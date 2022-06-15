Тайны древнего Дербента

Древний Дербент, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

5
3 отзыва
Древний Дербент, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с древней крепостью «Нарын-Кала», в которой до сих пор сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот, откроет вам завесы своего далекого прошлого.
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • дегустация национальной кухни добавят еще больше ярких эмоций в вашу копилку впечатлений;
  • декоративно-прикладные ремесла Дагестана – ковры, ювелирные украшения, национальная утварь и многое другое;
  • заслуженно названные «чудесами природы» – Чиркейское водохранилище (самый крупный водоем Северного Кавказа), один из самых высоких в мире бархан Сарыкум, Сулакский каньон, не уступающий в своем величии Гранд-Каньону в Америке, и, конечно, Каспийское море.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы.

В 11:30 групповой трансфер в Дербент (в пути около 6 часов со всеми остановками).

По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта.

Остановка в «Лесной усадьбе» на обед (самостоятельно).

По желанию гости смогут посетить зоопарк при комплексе (доплата).

После обеда – заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году.

Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию.

В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.

Посещение Музея Кайтагской вышивки.

Прибытие в Дербент к вечеру.

Прогулка по набережной Каспийского моря.

Размещение в гостинице 3-4*.

Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
2 день

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет!

Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот.

Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства.

Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно.

После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи».

Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева.

В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет.

Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома.

Свободное время.

Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
3 день

Экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Ранний выезд на экскурсию.

Сначала вы отправитесь к Чиркейской ГЭС – второй по высоте плотине в России (232, 5 м) и своими глазами увидите это поистине впечатляющее сооружение, настоящий архитектурный шедевр человечества.

Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги).

Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры.

Местные живописные пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии.

Далее вы увидите настоящее чудо этих мест – Сулакский каньон.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке – дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а на деле, оказывается еще и глубже!

Только представьте – высота 1920 метров!

Местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на дне.

Обед (включен).

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.

Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых.

Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим не ранее 20:00 (рекомендованные рейсы - а/к S7/Аэрофлот в 20:25/21:00).

Экскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двухместном номере — 25 500 руб.

Доплата за одноместное размещение — 3 600 руб.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Европа»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.

Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.

Предоставляются услуги по продаже билетов. Кроме того, в гостиничном комплексе работает экскурсионное бюро и пункт обмена валюты.

Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.

Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»

Отель «Океан»

2 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Отель «Океан»Отель «Океан»Отель «Океан»Отель «Океан»Отель «Океан»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице 3-4*
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) – Махачкала – отель в г. Дербент – аэропорт (ж/д вокзал)
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание (завтраки в отеле, обед в день 3)
  • Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д) Махачкалы – отель Дербента – от 5 000 рублей за машину.
  • Питание, не указанное в программе(обеды и ужины)
  • Доплата за одноместное размещение
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Билет в зоопарк – от 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.

Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.

Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ», г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой "Тайны древнего Дербента". Рекомендованный рейс а/к Победа/Аэрофлот с прилетом в 11:15/11:00. Групповой трансфер в 11:30.

Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 10:30.

Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон гида,водителя - контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.

Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д) Махачкалы – отель Дербента – от 5000 рублей за машину.

Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к рейсам/поездам, отправляющимся после 20:00 местного времени. Рекомендованные рейсы - а/к S7/Аэрофлот в 20:25/21:00

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
15 июня 2022
Ездили группой друзей- мы все в полном восторге! потрясающая организация, внимание к деталям, а самое главное- чувствовалась большая забота о каждом госте! Это было потрясающе! Три дня пролетели просто незаметно! Мы действительно почувствовали настоящее кавказское гостеприимство и радушие!!! Спасибо за потрясающий отдых!!!
А
23 мая 2022
Огромное спасибо организаторам, нашим гидам и водителю за прекрасное путешествие!!! все очень понравилось!!! Бесподобно красивые места!!!
А
5 мая 2022
Тур построен очень грамотно: успеваешь и на экскурсии съездить, и по городам погулять, не чувствуя при этом какой-либо усталости. Очень повезло с водителем, очень повезло с экскурсоводами. Особенно по Дербенту. Это было очень драйвово и позитивно, спасибо!

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