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всё у нас хорошо и давал время чтобы рассмотреть все Красоты этих мест❤️ ах да… и вкусный Обед в живописном месте с видом на Горы это просто отдельная любовь! От всей души БлагоДарю за данную экскурсию и с удовольствием буду рекомендовать своим знакомым!