом генерала Борщова имеет к Некрасову и кто восхищался Пожарной каланчой на государственном уровне.

Самобытная Кострома

В Костроме много необычных достопримечательностей 🏛️. Вы увидите музей 🖼 Сыра, резиденцию Снегурочки и дом Льна. Узнаете, почему центральные улицы называли царскими именами и какие интересные истории 📖 связаны с местными дворянскими усадьбами. А также услышите, как в городе появилась икона Федоровской Божьей матери и кому посвящен знаменитый Ипатьевский монастырь.

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