Увидеть главные достопримечательности, прокатиться на лошадях в горах и на квадроциклах по бархану
Идеальный тур для первого путешествия в Дагестан. Мы заедем в Дербент, Кубачи, увидим Сулакский каньон с высоты и прокатимся на катере. Перед нами откроются панорамы Хунзахского плато со знаменитым водопадом Тобот. Узнаем о гончарном производстве в Балхаре и посетим мастер-класс по изготовлению изделий из серебра. Увидим высокогорные аулы и переночуем в стильном глэмпинге, где прокатимся на лошадях.
Попробуем национальную кухню: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.
Попробуем национальную кухню: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.
Ближайшие даты:
5
июн
июн
10
июн
июн
15
июн
июн
20
июн
июн
25
июн
июн
1
июл
июл
5
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, ул. Коркмасова 14 (ЦУМ), 10:00Завершение: Махачкала, ул. Коркмасова 14, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Махачкале
Наша команда предлагает вам незабываемые туры по Дагестану, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и познакомиться с местными жителями. Мы готовы помочь вам создать маршрут, который идеально подойдёт для ваших интересов и бюджета. Наша команда профессиональных гидов готова предложить вам индивидуальный подход и помощь на каждом этапе вашего путешествия. Не упустите возможность погрузиться в мир загадочного и удивительного Дагестана.Задать вопрос
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