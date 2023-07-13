Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Прогуляетесь по Хунзахскому и Матласскому плато, пройдётесь по узкой теснине, чтобы в конце пути увидеть ещё один необычный водопад. Заглянете в пещеру и зарядитесь адреналином, стоя на скальном выступе над высоким обрывом. В стоимость включено всё, вам осталось только прилететь!
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Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Аул Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад
Встречаемся и отправляемся в село-призрак Гамсутль, названный так потому, что его покинули все, кто здесь когда-то жил. Прогуляемся по его узким улочкам, рассмотрим пустующие дома и проникнемся таинственной атмосферой этого места.
Затем полюбуемся Чохскими террасами, самый завораживающий вид на которые открывается от горного аула Чох. В древности на них выращивали кукурузу, злаковые и садовые деревья, а сейчас здесь пасутся овцы и коровы. Насладившись видами горных хребтов и плавных изгибов зелёных террас, посетим Салтинский водопад, уникальность которого в том, что он подземный — струится прямо в пещере.
Вечером разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Водопад Тобот, Каменная чаша
Позавтракав, едем на Хунзахское плато, где с высоты более 2000 метров срывается в пропасть мощный водопад Тобот. После обеда направимся к ещё одной впечатляющей достопримечательности — Каменной чаше (Матлаские пещеры). Это несколько скалистых «залов», соединённых узкими проходами, стены которых покрыты мхом. Затем вернёмся в гостевой дом и поужинаем.
Село Гоор, Карадахская теснина, Язык тролля
Утром снова отправимся в высокогорье — побываем в селе Гоор, примостившемся на гребне хребта. Аул тоже заброшен: полюбуемся безлюдными местами с живописными руинами, посмотрим на древние родовые башни.
Затем вас ждёт настоящее приключение — прогуляемся по узкому живописному ущелью — Карадахской теснине — с обеих сторон которого возвышаются каменные 170-метровые стены. После обеда посетим Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, построенный предположительно в 10-11 веках.
А для ярких ещё более ярких впечатлений заберёмся на Язык тролля — скальный выступ над обрывом, названный так по аналогии с известной норвежской достопримечательностью. Фотографии здесь получаются сногсшибательные!
Сулакский каньон, водная прогулка, бархан Сарыкум
Сегодня вас ждут самые знаменитые достопримечательности республики. Утром едем любоваться Сулакским каньоном со смотровой площадки в посёлке Дубки. Прокатимся по нему на катере, любуясь отвесными скалистыми берегами и ловя прохладные брызги.
Пообедав, посетим недавно открытую пещеру «Нохьо», о которой пока мало кто знает — вы будете одними из первых, кто в ней побывал! А на прощанье побегаем по мягкому песку бархана Сарыкум, настоящему кусочку пустыни, появившемуся здесь загадочным образом. Рассмотрим узоры, оставляемые ветром на песчаном холсте, и поедем обратно в Махачкалу. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропортЗавершение: Махачкала, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Как я уже говорила, нам очень повезло с гидом. Так, мы добавили еще несколько активностей в наше свободное время и, например, одним вечером отправились сплавляться на лодке всей командой - столько эмоций еще никогда не было!
Плюс ко всему - все было настолько сбалансировано, здорово и весело, что в последний день было очень грустно расставаться со всеми!
Благодарю от всей души Анистат (с этой прекрасной девушки и началось наше путешествие в Дагестан - если бы не она, мы бы никуда не поехали и никогда бы не испытали всего, что с нами произошло). Благодарю 100000000 раз нашего гида д. Мурада и его семью за радушие, интересные беседы, вкусные блюда (они всю душу вложили в эту поездку и всегда делали так, чтобы всем туристам в группе было комфортно!) и отдельная благодарность Федору (человек, который буквально за час нашел этот замечательный тур и разрешил все вопросы касаемо нашего прибывания в Дагестане)
П. с. С этой платформой никогда раньше не работала, не слышала и не видела. Пришла к выводу, что и дальше буду брать туры именно здесь!!