На Рождество – экскурсии в Мурманске

Найдено 7 экскурсий в категории «На Рождество» в Мурманске, цены от 3 750 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Киты, тюлени и невероятная Териберка
На катере
скидка
35%
111 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
123508 028 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день! (в группе)
На машине
скидка
40%
256 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У гостиницы Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
137508 250 за человека
Фотоохота за северным сиянием
На автобусе
скидка
10%
228 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
50004 500 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
На машине
скидка
10%
441 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
50004 500 за человека
Водопады в окрестностях Мурманска
На машине
скидка
35%
58 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
В тренде
Путешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
64004 160 за человека
Северное сияние: увидеть главное чудо Заполярья
На машине
скидка
25%
30 отзывов
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Северное сияние: увидеть главное чудо Заполярья
Групповая экскурсия в Мурманске для наблюдения северного сияния. Профессиональные гиды, трансфер и фотоохота. Уникальная возможность для всех
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
50003 750 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
На машине
24 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Далила
    4 сентября 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Нам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты о природе и местных достопримечательностях,
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    что неровности дороги были практически незаметны. А также Мила окружила нас своей заботой: перед прогулкой в парк она нас любезно угостила горячими чаем из термоса с печеньем и бутербродами, также защитила нас спреем от комаров и мошкары. Не думаю, что на какой либо экскурсии Вам организуют обед в ресторане с шикарным видом на природу, а также по Вашей просьбе сделают множество удачных фотографий) однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению, так как Вы останетесь в полном восторге и под приятными впечатлениями)

    Нам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты оНам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты оНам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты оНам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты оНам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты оНам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты оНам повезло и в мир Териберки нас сопровождала Мила, настолько полностью погружая в интересные факты о
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Очень много посмотрели. Всё понравилось! Насыщенная экскурсия, но время пролетело незаметно. Спасибо большое за прекрасный день и положительные эмоции
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    3 сентября я побывала на экскурсии по Тириберке. И это было незабываемое путешествие. Уровень экскурсии оказался на высоте. Организаторы позаботились
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    о нашем комфорте, за это им огромное спасибо. Забрали от места проживания минута в минуту и отвезли всех по окончанию поездки. Гидом у нас был Сергей и ему отдельная благодарность! Он рассказал нам о Мурманске, его истории о жизни острова и отвечал на все наши вопросы. Это человек который обладает необыкновенной харизмой, он сделал наш день восхитительным!!!! Он показал нам остров во всей его красе, мы увидели самые замечательные места. Огромное спасибо ему за поздравление с днем моего рождения в местном сногсшибательном кафе с прекрасным видом на море🙏 Я путешественник со стажем и мне есть с чем сравнивать, и я с уверенностью порекомендовала бы вам выбрать для поездки именно Сергея. Нам не повезло увидеть китов и северное сияние, но это несколько не омрачило мое настроение. Поездка была просто супер!!! Так же я порекомендую капитана нашего судна Евгения, 2 часа в его компании пролетели как одна минута. Еще раз огромное спасибо команде 🙏🙏🙏🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Эскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтому с утра весь берег
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    Баренцева моря был только наш. Прогулявшись по пляжу, осмотрев все локации, устроив фотосессию, выдвинулись в тундру, посетив все места по программе, озвученной ранее. Сопровождал нашу поездку Алексей, который действительно влюблен в этот край! С ним было безумно интересно и весело! Спасибо большое за экскурсию всем организаторам, здоровья и удачи Вам! Этот северный край настолько меня покорил, что я обязательно туда еще вернусь!

    Эскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтомуЭскурсия супер! В саму Териберку нас привезли одних из самых первых из всего потока туристов, поэтому
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день! (в группе)
    Очень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменяли гида и машину. Женя оказался очень позитивным человеком и итересным расказчиком, все показал, на все вопросы отвечал, прогулка прошла очень интересно))
    Очень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменялиОчень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменялиОчень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменялиОчень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменялиОчень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменялиОчень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменялиОчень повезло с погодой и даже поломка машины при выезде из города не помешала. Оперативно поменяли
  • Е
    Елизавета
    2 сентября 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день! (в группе)
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересно рассказывает, все очень удачно организовал. Буду рекомендовать знакомым! Спасибо Вам!
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересно рассказывает, все очень удачно организовал. Буду рекомендовать знакомым! Спасибо Вам!
  • А
    Андрей
    1 сентября 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Супер экскурсия, набрались крутых эмоций. Ещё и повезло с погодой, все точки маршрута смотрели в солнечную погоду. Вдохновились мощью океанской волны на морской прогулке. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Сергею за прекрасное знакомство с местной природой и достопримечательностями. Всем советую))
  • В
    Виталий
    31 августа 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день! (в группе)
    Отличная групповая экскурсия, организация на 5 и проведение экскурсии тоже, китов к сожалению не увидели, но тут нужно понимать что
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    они не дрессированные а вольные животные. Обязательно берите с собой дождевики и теплые вещи, все таки это север и к нему нужно быть готовым!

  • Ю
    Юлия
    30 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Путешествие к водопадам очень понравилось. Природа покорила своей красотой и разнообразием. Увидели два живописных водопада. Посетили песчаный северный пляж. Увидели город со смотровой площадки. Спасибо гиду Анатолию, он очень интересно и познавательно рассказывал про историю области, про природу.
    Путешествие к водопадам очень понравилось. Природа покорила своей красотой и разнообразием. Увидели два живописных водопада. ПосетилиПутешествие к водопадам очень понравилось. Природа покорила своей красотой и разнообразием. Увидели два живописных водопада. ПосетилиПутешествие к водопадам очень понравилось. Природа покорила своей красотой и разнообразием. Увидели два живописных водопада. Посетили
  • С
    Светлана
    29 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличная экскурсия! Маршрут легкий довольно. Увидели красоту края, мы тут впервые. Отдельное спасибо организатору, очень высокая степень клиентоориентированности))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Киты, тюлени и невероятная Териберка
  2. Териберка и морская прогулка за 1 день! (в группе)
  3. Фотоохота за северным сиянием
  4. Териберка: дыхание Ледовитого океана
  5. Водопады в окрестностях Мурманска
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Мыс Абрам
  4. Ледокол Ленин
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На Рождество" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 750 до 8 250 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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