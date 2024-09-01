А Александра Знакомьтесь, Пермь читать дальше забронированный столик в ресторане. Очень благодарны Андрею за прекрасную экскурсию по Перми, чудесный рассказ, маршрут и приятное общение! Нам все очень понравилось и мы настолько влюбились в Пермь, что с удовольствием бы посетили её ещё раз! В ней действительно можно многое посмотреть! Мы взяли индивидуальную экскурсию на двоих и проходили 5 часов вместо 4 запланированных и проходили бы ещё, если бы не

М Марина Пермь: лицом к лицу Все, отлично! Спасибо, Павлу!!! Очень интересно!!! (г. Тюмень)

Е Елена Знакомьтесь, Пермь читать дальше нестатандартная и интересная подача материала. Настолько было интересно, что нас ничего не могло отвлечь от темы экскурсии. Огромное спасибо, нашему замечательному и обаятельному экскурсоводу, любящему и прекрасно знающему свой город Великолепная экскурсия, очень познавательно. Узнали много нового. Правда несколько раз не смогли правильно угадать и ответить на простые вопросы… восхитила

И Ирина Пермь: лицом к лицу Огромное спасибо Павлу за интересную, содержательную экскурсию. Великолепный рассказ экскурсовода, необычные факты из жизни города, занимательный маршрут и комфортное передвижение сделали экскурсию яркой и запоминающейся. Узнали много нового о Перми. Ещё раз спасибо вам, Павел!

Т Татьяна Пермь: лицом к лицу Большое спасибо Павлу! Несколько раз была в Перми по разным поводам, но, благодаря Павлу, Пермь открылась совсем по-новому. Интересный рассказ, интересные факты, затронуто много неожиданных тем во время путешествия по городу. Прекрасный день останется в памяти. Всем рекомендую!

Е Екатерина По старинным улицам Перми Андрей знает про Пермь все. Про каждую улочку, про каждый дом - знания просто энцеклопедические и удивительная память Можно было чуть больше истории города и его лбдей в истории России. Было бы тогда вообще идеально Все понравилось. Очень рекомендую

И Ирина Знакомьтесь, Пермь читать дальше показал нам интересные локации, провел викторину. Город с богатой и интересной историей, огромных размеров. Ухоженный, красивый. Очень рекомендуем гида, не пожалеете! Очень познавательная, насыщенная экскурсия от гида Андрея. Увидели город глазами местного жителя, увоечённого его историей и обладающего энциклопедическими знаниями. Он

А Анастасия По старинным улицам Перми Чудесная прогулка по Перми с Андреем. Время пролетело незаметно. Огромное количество увлекательной информации от архитектуры до оперы. Спасибо большое!