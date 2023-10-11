Встретим вас в аэропорту и поедем в самый древний город России — Дербент. По прибытии прогуляемся до пляжа, а затем заселимся в отель, где вас будет ждать бутылочка игристого и фрукты в каждом номере.

Вы сможете отдохнуть после перелёта, а затем мы отправимся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента. Попробуем ассорти кавказских сыров, чуду и, конечно, шашлык с овощами на гриле. Приятное дополнение — бокал дагестанского вина. На десерт полакомимся хавуч дилими.

После ужина желающие могут пройтись до поющего фонтана и насладиться атмосферой вечернего Дербента.