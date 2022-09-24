В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью

Открыть самый живописный заповедник горской башенной архитектуры в Дагестане

Приглашаю вас отправиться в Шамильский район — бывшие земли Гидатля, самого известного вольного союза средневековой Аварии.

Я познакомлю вас с историей и устройством селений, грозно ощетинившихся боевыми башнями на крутых склонах. Если повезет — встретим «хранителя Гоор» Ибрагима. А по пути заедем на водохранилища, в Карадахскую теснину и древний Датунский храм.
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
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Описание

Что вас ожидает

Исторические места и потрясающая природа

  • Наш путь лежит через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский.
  • После мы сделаем остановку у одноименной башни, где вы услышите рассказ о мужестве, смелости и силе горцев.
  • По пути вы сможете попробовать вкусные пирожки с абрикосовым вареньем. А на завтрак мы остановимся в кафе на берегу Ирганайского водохранилища.
  • У еще одного водохранилища — Гоцатлинского — вы увидите необычные пещеры.
  • Путешествие по этому маршруту было бы неполным без Карадахской теснины. Вы пройдете по извилистому узкому каньону, где каждый может почувствовать себя буквально песчинкой. Только представьте: высота стен каньона достигает 170 м, ширина прохода — около 4 м, и это чудо сотворила речушка, по руслу которой вам и предстоит пройти.
  • Кроме того, мы обязательно заедем к христианскому Датунскому храму, где я расскажу о 1000-летнем памятнике средневекового христианского зодчества — одной из старейших православных святынь на территории современного Дагестана.

Кахиб и Гоор: дух высокогорных сел Средневекового Дагестана

Далее в программе — живописный Кахиб, где вы ощутите особенную атмосферу одного из дагестанских аулов-призраков. Мы отыщем кахибские петроглифы на стенах аула, арабскую вязь, поднимемся на стены старинной мечети и поговорим о далеком прошлом покинутого аварского селения.

В конце вам предстоит исследовать необыкновенный Гоор с его сторожевыми башнями, охранявшими покой местных жителей. Вы услышите о нескольких тухумах (союзах родственников), живших некогда в Гооре и выстроивших башни на случай осады. Из семи уцелело три. Изучите петроглифы, сохранившиеся в кладке. На склонах селения, возможно, мы встретим Ибрагима — харизматичного хранителя места. Каждый день в любую погоду он поднимается наверх к башням и встречает гостей. И конечно, в Гоор стоит приехать, чтобы испытать свою смелость и войти на отвесную скалу на высоте 1700 метров. Здесь есть целых три выступа: «Поющая голова», знаменитый «Язык тролля» и смотровая площадка.

Ну а в дополнение к путешествию я устрою для вас мастер-класс по лезгинке!

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер и полное сопровождение гида включены в цену программы
  • Дополнительные расходы: завтрак (300-500 р. /человека), обед (600 р. /человека), кофе (остановка на обратном пути). Также отдельно оплачивается подъем на машине к Гоору (1000 р.) и Кахибу (1000 р.), если не захотите подняться пешком.

Примерный план путешествия

Выезд в 7:30-8:00 — остановка у Гимринской башни — кафе у Ирганайского водохранилища — остановка у Гоцатлинского водохранилища — Карадахская теснина — Датунский храм — Кахиб — Гоор — возвращение в 21:00.

Другие детали поездки

  • Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию
  • Весь путь до Гоора — около 170 км
  • В дождливую погоду проход в Карадахскую теснину закрыт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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