На Рождество – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Перми, цены от 2 975 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пермь: лицом к лицу
На машине
49 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 18:00
12 сен в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Пермь
Пешая
125 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
9 сен в 19:00
10 сен в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Перми
Пешая
скидка
15%
52 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
9 сен в 09:00
10 сен в 19:00
35002 975 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 сентября 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Мы взяли индивидуальную экскурсию на двоих и проходили 5 часов вместо 4 запланированных и проходили бы ещё, если бы не
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    забронированный столик в ресторане. Очень благодарны Андрею за прекрасную экскурсию по Перми, чудесный рассказ, маршрут и приятное общение! Нам все очень понравилось и мы настолько влюбились в Пермь, что с удовольствием бы посетили её ещё раз! В ней действительно можно многое посмотреть!

  • М
    Марина
    1 сентября 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Все, отлично! Спасибо, Павлу!!! Очень интересно!!! (г. Тюмень)
  • Е
    Елена
    31 августа 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Великолепная экскурсия, очень познавательно. Узнали много нового. Правда несколько раз не смогли правильно угадать и ответить на простые вопросы… восхитила
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    нестатандартная и интересная подача материала. Настолько было интересно, что нас ничего не могло отвлечь от темы экскурсии. Огромное спасибо, нашему замечательному и обаятельному экскурсоводу, любящему и прекрасно знающему свой город

  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Огромное спасибо Павлу за интересную, содержательную экскурсию. Великолепный рассказ экскурсовода, необычные факты из жизни города, занимательный маршрут и комфортное передвижение сделали экскурсию яркой и запоминающейся. Узнали много нового о Перми. Ещё раз спасибо вам, Павел!
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Большое спасибо Павлу! Несколько раз была в Перми по разным поводам, но, благодаря Павлу, Пермь открылась совсем по-новому. Интересный рассказ, интересные факты, затронуто много неожиданных тем во время путешествия по городу. Прекрасный день останется в памяти. Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    По старинным улицам Перми
    Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально Все понравилось. Очень рекомендую
  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Очень познавательная, насыщенная экскурсия от гида Андрея. Увидели город глазами местного жителя, увоечённого его историей и обладающего энциклопедическими знаниями. Он
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    показал нам интересные локации, провел викторину. Город с богатой и интересной историей, огромных размеров. Ухоженный, красивый. Очень рекомендуем гида, не пожалеете!

  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    27 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательный гид!! Пермь - стала открытием для меня, и хочется вернуться на новую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пермь: лицом к лицу
  2. Знакомьтесь, Пермь
  3. По старинным улицам Перми
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  5. Кунгурская пещера
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Набережная
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в сентябре 2024
Сейчас в Перми в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 975 до 6 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год на рождество, 226 ⭐ отзывов, цены от 2975₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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