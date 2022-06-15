Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

2 день

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет!

Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот.

Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства.

Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно.

После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи».

Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева.

В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет.

Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома.

Свободное время.

Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.