9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеСулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
9 сен в 18:00
15 сен в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
7 335₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
9 сен в 06:30
3 600₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
3 800₽ за человека
скидка
20%
1 час
Индивидуальная
Конная прогулка по горе Тарки-Тау с видами на Махачкалу
Погрузитесь в атмосферу природы на конной прогулке по живописным окрестностям Махачкалы. Насладитесь видами на город и Каспийское море, сделайте эффектные фото
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
30002 400₽ за человека
скидка
20%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 сентября 2024Очень понравилась прогулка, красивые виды, опытный инструктор,который все объяснил и показал. Рекомендую даже для тех, кто не катался на лошадях.
- ННикита30 августа 2024Советую тем кто любит конные прогулки. Это отличная возможность покататься на коне и заодно посмотреть на Махачкалу с вершины горы
- KKarina30 августа 2024Нам все понравилось👍
- ЕЕкатерина26 августа 2024Маршрут интересный. Горы сказочные, виды инстаграмные. Гид Курбан рассказывал историю на протяжении всей поездки. Знает все исторические факты. Очень увлекательно и узнали много нового о жителях, традициях и дагестанцах. Великолепно!
- ААнастасия24 августа 2024Была на экскурсии Гамсутль 23 августа! Всё очень понравилось! Комфортабельный автобус! Аккуратный водитель! Гид, который интересно рассказывал и всегда интересовался
- ААлександр14 августа 2024Изумительная экскурсия на весь день в один из самых фотогеничных районов Дагестана! По количеству красивых и захватывающих дух моментов сложно
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На Рождество»
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