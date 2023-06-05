Идеальный тур для первого путешествия в Дагестан. Мы заедем в Дербент, Кубачи, увидим Сулакский каньон с высоты и прокатимся на катере. Перед нами откроются панорамы Хунзахского плато со знаменитым водопадом Тобот. Узнаем о гончарном производстве в Балхаре и посетим мастер-класс по изготовлению изделий из серебра. Увидим высокогорные аулы и переночуем в стильном глэмпинге, где прокатимся на лошадях.



Попробуем национальную кухню: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.