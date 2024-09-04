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о нашем комфорте, за это им огромное спасибо. Забрали от места проживания минута в минуту и отвезли всех по окончанию поездки. Гидом у нас был Сергей и ему отдельная благодарность! Он рассказал нам о Мурманске, его истории о жизни острова и отвечал на все наши вопросы. Это человек который обладает необыкновенной харизмой, он сделал наш день восхитительным!!!! Он показал нам остров во всей его красе, мы увидели самые замечательные места. Огромное спасибо ему за поздравление с днем моего рождения в местном сногсшибательном кафе с прекрасным видом на море🙏 Я путешественник со стажем и мне есть с чем сравнивать, и я с уверенностью порекомендовала бы вам выбрать для поездки именно Сергея. Нам не повезло увидеть китов и северное сияние, но это несколько не омрачило мое настроение. Поездка была просто супер!!! Так же я порекомендую капитана нашего судна Евгения, 2 часа в его компании пролетели как одна минута. Еще раз огромное спасибо команде 🙏🙏🙏🔥🔥🔥🔥🔥🔥