скидка
35%
12 часов
Водная прогулка
Лучший выборКиты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
123508 028₽ за человека
скидка
40%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборТериберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У гостиницы Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
137508 250₽ за человека
скидка
10%
5 часов
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
35%
4.5 часа
Индивидуальная
В трендеПутешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
64004 160₽ за человека
скидка
25%
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Северное сияние: увидеть главное чудо Заполярья
Групповая экскурсия в Мурманске для наблюдения северного сияния. Профессиональные гиды, трансфер и фотоохота. Уникальная возможность для всех
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
50003 750₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДалила4 сентября 2024Нам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты о природе и местных достопримечательностях,
- ЮЮлия3 сентября 2024Очень много посмотрели. Всё понравилось! Насыщенная экскурсия, но время пролетело незаметно. Спасибо большое за прекрасный день и положительные эмоции
- ЕЕлена3 сентября 20243 сентября я побывала на экскурсии по Тириберке. И это было незабываемое путешествие. Уровень экскурсии оказался на высоте. Организаторы позаботились
- ТТатьяна3 сентября 2024Эскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтому с утра весь берег
- ТТатьяна2 сентября 2024Очень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменяли гида и машину. Женя оказался очень позитивным человеком и итересным расказчиком, все показал, на все вопросы отвечал, прогулка прошла очень интересно))
- ЕЕлизавета2 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересно рассказывает, все очень удачно организовал. Буду рекомендовать знакомым! Спасибо Вам!
- ААндрей1 сентября 2024Супер экскурсия, набрались крутых эмоций. Ещё и повезло с погодой, все точки маршрута смотрели в солнечную погоду. Вдохновились мощью океанской волны на морской прогулке. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Сергею за прекрасное знакомство с местной природой и достопримечательностями. Всем советую))
- ВВиталий31 августа 2024Отличная групповая экскурсия, организация на 5 и проведение экскурсии тоже, китов к сожалению не увидели, но тут нужно понимать что
- ЮЮлия30 августа 2024Путешествие к водопадам очень понравилось. Природа покорила своей красотой и разнообразием. Увидели два живописных водопада. Посетили песчаный северный пляж. Увидели город со смотровой площадки. Спасибо гиду Анатолию, он очень интересно и познавательно рассказывал про историю области, про природу.
- ССветлана29 августа 2024Отличная экскурсия! Маршрут легкий довольно. Увидели красоту края, мы тут впервые. Отдельное спасибо организатору, очень высокая степень клиентоориентированности))
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На Рождество»
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