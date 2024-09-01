3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 18:00
12 сен в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
9 сен в 19:00
10 сен в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
9 сен в 09:00
10 сен в 19:00
35002 975₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 сентября 2024Мы взяли индивидуальную экскурсию на двоих и проходили 5 часов вместо 4 запланированных и проходили бы ещё, если бы не
- ММарина1 сентября 2024Все, отлично! Спасибо, Павлу!!! Очень интересно!!! (г. Тюмень)
- ЕЕлена31 августа 2024Великолепная экскурсия, очень познавательно. Узнали много нового. Правда несколько раз не смогли правильно угадать и ответить на простые вопросы… восхитила
- ИИрина30 августа 2024Огромное спасибо Павлу за интересную, содержательную экскурсию. Великолепный рассказ экскурсовода, необычные факты из жизни города, занимательный маршрут и комфортное передвижение сделали экскурсию яркой и запоминающейся. Узнали много нового о Перми. Ещё раз спасибо вам, Павел!
- ТТатьяна30 августа 2024Большое спасибо Павлу! Несколько раз была в Перми по разным поводам, но, благодаря Павлу, Пермь открылась совсем по-новому. Интересный рассказ, интересные факты, затронуто много неожиданных тем во время путешествия по городу. Прекрасный день останется в памяти. Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина31 июля 2024Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально Все понравилось. Очень рекомендую
- ИИрина1 июля 2024Очень познавательная, насыщенная экскурсия от гида Андрея. Увидели город глазами местного жителя, увоечённого его историей и обладающего энциклопедическими знаниями. Он
- ААнастасия30 июня 2024Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!
- ММария27 июня 2024Замечательный гид!! Пермь - стала открытием для меня, и хочется вернуться на новую экскурсию!
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