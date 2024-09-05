На Рождество – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Махачкале, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
На машине
100 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
9 сен в 18:00
15 сен в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
На машине
182 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
7 335 за всё до 4 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу
На автобусе
189 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
9 сен в 06:30
3 600 за человека
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
На машине
71 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
3 800 за человека
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
На машине
Конные прогулки
скидка
20%
107 отзывов
1 час
Индивидуальная
Конная прогулка по горе Тарки-Тау с видами на Махачкалу
Погрузитесь в атмосферу природы на конной прогулке по живописным окрестностям Махачкалы. Насладитесь видами на город и Каспийское море, сделайте эффектные фото
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
30002 400 за человека
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
На машине
скидка
20%
33 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1900015 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 сентября 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Очень понравилась прогулка, красивые виды, опытный инструктор,который все объяснил и показал. Рекомендую даже для тех, кто не катался на лошадях.
  • Н
    Никита
    30 августа 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Советую тем кто любит конные прогулки. Это отличная возможность покататься на коне и заодно посмотреть на Махачкалу с вершины горы
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    Тарки-Тау. Кони резвые, приятно ехать. Тимур приятный и вежливый гид - организатор. Большая часть прогулки проходит в лесу на вершине горы. Взяли прогулку на 18:00. Вид на ночной город восхитительный. Но советую брать экскурсию в более раннее время, так как в лесу уже темно после заката.

  • K
    Karina
    30 августа 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Нам все понравилось👍
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Маршрут интересный. Горы сказочные, виды инстаграмные. Гид Курбан рассказывал историю на протяжении всей поездки. Знает все исторические факты. Очень увлекательно и узнали много нового о жителях, традициях и дагестанцах. Великолепно!
  • А
    Анастасия
    24 августа 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Была на экскурсии Гамсутль 23 августа! Всё очень понравилось! Комфортабельный автобус! Аккуратный водитель! Гид, который интересно рассказывал и всегда интересовался
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    всё у нас хорошо и давал время чтобы рассмотреть все Красоты этих мест❤️ ах да… и вкусный Обед в живописном месте с видом на Горы это просто отдельная любовь! От всей души БлагоДарю за данную экскурсию и с удовольствием буду рекомендовать своим знакомым!

    Была на экскурсии Гамсутль 23 августа! Всё очень понравилось! Комфортабельный автобус! Аккуратный водитель! Гид, который интересноБыла на экскурсии Гамсутль 23 августа! Всё очень понравилось! Комфортабельный автобус! Аккуратный водитель! Гид, который интересноБыла на экскурсии Гамсутль 23 августа! Всё очень понравилось! Комфортабельный автобус! Аккуратный водитель! Гид, который интересноБыла на экскурсии Гамсутль 23 августа! Всё очень понравилось! Комфортабельный автобус! Аккуратный водитель! Гид, который интересно
  • А
    Александр
    14 августа 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Изумительная экскурсия на весь день в один из самых фотогеничных районов Дагестана! По количеству красивых и захватывающих дух моментов сложно
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    с чем-то сравнить, особенно в хорошую погоду. Отдельное спасибо чудесному гиду Исе за то, что не торопил, а даже наоборот, старался показать всë по максимуму. Это действительно было незабываемо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
  2. Путешествие к Сулакскому каньону
  3. Дагестанский Мачу-Пикчу
  4. Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
  5. Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 400 до 15 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 682 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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