Пообедать в гостях у аварской семьи, попробовать хинкал и приготовить моцареллу
Поднимемся к крепости Нарын-Кала, побываем в родовом селе Шамиля и осмотрим Гимринскую оборонительную башню, полюбуемся Сулакским каньоном и прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вас ждут дегустации вина и коньяка, а также мастер-класс по сыроварению.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
8 октября: Москва – Махачкала, а/к “S7 Airlines” рейс S7-2157, время 13:20 – 16:20
12 октября: Махачкала – Москва, а/к “S7 Airlines” рейс S7-2158, время 17:15 – 20:20
Если Вам удобны другие рейсы, или Вы летите не из Москвы, сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.
Программа тура по дням
Приезд в Дагестан: Дербент
Встретим вас в аэропорту и поедем в самый древний город России — Дербент. По прибытии прогуляемся до пляжа, а затем заселимся в отель, где вас будет ждать бутылочка игристого и фрукты в каждом номере.
Вы сможете отдохнуть после перелёта, а затем мы отправимся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента. Попробуем ассорти кавказских сыров, чуду и, конечно, шашлык с овощами на гриле. Приятное дополнение — бокал дагестанского вина. На десерт полакомимся хавуч дилими.
После ужина желающие могут пройтись до поющего фонтана и насладиться атмосферой вечернего Дербента.
Крепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньяка
Позавтракав в отеле, поедем исследовать достопримечательности Дербента. Первым делом посетим крепость Нарын-Кала, откуда открывается потрясающий вид на город. Затем спустимся в ханскую баню, осмотрим зиндан и прогуляемся по старому Дербенту.
После этого заглянем на коньячный завод. Нам проведут экскурсию и дегустацию продукции. Вы узнаете обо всех тонкостях производства напитка, посетите погреба с дубовыми бочками и познакомитесь с мастером купажа. Во время дегустации научимся отличать молодой коньяк от выдержанного.
Пообедаем в ресторане с панорамным видом на Дербент. Сегодня попробуем хинкал, который подаётся с сушёным, а затем отваренным мясом.
После обеда доберёмся до «Дербентской винодельческой компании», где познакомимся с процессом изготовления вина, побываем в зале выдержки и, конечно, попробуем 5 видов напитка из премиальной линейки.
Достопримечательности горного Дагестана и переезд в Махачкалу
Сегодня едем любоваться горами! Выезжаем в Хунзах — столицу Аварского ханства. Увидим живописный водопад Тобот, считающийся одним из самых высоких на территории Северного Кавказа.
Далее отправимся в гости к аварской семье. Где как не здесь пробовать национальные блюда! Нас накормят курзе, шашлыком и чуду, а в качестве десерта приготовят абрикосовую кашу с урбечом.
По Гимринскому тоннелю доберёмся до родового села предводителя кавказских горцев Шамиля, увидим Гимринскую оборонительную башню, а затем поедем в Махачкалу. Заселимся в отель в центре города и пойдём ужинать. Сегодня вновь будем удивляться необычным сочетаниям в блюдах кавказской кухни. Десертом станет запечённая тыква с солёной карамелью.
Сулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварению
Завтракаем в отеле и едем на Сулакский каньон. Побываем на нескольких смотровых площадках, чтобы в полной мере насладиться красотой этих мест. После этого нас ждёт водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу. На катере зайдём в одно из самых длинных и узких ущелий. Виды здесь открываются просто нереальные!
Затем доедем до персикового сада, где для нас приготовят шашлык из баранины. Также полакомимся дагестанскими лепёшками и попробуем чай из самовара.
Вернёмся в Махачкалу, чтобы посетить мастер-класс в одной из лучших сыроварен России. Здесь производят 12 видов сыров. Попробуем несколько из них с бокалом белого вина и вместе приготовим моцареллу.
Время ужина! Соберёмся в ресторане, где собрана коллекция предметов быта народов Дагестана. Сегодня в меню сулакская форель с овощами на гриле, цкен и мучная халва.
Окончание тура
После завтрака у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить центральный рынок и закупиться местными деликатесами. Также вы можете прогуляться по набережной Махачкалы. Затем мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.